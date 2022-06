Les vagues de chaleur dans le monde poussent les peuples et les nations « au bord »

Alors que les vagues de chaleur sont façonnées par des facteurs locaux complexes tels que l’urbanisation et l’utilisation des terres, les scientifiques n’ont plus beaucoup de doute quant à savoir si le changement climatique les aggrave. Bientôt, les vagues de chaleur les plus dévastatrices du monde n’auront peut-être tout simplement pas d’analogue historique depuis le moment où les humains ont commencé à pomper des gaz à effet de serre dans l’atmosphère, selon certains scientifiques, rendant obsolète la question de savoir si le changement climatique est un facteur principal.

Le réchauffement des dernières décennies a déjà rendu difficile pour les scientifiques de savoir comment appeler une vague de chaleur et ce qu’il faut traiter simplement comme une nouvelle norme pour le temps chaud, a déclaré Andrew Dessler, climatologue à la Texas A&M University.

Si le seuil d’une vague de chaleur est juste le mercure dépassant 100 degrés Fahrenheit pendant des jours consécutifs, par exemple, il n’est “pas du tout inattendu”, a déclaré le Dr Dessler, de les voir se produire plus régulièrement dans plusieurs régions à la fois. “Au fil du temps, de plus en plus de la planète connaîtra ces températures, jusqu’à ce qu’éventuellement, avec un réchauffement climatique suffisant, chaque zone terrestre de l’hémisphère nord aux latitudes moyennes dépasse 100 degrés”, a-t-il déclaré.

Pourtant, même lorsque les scientifiques examinent la fréquence à laquelle les températures dépassent un certain niveau par rapport à une moyenne mobile, ils constatent toujours une forte augmentation de la fréquence des vagues de chaleur simultanées.

Une étude récente qui a fait cela a révélé que le nombre moyen de jours entre mai et septembre avec au moins une grande vague de chaleur dans l’hémisphère nord a doublé entre les années 1980 et les années 2010, passant de 73 à environ 152. Mais le nombre de jours avec deux ou plus de vagues de chaleur étaient sept fois plus élevées, passant d’environ 143 à 20. C’est presque tous les jours de mai à septembre.