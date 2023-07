Les vagues de chaleur estivales ont tué 61 000 personnes en Europe l’année dernière, selon une étude

« Lorsqu’il y a des hauts et des bas de température, nous observons toujours des hauts et des bas de mortalité », a déclaré Ballester.

L’office des statistiques de l’Union européenne, Eurostat, publie régulièrement le nombre de décès en excès (décès supérieurs à la moyenne attendue pour une période donnée) dans les pays européens. Ballester et ses collègues ont pris les rapports officiels de surmortalité totale de juin à août 2022 et ont estimé combien de ces décès pourraient être attribués à la chaleur au lieu d’autres facteurs inhabituels comme le coronavirus.

En France, les plus de 10 000 décès supplémentaires à l’été 2003 ont eu des conséquences politiques, notamment la démission du directeur général de la santé du pays. Au cours des 20 dernières années, les responsables là-bas et ailleurs en Europe ont investi dans des systèmes d’alerte précoce en cas de chaleur extrême, des centres de refroidissement publics, des forces de volontaires pour surveiller les résidents âgés et une meilleure coordination entre les services sociaux et les hôpitaux.

L’étude précédente ne séparait pas les décès liés à la chaleur des autres décès excessifs, Ballester a donc averti que les deux chiffres ne pouvaient pas être comparés directement. L’étude de 2003 ne couvrait également que 16 pays européens, tandis que la nouvelle étude en couvre plus du double. Lorsque les chercheurs ont limité les résultats de cette nouvelle modélisation à ces mêmes 16 pays, ils se sont retrouvés avec un peu plus de 51 000 décès liés à la chaleur.

Mais les changements à travers l’Europe n’ont pas été suffisants. « C’est un spectre » à travers différentes régions et populations, a déclaré Ballester.

Les personnes âgées restent très vulnérables, en particulier celles qui n’ont pas accès à la climatisation, tout comme les personnes qui travaillent à l’extérieur. Les femmes plus âgées étaient probablement le groupe le plus mal loti l’été dernier simplement parce qu’elles vivent plus longtemps que les hommes dans les âges où les gens sont les plus fragiles et susceptibles de mourir pendant une chaleur intense, a déclaré Ballester.

Il a déclaré que d’autres chercheurs ont étudié les raisons des différences démographiques dans les taux de mortalité : par exemple, les hommes ont tendance à avoir de moins bons résultats en matière de santé à un âge plus jeune, et certaines professions extérieures, comme la construction, sont dominées par les hommes.

Il y a quatre ans, la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a publié un guide pour aider les autorités municipales à réagir aux vagues de chaleur, et ses recommandations comprenaient des changements aux maisons et aux infrastructures physiques, comme l’amélioration de l’efficacité énergétique et de la ventilation.

Declet-Barreto a déclaré que lui et d’autres chercheurs en santé publique ont découvert que le facteur le plus important pour prévenir les décès pendant les vagues de chaleur est l’élargissement de l’accès à la climatisation.