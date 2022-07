Les vagues de chaleur entraînent davantage de crises de santé mentale: des chercheurs

Les chercheurs en soins de santé mettent en garde contre les effets des températures élevées sur la santé mentale, au milieu d’une série de vagues de chaleur en Europe, au Royaume-Uni et en Amérique du Nord.

Le Forum économique mondial a publié un rapport sur les températures élevées et la santé mentale le 14 juillet, citant plus de 10 études provenant de pays du monde entier. Le rapport a souligné comment la chaleur et l’humidité extrêmes sont liées à des symptômes accrus chez les personnes souffrant de dépression, de trouble anxieux généralisé et de trouble bipolaire, selon une étude réalisée en 2020 au Royaume-Uni.

Le rapport cite d’autres recherches menées au Royaume-Uni qui ont également établi un lien entre la chaleur et l’humidité extrêmes et des taux de suicide plus élevés, ainsi qu’une étude australienne qui a révélé que pour chaque degré d’augmentation de la température moyenne mensuelle, les décès liés à la santé mentale augmentent de 2,2. pour cent.

La chaleur et l’humidité ont également été liées à une augmentation des épisodes maniaques chez les personnes atteintes de trouble bipolaire, rapporte le Forum économique mondial, citant une étude de 2021 publiée dans le European Journal of Psychiatry.

Au Canada, les travailleurs en santé mentale ont personnellement constaté comment les vagues de chaleur et les changements climatiques affectent les gens, en particulier parmi les populations les plus vulnérables.

Stacy Ashton est directrice exécutive du BC Crisis Centre. Elle a travaillé pendant la vague de chaleur de l’an dernier qui a tué plus de 600 personnes en Colombie-Britannique entre le 25 juin et le 1er juillet. Ashton se souvient que c’était une période chargée pour son organisation, qui gère des lignes d’assistance pour les personnes souffrant de détresse mentale et de pensées suicidaires.

“Nous avons vu plus d’appels arriver … et certaines des autorités sanitaires avaient des appels téléphoniques qu’elles voulaient que nous passions à des personnes isolées qui les préoccupaient”, a déclaré Ashton. “C’était très occupé.”

Ashton a déclaré que le BC Crisis Center constate une augmentation des appels chaque fois qu’une vague de chaleur s’installe, expliquant que les personnes souffrant de troubles anxieux peuvent s’envoler une fois déclenchées par des événements météorologiques extrêmes.

“Nous recevons certainement plus d’appels concernant l’anxiété liée au changement climatique et c’est parce que des choses comme le trouble anxieux généralisé et d’autres états anxieux se connecteront à tout ce qui semble être une raison d’être anxieux, puis cela entrera dans un cercle vicieux”, a déclaré Ashton. .

LE LIEN AVEC LA CHALEUR

Les mécanismes par lesquels la chaleur aggrave le stress et l’anxiété sont complexes, mais une étude menée par des chercheurs en Pologne en 2018 a conclu que des températures plus élevées augmentaient le niveau de cortisol, l’hormone du stress, dans notre sang, tandis qu’une autre étude publiée dans la Bibliothèque nationale de médecine des États-Unis en 2006 ont découvert que notre corps produisait plus d’adrénaline lorsqu’il était soumis à un stress thermique.

“Il existe des preuves cohérentes du monde entier qui montrent que les conditions météorologiques extrêmes sont liées à toute une gamme de problèmes de santé mentale accrus”, a déclaré mardi à CTVNews.ca Sean Kidd, psychologue clinicien aux Centers for Addiction and Mental Health (CAMH).

“Une autre chose qui mérite d’être mentionnée est l’impact de la chaleur sur le fonctionnement cognitif des gens, ainsi que la détresse émotionnelle et la dérégulation. Les gens peuvent devenir fatigués. Les gens peuvent avoir des difficultés à penser clairement.”

Kidd est un scientifique principal et chef de la psychologie à CAMH, dont la recherche principale porte sur les effets du changement climatique sur les populations pauvres. Il a déclaré que les personnes âgées isolées, les personnes en situation de pauvreté qui n’ont peut-être pas accès à la climatisation et les femmes enceintes dont la température corporelle est déjà élevée sont particulièrement sensibles aux effets de la chaleur extrême.

Katie Hayes, analyste principale des politiques à Santé Canada, a ajouté que les températures élevées mettent également en danger les personnes qui prennent des médicaments stabilisateurs de l’humeur.

“Pour les personnes qui ont reçu un diagnostic de certaines maladies mentales, les médicaments qu’elles prennent – comme certains médicaments psychotropes – peuvent affecter la capacité des gens à réguler leur température corporelle”, a déclaré Hayes dans une interview avec CTV News.ca mardi. “Les médicaments que les gens prennent pour traiter la maladie mentale peuvent également être affectés par la chaleur.”

Hayes étudie les effets des changements climatiques sur la santé mentale dans le cadre de son rôle au sein du Bureau des changements climatiques et de l’innovation de la Direction de la sécurité de l’environnement de Santé Canada.

Elle a co-rédigé le rapport 2022 de Santé Canada, « La santé des Canadiens dans un climat en évolution », qui a examiné l’éventail des effets négatifs sur la santé auxquels les Canadiens sont confrontés en raison du changement climatique, ainsi que les façons dont les particuliers et les gouvernements peuvent atténuer ces effets.

Hayes a déclaré que bien qu’il n’y ait pas de solution universelle, les individus peuvent réduire les effets de la peur et de l’anxiété induites par la chaleur en recherchant des soutiens en santé mentale, en se connectant avec leurs voisins et leurs communautés et en s’engageant dans l’activisme climatique, s’ils en sont capables.

Les gouvernements devraient élaborer des plans complets d’adaptation au changement climatique qui incluent des stratégies de protection des populations les plus vulnérables, a déclaré Hayes. Elle a cité comme exemple la future Stratégie nationale d’adaptation du Canada.

“Le gouvernement fédéral travaille actuellement sur la toute première stratégie nationale d’adaptation qui comporte un volet santé et bien-être qui comprendra des stratégies portant sur le changement climatique et la santé mentale.”

Une fois achevée plus tard en 2022, la stratégie décrira comment le Canada peut devenir plus résilient et se préparer aux impacts des changements climatiques dans de multiples secteurs et systèmes.



Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes aux prises avec des pensées suicidaires ou des problèmes de santé mentale, veuillez appeler la Ligne de vie nationale pour la prévention du suicide au 800-273-8255 (ou le 988 à partir du 16 juillet 2022) ou Canada’s Talk Suicide au 1-833-456-4566. Les ressources suivantes sont également disponibles pour soutenir les personnes en crise :