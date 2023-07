Les vagues de chaleur meurtrières sont une « nouvelle réalité », selon l’OMS, alors que des incendies de forêt brûlent aux États-Unis et en Europe

Points clés Les vagues de chaleur se sont intensifiées en Europe, en Asie et aux États-Unis.

Les incendies de forêt font rage en Europe et aux États-Unis.

L’OMS a averti que les gens courent un risque accru de décès en raison de la chaleur extrême.

Les vagues de chaleur se sont intensifiées dans le sud et l’est de l’Europe, en Asie et dans une grande partie des États-Unis alors que l’Organisation météorologique mondiale a mis en garde contre un risque accru de décès dû aux conditions météorologiques extrêmes.

Le directeur régional de l’Organisation mondiale de la santé pour l’Europe, Hans Kluge, a déclaré que le monde devait regarder vers l’avenir tout en s’adaptant à la « nouvelle réalité » des vagues de chaleur meurtrières et autres phénomènes météorologiques extrêmes.

Des températures record

« Il y a un besoin désespéré et urgent d’une action régionale et mondiale pour lutter efficacement contre la crise climatique, qui constitue une menace existentielle pour la race humaine », a-t-il déclaré.

Partout aux États-Unis, les gens ont été aux prises avec un mélange de conditions météorologiques extrêmes, de la chaleur ardente à l’air étouffé par la fumée des incendies de forêt et aux avertissements d’inondation, avec une tempête tropicale se dirigeant vers l’État insulaire du Pacifique d’Hawaï mardi après-midi.

Près de 61 000 morts caniculaires

Mardi, les températures dans la ville de Phoenix, dans le sud-ouest de l’Arizona, ont dépassé 43°C pour la 19e journée consécutive, battant un record absolu.

Pendant ce temps, dans l’État du nord-est du Vermont, les orages devaient inonder les zones déjà saturées par les récentes pluies torrentielles et provoquer potentiellement davantage d’inondations comme celles qui ont submergé les routes et piégé les gens dans leurs maisons la semaine dernière.

L’île méditerranéenne de Sardaigne pourrait faire face à des températures maximales de plus de 47 ° C et les prévisionnistes ont déclaré que les températures pourraient atteindre 40 ° C dans plusieurs villes italiennes, dont 42-43 ° C dans la région du Latium qui comprend Rome.

Alors que les températures brûlantes frappent l’Europe pendant la haute saison touristique estivale, l’Organisation météorologique mondiale (OMM) a déclaré que la vague de chaleur dans l’hémisphère nord allait s’intensifier.

On estime que 61 000 personnes sont mortes lors des vagues de chaleur l’année dernière rien qu’en Europe.

Le centre de coordination des interventions d’urgence de l’Union européenne a émis des alertes rouges pour les températures élevées pour la majeure partie de l’Italie, le nord-est de l’Espagne, la Croatie, la Serbie, le sud de la Bosnie-et-Monténégro.

Besoin de coopération climatique

Les vagues de chaleur de cet été ont coïncidé avec des incendies de forêt de la Grèce aux Alpes suisses et des inondations meurtrières en Inde et en Corée du Sud.

Ils ont ajouté une nouvelle urgence aux pourparlers de cette semaine entre les États-Unis et la Chine, les principaux émetteurs de gaz à effet de serre au monde.

L’envoyé américain pour le climat, John Kerry, a rencontré des responsables chinois à Pékin et a exprimé l’espoir que la coopération climatique pourrait redéfinir les liens troublés entre les deux puissances.

Le président chinois Xi Jinping a souligné l’engagement du pays envers la neutralité carbone et un pic de CO2 était certain mais qu’il ne serait pas influencé par d’autres.

« Les températures en Amérique du Nord, en Asie, en Afrique du Nord et en Méditerranée seront supérieures à 40 ° C pendant un nombre prolongé de jours cette semaine alors que la canicule s’intensifie », a déclaré l’OMM.

Risque accru de crises cardiaques

Les températures minimales nocturnes devraient également atteindre de nouveaux sommets, a déclaré l’OMM, créant un risque accru de crises cardiaques et de décès.

« Alors que l’essentiel de l’attention se concentre sur les températures maximales diurnes, ce sont les températures nocturnes qui présentent les plus grands risques pour la santé, en particulier pour les populations vulnérables », a-t-il déclaré.

Les scientifiques avertissent depuis longtemps que le changement climatique, causé par les émissions de gaz à effet de serre provenant principalement de la combustion de combustibles fossiles, rendra les vagues de chaleur plus fréquentes, plus graves et plus meurtrières.

Ils disent que les gouvernements doivent réduire considérablement les émissions pour éviter une catastrophe climatique.

Le service Copernicus de l’UE sur le changement climatique affirme que 2022 et 2021 ont été les étés les plus chauds jamais enregistrés sur le continent.

La température la plus élevée enregistrée en Europe de 48,8 ° C a été enregistrée en Sicile il y a deux ans.