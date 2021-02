Les vainqueurs de la Coupe du monde de l’USWNT, Ali Krieger et Ashlyn Harris, annoncent l’adoption d’une petite fille

Les joueuses de l’équipe nationale féminine américaine de football, Ali Krieger et Ashlyn Harris, ont vécu une Saint-Valentin particulièrement mémorable.

Le couple – qui se sont mariés en décembre 2019 – a annoncé dimanche l’adoption d’une fille. Selon une publication Instagram de Krieger, le bébé adopté est né le 12 février et son nom est Sloane Phillips.

« Chère maman biologique … Notre promesse: Nous vous promettons que Sloane sera aimé chaque jour par nous, nos amis et notre famille », a écrit Krieger. « Nous promettons de lui donner les outils nécessaires pour vivre une vie heureuse et réussie d’inclusion et de soutien. Nous promettons de partager son histoire d’adoption avec elle dès le début et de célébrer chaque étape importante! »

Krieger – un défenseur – et Harris – un gardien de but – étaient tous deux membres de l’équipe victorieuse de la Coupe du monde 2019. Le couple joue également professionnellement pour la fierté d’Orlando de la NWSL.

« Bienvenue dans notre famille, Sloane Phillips … nous sommes déjà tellement amoureux de toi! » Krieger a écrit sur Instagram. « Cela a été l’un des processus les plus beaux et les plus stressants que j’ai jamais vécu avec vous, @ ashlynharris24 et je vous aime encore plus tout au long de ce voyage, si c’est encore possible. »

Ce développement de la vie pourrait également expliquer pourquoi Krieger et Harris ont été exclus de l’alignement de l’USWNT pour la SheBelieves Cup, qui débutera jeudi à Orlando.