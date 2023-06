Les vagues de chaleur empirent-elles ? La canicule au Texas, expliquée

Plus la vague de chaleur du Texas s’étend, plus le bilan des températures prolongées à trois chiffres est mauvais. La semaine dernière, des millions de personnes au Texas, au Nouveau-Mexique et en Oklahoma ont reçu des avis de chaleur émis par le National Weather Service. Une humidité élevée rend l’air encore plus chaud, poussant les indices de chaleur dans certaines régions à un record de 120 degrés.

L’événement n’est pas seulement dangereux pour ses extrêmes ; c’est dangereux pour son timing. Les gens sont moins bien lotis lors des vagues de chaleur en début de saison et le nombre de morts est plus élevé, lorsque le corps n’a pas eu la chance de s’adapter à un temps plus chaud.

Un corps ajusté à la chaleur sait transpirer. Pour garder les organes internes au frais, le sang circule plus rapidement vers la peau. Il y a plus de sueur et elle est davantage diluée pour réduire la perte d’électrolytes (un problème clé de la déshydratation). Le corps ralentit son taux métabolique et son rythme cardiaque pour une température centrale plus basse, consommant essentiellement moins d’oxygène.

Mais il faut des semaines d’exposition constante à la chaleur pour développer toute cette tolérance. Nous sommes à notre meilleur lorsque la chaleur ne nous prend pas au dépourvu. Un athlète d’été pourrait être familier avec ce processus, appelé acclimatation : la clé est de ralentir, tout en s’hydratant et en prenant des pauses pour se rafraîchir.

Le changement climatique rend un ajustement sûr et lent à la chaleur beaucoup plus difficile en bouleversant ce à quoi nous nous attendons généralement au fil des saisons. Les étés s’allongent et s’intensifient, empiétant sur l’hiver et se prolongeant jusqu’à l’automne.

Bien que la fin de l’été puisse apporter des températures plus extrêmes, ces premières vagues de chaleur ont des conséquences particulièrement dangereuses. « Il est bien documenté qu’il y a une plus grande mortalité plus tôt dans la saison parce que les gens ne sont pas acclimatés à la température plus élevée », a déclaré Kristie Ebi, professeure de santé mondiale à l’Université de Washington et auteur de la sixième évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC).

Un autre chercheur en santé publique, Patrick Kinney, professeur à l’Université de Boston, a expliqué que l’acclimatation peut également aider à comprendre pourquoi les décès dus à la chaleur sont si inégaux d’une région à l’autre.

« Dans la partie nord des États-Unis, comme Boston, New York ou Chicago, il n’est pas nécessaire qu’il fasse aussi chaud pour commencer à voir des gens mourir en été par temps chaud. Alors que si vous descendez comme Atlanta ou Houston, il doit faire beaucoup plus chaud avant de commencer à voir la mortalité augmenter », a-t-il déclaré.

Ne pas être préparé à la chaleur peut être pire que la chaleur elle-même. L’acclimatation nous offre un indice sur la raison pour laquelle elle est si dangereuse. Mais il y a beaucoup plus que nous contrôlons pour nous assurer que nous aidons les plus vulnérables à s’adapter et à s’adapter.

Les personnes âgées, les travailleurs de plein air et les personnes prenant certains médicaments sont menacés par la chaleur du début de saison

Un grand nombre de recherches tendent à montrer que les vagues de chaleur du début de l’été peuvent avoir une mortalité plus élevée que plus tard dans la saison. Cela change notre façon de penser à la chaleur pour considérer ses effets tout au long de l’année et pas seulement les expositions les plus longues et les plus extrêmes.

La même tendance « plus tôt est pire » peut être vraie pour un événement particulier : même lors d’une vague de chaleur prolongée, il y a plus de mortalité au début qu’à la fin.

Il y a quelques explications en jeu. Une théorie est que les populations les plus vulnérables (personnes âgées et personnes atteintes de maladies chroniques) succomberont aux températures plus élevées au début de la saison, il y aura donc moins de personnes vulnérables dans les vagues de chaleur plus intenses quelques mois plus tard.

Une deuxième explication est l’effet d’acclimatation, puisque les gens ont besoin de temps pour s’adapter à la chaleur. Le temps dont une personne a besoin pour s’adapter physiologiquement dépend. « Les gens s’acclimatent à des rythmes différents, en fonction de votre âge, de votre physiologie ou des expositions précédentes que vous avez subies », a déclaré Ebi.

Une longue liste de populations est particulièrement vulnérable à la chaleur, y compris les adultes de plus de 65 ans, les enfants de moins de 1 an, les personnes qui prennent certains médicaments sur ordonnance, les personnes atteintes de certaines maladies chroniques, les travailleurs de plein air et agricoles, les sans-abri et les femmes enceintes. La déshydratation, les maladies causées par la chaleur et la mort sont autant de risques pour les personnes les plus vulnérables, et des études ont établi un lien entre l’exposition à une chaleur élevée au cours du dernier trimestre et une baisse du poids à la naissance chez les bébés.

Le changement climatique nous empêche de nous adapter

Le changement climatique bouleverse les attentes habituelles quant au moment où la chaleur devient trop forte.

L’un des problèmes est que les nuits sont beaucoup plus chaudes qu’avant. La capacité de se rafraîchir la nuit est l’un des facteurs les plus importants pour prévenir les maladies causées par la chaleur. Mais les nuits chaudes perturbent le sommeil et fatiguent le corps.

« En général, depuis le début des enregistrements en 1895, les basses températures estivales nocturnes se réchauffent à un rythme presque deux fois plus rapide que les températures élevées de l’après-midi pour les États-Unis et les 10 températures minimales estivales les plus chaudes se sont toutes produites depuis 2002 », selon le National Oceanic and Administration atmosphérique.

Il y a aussi une différence entre la chaleur humide et la chaleur sèche. L’humidité la rend plus chaude, de sorte que les zones habituées à faire face à la chaleur de la sécheuse peuvent être mal adaptées à différentes conditions.

Les endroits généralement utilisés pour sécher la chaleur, comme le sud de la Californie, devraient faire face à plus d’humidité. L’air plus chaud est capable de retenir plus d’humidité – environ 7% de plus pour chaque degré Celsius – et les températures de surface plus élevées provoquent également l’évaporation d’une plus grande quantité d’eau. Cela se prête non seulement à de gros événements de précipitations, mais à des températures plus inconfortables dans l’ensemble.

Enfin, le monde connaît de plus en plus de coup de fouet météorologique, notamment de fortes fluctuations de température. La relation entre le coup du lapin météorologique et le changement climatique est plus délicate à établir, mais certaines études suggèrent qu’il pourrait modifier la façon dont l’air se déplace autour du pôle Nord, ce qui fait vaciller le vortex polaire et répandre plus d’air froid vers le sud (vers les États-Unis). ). Cela aide à expliquer pourquoi certaines parties des États-Unis ont connu des tempêtes hivernales inhabituellement froides.

Le changement climatique a jeté tout sentiment que la vulnérabilité à la chaleur suit un schéma limité à juillet et août. Des experts comme Ebi affirment que cela nécessite un changement de réflexion sur les risques liés à la chaleur tout au long de l’année afin que nous puissions mieux nous préparer à la chaleur et aider les plus vulnérables aux moments où ils en ont le plus besoin.

La chaleur précoce est plus dangereuse dans les zones aux infrastructures inadaptées

La façon dont nous nous adaptons à la chaleur du début de saison ne concerne pas seulement les changements physiologiques de notre corps. Le comportement fait également une différence, tout comme les politiques et les infrastructures qui aident les gens à faire face.

Ceux d’entre nous qui ne sont pas habitués à la chaleur peuvent compenser par d’autres moyens, comme faire fonctionner le climatiseur plus tôt ou se rafraîchir à l’eau ou à l’ombre. Un aménagement paysager vert, des surfaces blanches et des vêtements respirants peuvent également nous aider à nous adapter.

Mais l’accès à toutes ces ressources est une autre affaire, et nous constatons d’énormes disparités basées sur le revenu, la race, la géographie et la politique.

« Une vague de chaleur dans une certaine partie est un phénomène naturel, mais il y a des choix politiques qui ont été faits au cours des décennies et des siècles qui ont retenu les ressources vitales, les infrastructures, la préparation aux catastrophes, les équipements verts des communautés de couleur à faible revenu », a déclaré Michael Méndez. , professeur adjoint de politique environnementale et de planification à l’Université de Californie à Irvine. « Et il n’est pas surprenant que lorsqu’une catastrophe survient, les communautés les plus durement touchées soient les moins préparées. »

Les arbres sont un excellent exemple de cette disparité. Les communautés historiquement délimitées ont encore beaucoup moins de couvert arboré (estimé à 21 points de pourcentage de moins dans un article) que les zones qui n’ont pas été confrontées à la discrimination raciale. Les espaces verts atténuent les effets des vagues de chaleur : En plus de fournir de l’ombre, ils abaissent la température, notamment par rapport à la chaleur rayonnée qui provient du béton.

Les écoles sont également inégalement équipées pour la chaleur. Dans 58 pays, chaque jour supplémentaire de températures supérieures à 80 degrés Fahrenheit a fait baisser les résultats des tests des enfants, un article publié dans la revue Nature Comportement humain trouvé. Lorsque les chercheurs ont décomposé les données pour les États-Unis, ils ont constaté un impact important de la chaleur sur les étudiants noirs et hispaniques, notant qu’il est probable qu’ils aient moins accès à la climatisation à la maison et à l’école.

Les États-Unis ont encore peu de politiques qui aident à protéger les gens de la chaleur estivale la plus extrême. Les programmes fédéraux et étatiques qui aident les gens à régler leurs factures d’énergie se concentrent davantage sur les mois d’hiver que sur l’été, de sorte que certains clients à faible revenu finissent par ne pas allumer le climatiseur pour maintenir leurs factures à un prix abordable.

De nombreux États manquent également de politiques qui empêchent les services publics de couper l’électricité lorsqu’il y a une facture impayée pendant les mois d’été. Les travailleurs de plein air ont également des protections mal appliquées : généralement, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) recommandent aux travailleurs de plein air de ne travailler qu’une petite partie de la journée, de prendre des pauses fréquentes et de boire beaucoup d’eau car ils développent une tolérance sur une période de deux semaines. Certains États comme la Californie ont des normes pour la formation, l’eau et l’ombre, mais les abus abondent, en particulier dans le secteur agricole.

« Les travailleurs de l’industrie agricole ont un taux de mortalité 35 fois plus élevé que les travailleurs non agricoles, et nous le constatons également en particulier avec les travailleurs agricoles latinos et les travailleurs agricoles migrants qui sont ceux dans des conditions de santé et de sécurité au travail limitées », a déclaré Méndez.

L’Administration de la sécurité et de la santé au travail (OSHA) du Département du travail progresse lentement sur les projets de normes de chaleur pour protéger les travailleurs en plein air, qui sont encore dans quelques années avant d’entrer en vigueur.

Même les protections qui existent autour de la chaleur, comme les centres de refroidissement, l’assistance sur les factures d’énergie et la prévention des coupures de courant, ne se concentrent pas sur le début de saison vital, lorsque les gens sont le moins acclimatés aux températures chaudes. Ces types d’initiatives, lorsqu’elles existent, ne se déclenchent généralement qu’après une certaine date ou lorsque les températures sont supérieures à 95 degrés Fahrenheit, ce qui est bien au-delà du seuil de ce que certaines populations vulnérables peuvent supporter. La lutte contre le risque de chaleur nécessite beaucoup plus d’investissements dans la préparation à la chaleur beaucoup plus tôt dans l’année.

« Nous avons à peine assez de ressources pour faire face à ce qui se passe en ce moment », a déclaré Ladd Keith, professeur d’urbanisme à l’Université de l’Arizona. « Avec le changement climatique, nous constatons une augmentation de la fréquence, de l’intensité et de la durée des vagues de chaleur, nous devons donc ajuster notre réponse. »

Mise à jour, 22 juin, 15 h 15 HE : Cette histoire a été initialement publiée le 14 avril et a été mise à jour pour inclure des informations sur la vague de chaleur au Texas.