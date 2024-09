Les vagues de chaleur peuvent augmenter le risque de crises chez les personnes épileptiques

Crédit: Communications cérébrales (2024). DOI: 10.1093/braincomms/fcae269



Les vagues de chaleur peuvent aggraver l’excitabilité anormale du cerveau chez les personnes épileptiques, révèle une nouvelle étude à petite échelle menée auprès de patients par des scientifiques cliniques de l’UCL.

Le recherchepublié dans Communications cérébralesont utilisé des tests d’électroencéphalographie intracrânienne (icEEG).

De petites électrodes ont été insérées dans la substance du cerveau pour mesurer les impulsions électriques afin de suivre l’activité cérébrale de neuf patients évalués pour un traitement chirurgical de l’épilepsie résistante aux médicaments à l’hôpital national de neurologie et de neurochirurgie au cours des mois d’été (mai-août) de 2015 à 2022.

Les tests génomiques ont montré qu’aucun des participants ne souffrait d’épilepsie génétique connue, déjà associée à une aggravation des crises lors des vagues de chaleur.

À Londres, une vague de chaleur est définie comme trois jours consécutifs ou plus avec des températures maximales quotidiennes supérieures à 28°C.

Les neuf patients impliqués dans l’étude ont, par hasard, subi des enregistrements icEEG lors de vagues de chaleur spontanées à Londres, permettant aux chercheurs d’examiner directement leur activité cérébrale pendant des périodes de temps inhabituellement chaud.

Les chercheurs ont ensuite comparé ces données aux enregistrements icEEG réalisés sur les patients pendant les périodes sans vague de chaleur, tout en s’assurant que toutes les autres conditions (à l’exception de la température) restaient les mêmes.

Pour chaque participant, l’équipe a enregistré toute activité électrique anormale sur quatre segments de 10 minutes pendant et en dehors des vagues de chaleur. Elle a également suivi toutes les crises.

Ils ont constaté que, globalement, l’icEEG enregistrait davantage de crises pendant les vagues de chaleur que pendant la période sans vague de chaleur. Parallèlement, trois patients présentaient également une activité cérébrale électrique plus anormale en dehors des crises pendant les vagues de chaleur.

L’auteur principal, le professeur Sanjay Sisodiya (UCL Queen Square Institute of Neurology), a déclaré : « Nos recherches montrent que pour certaines personnes épileptiques, en particulier celles qui souffrent des épilepsies les plus sévères, des températures ambiantes plus élevées augmentent la probabilité d’avoir des crises.

« Il s’agit d’une découverte importante, qui fournit l’une des premières preuves que pour certaines personnes déjà épileptiques, les températures plus élevées observées pendant les vagues de chaleur peuvent aggraver leur état.

« Ces informations sont importantes pour la prise en charge des personnes épileptiques, mais aussi pour les efforts plus larges visant à garantir la sécurité des personnes épileptiques face au changement climatique. »

La taille de l’échantillon de l’étude actuelle est relativement petite car l’EEG ic n’est pas couramment pratiqué et une vague de chaleur a dû se produire, par hasard, pendant l’enregistrement.

Cependant, l’équipe espère désormais mener une étude prospective plus vaste, et les données sont actuellement en cours de collecte.

Le professeur Sisodiya a déclaré : « Malgré la taille limitée de l’échantillon de l’étude, nos résultats restent utiles dans le contexte du changement climatique. Alors que les températures mondiales augmentent et que les phénomènes météorologiques extrêmes deviennent plus fréquents, il est essentiel de comprendre les effets des vagues de chaleur sur l’activité cérébrale. »

Le professeur Sisodiya a récemment dirigé une revue de 332 articles publiés dans le monde entier, qui ont exploré l’ampleur des effets potentiels du changement climatique sur les maladies neurologiques.

Les chercheurs ont constaté que l’effet du changement climatique sur les conditions météorologiques et les phénomènes météorologiques défavorables est susceptible d’avoir un impact négatif sur la santé des personnes atteintes de maladies cérébrales, notamment d’accidents vasculaires cérébraux, de migraines, de la maladie d’Alzheimer, de méningite, d’épilepsie et de sclérose en plaques. Cette nouvelle étude vient étayer cette analyse.

Plus d’informations :

Olivia C McNicholas et al, L’influence de la température et de la variation génomique sur les mesures EEG intracrâniennes chez les personnes épileptiques, Communications cérébrales (2024). DOI: 10.1093/braincomms/fcae269

Fourni par l’University College London