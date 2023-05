Les vagues de chaleur paralysantes renforcent la dépendance de l’Asie à l’énergie russe

La chaleur extrême qui a brûlé l’Asie ces dernières semaines a produit un bénéficiaire clair : la Russie.

Alors que les pays de la région s’efforcent de s’assurer qu’ils disposent de suffisamment de charbon, de gaz et de mazout pour garder les lumières allumées, l’énergie russe rejetée par l’Occident semble de plus en plus attrayante.

Ce qui a commencé comme un coup de pouce du Kremlin pour financer son invasion de l’Ukraine s’est maintenant transformé en un coup de pouce des économies asiatiques soucieuses de s’assurer que leurs générateurs d’électricité sont approvisionnés en carburant suffisant au cours de ce qui pourrait être l’année la plus chaude jamais enregistrée.

« Le pire endroit où se trouver en ce moment au milieu de ces températures torrides est l’Asie du Sud, en particulier les pays les plus pauvres comme le Pakistan ou le Bangladesh », a déclaré John Driscoll, directeur de JTD Energy Services Pte à Singapour.

« Lorsque vous ne pouvez même pas vous occuper des besoins fondamentaux de votre peuple, il est très difficile de trop se soucier des affaires internationales. »

Les exportations russes vers l’Asie de charbon thermique et de gaz naturel, les deux combustibles les plus souvent utilisés pour la production d’électricité, ont nettement augmenté cette année, selon les chiffres de la société de renseignement sur les données Kpler.

Les volumes de charbon ont fortement bondi à 7,46 millions de tonnes en avril, soit environ un tiers de plus qu’un an plus tôt. Les expéditions de gaz naturel liquéfié vers l’Asie ont également augmenté ces derniers mois après que les prix se sont retirés des niveaux records qui avaient rendu le carburant inabordable pour de nombreux pays pauvres.

Pendant ce temps, les importations asiatiques de mazout russe, une alternative plus sale et moins chère pour la production d’électricité, ont connu les deux mois les plus élevés jamais enregistrés en mars et avril, selon Kpler.

L’impulsion pour la région d’acheter plus d’énergie russe est susceptible d’augmenter en raison de l’émergence d’un phénomène climatique El Niño, qui a déjà fait grimper le mercure dans certaines parties de la région. Le Premier ministre vietnamien a mis en garde contre des pénuries d’électricité ce mois-ci, tandis que le Myanmar est aux prises avec une aggravation des coupures de courant.

En Inde, la demande d’électricité liée à la chaleur sera probablement satisfaite principalement par le charbon, a déclaré Aniket Autade, analyste des fondamentaux de l’électricité pour Rystad Énergie.

La Chine et l’Inde – les acheteurs les plus enthousiastes de pétrole russe à prix réduit – achètent également le plus de charbon, de gaz et de mazout. Ils ont pris plus des deux tiers du charbon russe envoyé en Asie le mois dernier, selon les calculs de Bloomberg basés sur les données de Kpler. La Corée du Sud, cependant, a récupéré 15% des expéditions, tandis que le Vietnam, la Malaisie et le Sri Lanka sont également devenus des acheteurs importants.

Pour le mazout, la Chine et l’Inde étaient à nouveau les plus gros acheteurs de la Russie, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis étant également les principaux importateurs, selon les chiffres de Kpler.

Le Bangladesh, le Pakistan et le Sri Lanka importeront probablement plus de mazout russe pour la production d’électricité, selon Emma Li, analyste chez Vortexa. Le Moyen-Orient a également récemment augmenté ses importations, et cela devrait se poursuivre au cours de l’été, a-t-elle déclaré.

Le Pakistan a déclaré ce mois-ci qu’il souhaitait payer les importations de pétrole russe avec le yuan chinois. Le pays a passé une commande pour une seule cargaison de brut, mais souhaite un accord à long terme pour l’acheter en monnaie chinoise, a déclaré son ministre de l’Énergie.

Même le Japon, un proche allié des États-Unis et donc réticent à augmenter les importations en provenance de Russie, pourrait augmenter ses achats dans les limites contractuelles, selon Chris Wilkinson, analyste principal pour les énergies renouvelables chez Rystad.

« Le Japon pourrait envisager d’acheter plus de GNL à la Russie dans le cadre de ses contrats à long terme existants, car c’est plus rentable que d’acheter sur le marché au comptant », a-t-il déclaré.

Pour Driscoll de JTD Energy, l’augmentation des achats d’énergie russe par de nombreux pays asiatiques met en évidence à la fois le déclin de l’influence de la Maison Blanche et la situation périlleuse dans laquelle se trouvent de nombreux pays.

« [They] se demandent : est-ce que je risquerais plutôt de tomber à l’encontre des États-Unis ou de renoncer à de fortes réductions sur l’énergie ? », a-t-il dit. « Quand il y a une bonne affaire sur la table, comment les pays les plus pauvres peuvent-ils se permettre de dire non ?