Le FC Séville doit trouver des moyens de rembourser sa dette de 90 millions d’euros

Le club de football espagnol qui a remporté le championnat de l’UEFA Europa League le mois dernier pour la septième fois vend ou échange l’intégralité de son onze de départ, ont rapporté vendredi les médias sportifs. Le FC Séville appelle des équipes à travers l’Europe afin de collecter de l’argent pour rembourser son énorme dette.

Le président Jose « Pepe » Castro a informé la direction du club vendredi matin que Séville avait une dette de 90 millions d’euros (98,3 millions de dollars). Cela signifie qu’il doit vendre certains de ses joueurs vedettes, et seulement un ou deux ne suffiront pas, selon le média sportif espagnol Radio Marca.

La dette et la nécessité de vendre des joueurs ont été à l’origine du départ du directeur sportif de longue date de Séville, Ramon Rodriguez « Monchi » Verdejo, à la mi-juin. Monchi est désormais président des opérations football du club de Premier League britannique Aston Villa.

Son remplaçant, Victor Orta, aurait déjà commencé à passer des appels, en particulier à une autre équipe de Premier League, Manchester United. Orta a rejoint le club le 20 juin, après six saisons à Leeds United. Il était auparavant directeur technique de Séville (2006-2103), avant de partir pour la Russie, où il a travaillé une saison au Zénith de Saint-Pétersbourg.

En savoir plus L’Ukraine demande à la FIFA et à l’UEFA d’expulser la Russie

Les médias ont pointé du doigt le gardien marocain Bono et l’attaquant Youssef En-Nesyri, ainsi que l’ailier argentin Lucas Ocampos.

Le défi d’Orta n’est pas seulement de vendre suffisamment de joueurs pour compenser la dette de Séville. Il doit acheter une équipe suffisamment forte pour que l’entraîneur Jose Luis Mendilibar reste en Liga. La ligue espagnole de haut vol a traditionnellement été dominée par Barcelone et le Real Madrid, Séville se classant 12e cette saison. Cependant, le club a réussi à bouleverser massivement la ligue UEFA 2022-23, battant la Roma italienne aux tirs au but lors de la finale du 31 mai et remportant son septième titre record.

Alors que de nombreux clubs de football européens ont fait fortune en achetant et en vendant des joueurs sur le marché des transferts, la vente de l’ensemble de la première formation est sans précédent.

Le football est une entreprise massive, avec des clubs comme le Real Madrid évalués à plus de 6 milliards de dollars, selon une récente enquête Forbes. Cependant, la partie phare espagnole fait également des affaires avec une perte annuelle de 38 millions de dollars. Le Paris Saint-Germain français, classé septième sur la liste Forbes, a terminé la saison avec une perte époustouflante de 219 millions de dollars.