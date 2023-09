Les vagues océaniques provoquées par la marée de printemps ravagent la côte sud-africaine ; 2 morts, plusieurs blessés

De grosses vagues océaniques provoquées par un phénomène connu sous le nom de « marée de printemps » se sont abattues sur les zones côtières de l’Afrique du Sud au cours du week-end, faisant deux morts et plusieurs blessés, ont annoncé lundi les autorités.

Le service météorologique a indiqué que des vagues atteignant 9,5 mètres de hauteur ont été enregistrées, endommageant des bâtiments en bord de mer et balayant des voitures dans des parkings.

Le service météorologique sud-africain a déclaré que 50 % du littoral du pays a été touché par les vagues. Deux personnes sont mortes et au moins sept ont été blessées, selon le communiqué.

L’une des deux personnes décédées était une femme de 93 ans qui a été blessée lorsque l’eau a balayé un parking dans la zone Wilderness sur la côte sud, bien que l’Institut national de sauvetage en mer ait déclaré que sa mort pourrait être due à des causes naturelles après qu’elle a été transporté à l’hôpital.

À divers endroits de la côte, la mer a déferlé samedi et dimanche, brisant les grilles, les routes et les bâtiments. À Gordon’s Bay, près du Cap, l’eau a emporté certaines voitures et en a complètement submergé d’autres. Certaines plages étaient fermées.

Des dégâts ont été constatés dans de nombreux endroits depuis la périphérie du Cap, au sud-ouest, jusqu’à la zone de vacances de Garden Route et jusqu’à la côte est de la province du KwaZulu-Natal, ont indiqué les autorités.