Les vagues d’Hawaï s’écrasent sur les maisons et les mariages pendant la houle du sud

HONOLULU (AP) – Des vagues imposantes sur la rive sud d’Hawaï se sont écrasées sur les maisons et les entreprises, se sont répandues sur les autoroutes et ont bouleversé les mariages au cours du week-end.

Les grosses vagues – certaines de plus de 20 pieds (6 mètres) de haut – provenaient d’une combinaison d’une houle du sud qui a culminé samedi soir, de marées inhabituellement hautes et de l’élévation du niveau de la mer due au changement climatique, a déclaré le National Weather Service.

Un mariage samedi soir à Kailua-Kona a été interrompu lorsque quelques vagues particulièrement grosses ont submergé l’événement, envoyant des tables et des chaises s’écraser sur les invités.

Sara Ackerman, une auteure qui a grandi à Hawaï et a assisté au mariage, a filmé les vagues alors qu’elles débarquaient à terre.

“C’était juste énorme”, a-t-elle déclaré. “Je le filmais, puis il est tombé sur le mur et a complètement anéanti toutes les tables et les chaises.”

Elle a dit que cela s’était produit environ cinq minutes avant le début prévu de la cérémonie.

“Ce n’était pas comme une situation mettant la vie en danger par quelque moyen que ce soit”, a-t-elle déclaré. “C’était juste comme, ‘Oh mon Dieu … qu’est-ce qu’on va faire? Où allons-nous mettre les tables ? »

Elle a dit qu’ils avaient poursuivi la cérémonie et nettoyé le gâchis après que les jeunes mariés eurent échangé leurs vœux.

“Nous avons eu la cérémonie et c’était magnifique, avec tous les embruns (marins)”, a-t-elle déclaré. « L’océan était vraiment sauvage. C’était donc super pour les photos.

Chris Brenchley, le météorologue en charge du bureau du National Weather Service à Honolulu, a qualifié la houle d’historique : “C’est la plus importante depuis plusieurs décennies.”

Il a dit que les vagues étaient le produit “d’une convergence intéressante d’événements”.

Les restes du cyclone tropical Darby sont passés au sud d’Hawaï mais n’ont eu aucun impact sur les vagues, a-t-il déclaré.

Brenchley a déclaré que la houle était produite dans le Pacifique Sud, où c’est actuellement la saison hivernale.

“Ils ont eu une tempête hivernale particulièrement forte où les vents se sont concentrés directement vers des endroits comme Samoa, puis plus au nord jusqu’à Hawaï”, a-t-il déclaré.

Alors que des événements singuliers comme celui-ci sont difficiles à attribuer directement au changement climatique, Brenchley a déclaré que le réchauffement de la planète joue un rôle.

“Le type d’impact le plus direct que nous pouvons utiliser avec le changement climatique est l’élévation du niveau de la mer. Chaque fois que vous ajoutez même de petites quantités d’eau, vous élevez un peu le niveau de la mer », a-t-il déclaré. « Et maintenant, ces impacts seront exacerbés chaque fois que nous aurons une grande tempête ou une marée haute, haute, haute. Tout ce qui s’ajoute en quelque sorte ajoute un peu plus.

Les vagues du week-end avaient des visages de plus de 20 pieds de haut, a déclaré Brenchley. La plupart des grosses houles qui viennent du sud ne dépassent généralement pas environ 10 pieds, ce qui déclencherait un avertissement de surf élevé.

Les côtes nord d’Hawaï, où les surfeurs professionnels s’affrontent souvent, obtiennent généralement des vagues beaucoup plus grosses. La houle prédominante frappe les rives nord en hiver et les rives sud en été.

Les sauveteurs de tout l’État ont eu un week-end chargé.

Ils ont effectué au moins 1 960 sauvetages sur la seule île d’Oahu samedi et dimanche.

Les autorités ont signalé une blessure grave lorsqu’un surfeur a subi une lacération à l’arrière de la tête.

“En dehors de cela, heureusement, ce fut un week-end très sûr”, a déclaré le porte-parole du département des services de gestion des urgences d’Honolulu, Shayne Enright.

Caleb Jones, l’Associated Press