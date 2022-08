Les vagues de chaleur peuvent surchauffer les centres de données, provoquant des pannes

Alors que les vagues de chaleur deviennent plus fréquentes et extrêmes en raison des effets du changement climatique, les centres de données qui constituent l’épine dorsale des services en ligne sur lesquels le public s’appuie risquent de surchauffer.

“(Les centres de données) sont responsables de l’exécution de nombreux services que vous utilisez. Si vous avez Gmail, votre Gmail est stocké quelque part. Si vous avez des photos sur Instagram, vos photos Instagram sont stockées dans un centre de données”, a déclaré Clifford Stein, directeur du Data Science Institute de l’Université Columbia, dans une interview avec Your Morning de CTV mardi.

Un centre de données peut avoir des milliers d’ordinateurs dans une seule pièce, générant une quantité considérable de chaleur. Ces ordinateurs doivent être refroidis pour éviter tout dysfonctionnement, une tâche qui devient beaucoup plus difficile lors d’épisodes de chaleur extrême, explique Stein.

“A mesure que le climat se réchauffe, il devient de plus en plus difficile de garder les centres de données au frais”, a déclaré Stein. “Ils génèrent constamment de la chaleur et ils en génèrent partout.”

Pendant les vagues de chaleur de juillet au Royaume-Uni, où les températures ont dépassé les 40 °C, Google Cloud a signalé des « pannes liées au refroidissement » dans l’un des bâtiments qui abritent ses centres de données à Londres. Oracle Cloud a également blâmé “des températures anormalement élevées” après la panne d’unités de refroidissement dans un centre de données à Londres, entraînant des interruptions de service.

Certaines entreprises choisissent d’installer des centres de données dans des environnements plus froids pour éviter les problèmes de surchauffe. La chambre de commerce islandaise encourage les entreprises technologiques à installer davantage de centres de données dans le pays, vantant “un refroidissement pratiquement gratuit toute l’année” grâce à leur climat froid.

En 2020, Microsoft a même expérimenté le stockage de centres de données sous la mer au large des côtes écossaises, affirmant que les centres de données sous-marins sont “fiables, pratiques et utilisent l’énergie de manière durable”.

Cependant, Stein dit que ces solutions pourraient également entraîner des vitesses de données plus lentes pour les utilisateurs.

“Le problème est que vous voulez également que votre centre de données soit proche des utilisateurs”, a-t-il déclaré. “Lorsque vous voulez obtenir vos données, vous voulez les obtenir rapidement. Donc, si vous mettez tous les centres de données en Islande, il serait plus facile de les refroidir, mais vos données arriveraient beaucoup plus lentement.”



Regardez l’interview complète sur le potentiel de surchauffe des centres de données avec Stein en haut de cet article.