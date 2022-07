Les vagues de chaleur dominent l’Europe, tuant des milliers de personnes, alimentant les incendies de forêt. Le monde doit se préparer à plus

Un homme utilise un journal comme éventail dans le métro du centre de Londres pendant la canicule, le 18 juillet 2022. Yui Mok/PA Images via Getty Images

Des vagues de chaleur meurtrières frappent à plusieurs reprises la majeure partie de l’hémisphère nord cet été.

Cela pourrait être la nouvelle norme, puisque le changement climatique a rendu les vagues de chaleur plus fréquentes, plus graves et plus persistantes.

Le monde doit se préparer à des vagues de chaleur plus importantes et simultanées dans toutes les régions.

La chaleur extrême a assiégé presque tout l’hémisphère nord cette année.

Actuellement, l’Europe mijote dans sa troisième vague de chaleur de l’été, alimentant des incendies de forêt dévastateurs et menaçant des millions de personnes. Rien que le dimanche, le Portugal et l’Espagne signalé plus de 1 000 décès liés à la chaleur.

En France, milliers des personnes ont fui les incendies de forêt. Un aéroport du Royaume-Uni a suspendu ses vols après la fonte de sa piste, selon Nouvelles du ciel, et un autre après que sa piste se soit déformée par la chaleur. Le Pays de Galles a enregistré sa température la plus élevée jamais enregistrée. Les météorologues britanniques s’attendent à des températures encore plus élevées mardi.

L’Europe n’est pas le seul endroit étouffant. Presque tout l’hémisphère Nord a connu une chaleur record ce mois-ci, de la Chine à l’Afrique du Nord en passant par les États Unis , où les prévisions indiquent que la chaleur extrême pourrait se poursuivre pendant encore deux semaines. Ce sont les dernières d’une série de vagues de chaleur simultanées à travers la planète cette année.

“J’aimerais pouvoir dire que c’était anormal”, a déclaré Deepti Singh, climatologue à l’Université de l’État de Washington, à Insider.

“La probabilité d’avoir une vague de chaleur augmente simplement parce qu’elle se réchauffe. Et cela se produit à peu près partout dans le monde”, a déclaré Singh, qui a vécu une vague de chaleur sans précédent qui a causé plus de 1 400 décès dans le nord-ouest du Pacifique l’année dernière. À l’époque, l’Europe souffrait également d’une chaleur extrême.

Les vagues de chaleur simultanées deviennent plus fréquentes à mesure que les températures mondiales augmentent. Cet été peut sembler particulièrement chaud dans la mémoire récente, mais les scientifiques préviennent que cela pourrait devenir normal. Avec la réalité imminente de vagues de chaleur historiques vastes et durables qui dominent les étés, les chercheurs affirment que le monde doit réduire les émissions de gaz à effet de serre qui provoquent une augmentation des températures.

Dans le même temps, les villes doivent se préparer à affronter la chaleur. Cela signifie augmenter la verdure, fournir plus d’ombre aux résidents et recouvrir des surfaces comme l’asphalte, qui se réchauffe considérablement en plein soleil. Les gouvernements peuvent adapter les infrastructures aux nouvelles températures extrêmes, pour éviter flambage des chemins de fer, fonte des câbles, et panne de courant. Cela signifie également l’ajout d’infrastructures sociales, comme des centres de refroidissement, des politiques pour protéger les personnes qui travaillent à l’extérieur et des systèmes d’alerte robustes.

“Il doit y avoir une sorte de changement dans la perception de ce qu’une vague de chaleur signifie réellement, que la vague de chaleur n’est pas une journée amusante à la plage, mais qu’elle est potentiellement dangereuse pour la santé”, a déclaré Kai Kornhuber, physicien du climat à Columbia. Université, a déclaré Insider.

La crise climatique aggrave les vagues de chaleur

En mars, la chaleur record a frappé les deux pôles à la fois, bien que l’Arctique et l’Antarctique soient à des saisons opposées. Au même moment, une vague de chaleur de deux mois couvrait l’Inde et le Pakistan. En juin, des systèmes météorologiques piégeant la chaleur ont brûlé les États-Unis et l’Europe, établissant des records de température sans précédent pour le mois, alors que davantage de chaleur et d’incendies de forêt ont dévasté les cultures en Tunisie.

“Ces températures se produisent avec seulement 2 degrés Fahrenheit [-16 degrees] du réchauffement climatique et nous sommes sur la bonne voie pour 4 degrés Fahrenheit [-15.5 degrees] plus de réchauffement au cours de ce siècle”, a déclaré Andrew Dessler, climatologue à la Texas A&M University. The Associated Press en juin, alors que les températures dans sa ville dépassaient 100 degrés Fahrenheit [37,7 degrees]. “Je ne peux littéralement pas imaginer à quel point ce sera mauvais.”

Les scientifiques n’attribuent pas toujours directement des vagues de chaleur particulières au changement climatique, mais une analyse plus approfondie peut leur permettre de le faire. À la fin de la canicule indo-pakistanaise, en mai, des scientifiques de Attribution météo mondiale a effectué une analyse des données historiques pour déterminer que le changement climatique rendait cet événement 30 fois plus probable.

Dans l’ensemble, la hausse des températures mondiales rend les vagues de chaleur plus fréquentes, plus graves et plus longues. Le 2018 Évaluation nationale du climat trouvé que la fréquence des vagues de chaleur aux États-Unis a triplé depuis les années 1960 et que la saison moyenne des vagues de chaleur a augmenté de 45 jours. Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat des Nations Unies s’attend à une tendance similaire à travers la planète.

Les grandes vagues de chaleur simultanées deviennent la norme

Comme elles se produisent plus fréquemment et durent plus longtemps, les vagues de chaleur simultanées à différents endroits se produiront inévitablement plus souvent.

“La façon dont nous définissons la vague de chaleur simultanée est qu’il y a deux régions des latitudes moyennes qui connaissent simultanément de grandes vagues de chaleur. Et c’est à peu près presque tous les jours pendant la saison estivale”, a déclaré Singh.

C’est un développement récent. Dans les années 1980, les vagues de chaleur simultanées ne se produisaient que pendant 20 à 30 jours chaque été, a déclaré Singh. Le réchauffement climatique a multiplié par six la fréquence des vagues de chaleur simultanées au cours des 40 dernières années, selon un étude elle et Kornhuber ont co-écrit, qui a été publié dans le Journal of the American Meteorological Society en juin. L’étude a également révélé que les vagues de chaleur simultanées couvraient environ 46 % d’espace en plus et atteignaient des intensités maximales supérieures de 17 % à celles d’il y a 40 ans.

Cet été n’est inhabituel que dans le contexte d’un climat stable, selon Kornhuber.

“Nous sommes dans un climat qui évolue constamment vers des extrêmes. De ce point de vue, c’est exactement ce à quoi nous nous attendions et ce que les scientifiques ont prévu de se produire au cours de la dernière décennie”, a déclaré Kornhuber.

“Nous n’avons pas à emprunter cette voie”, a-t-il ajouté, appelant à une réduction rapide des émissions de gaz à effet de serre. “Mais si les choses continuent d’évoluer comme elles le sont, il est assez clair que nous verrons plus d’extrêmes record, et plus d’extrêmes simultanés comme cette année, et encore plus extrêmes.”