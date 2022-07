Les vagues de chaleur dans des dizaines de villes chinoises courbent les routes et font sauter les tuiles du toit

86 villes chinoises ont émis des alertes rouges alors que les températures atteignaient plus de 40 degrés Celsius.

Les tuiles du toit ont éclaté, les travaux extérieurs ont été interrompus et certaines routes se sont arquées jusqu’à 15 cm en raison de la chaleur.

Les autorités ont mis en garde contre les catastrophes liées au changement climatique à partir de la mi-juillet.

La capitale commerciale de la Chine, Shanghai, et des dizaines d’autres villes chinoises ont cuit sous des températures torrides alors que le temps exceptionnellement chaud déformait les routes, faisait sauter les tuiles du toit et poussait les gens à chercher la fraîcheur dans des abris souterrains.

À 9h00 mardi, 86 villes ont émis des alertes rouges, les plus élevées d’un système à trois niveaux, avertissant de températures supérieures à 40 degrés Celsius dans les prochaines 24 heures. Les travaux de construction et autres travaux extérieurs doivent être interrompus.

Shanghai, qui lutte toujours contre des épidémies sporadiques de Covid-19, a dit à sa population de 25 millions de se préparer au temps chaud cette semaine après avoir émis dimanche sa première alerte rouge en cinq ans. Depuis le début de la tenue des registres en 1873, Shanghai n’a connu que 15 jours de températures dépassant les 40 degrés.

Les vendeurs ont signalé une augmentation des ventes de crème glacée, de melons et d’écrevisses réfrigérés dans de l’alcool, un plat d’été populaire.

Dans un parc animalier tentaculaire de Shanghai, huit tonnes de glace sont utilisées chaque jour pour garder les lions, les pandas et d’autres animaux au frais.

Sur une photo partagée sur les réseaux sociaux, un agent de santé Covid-19 vêtu d’une combinaison intégrale de matières dangereuses a étreint un bloc de glace d’un mètre de haut au bord d’une route.

“Cette année, la chaleur est arrivée un peu plus tôt qu’avant”, a déclaré Zhu Daren, une habitante de Shanghai, alors que son fils de cinq ans jouait à une fontaine à eau.

Dit-elle:

Bien que nous ne soyons qu’en juillet, j’ai l’impression que le temps chaud a déjà atteint son apogée. Fondamentalement, vous devez allumer la climatisation lorsque vous rentrez chez vous et mettre de la crème solaire lorsque vous sortez.

L’été de contrastes de la Chine cette année a provoqué à son tour des ravages causés par les vagues de chaleur et les fortes pluies. Les autorités citant le changement climatique ont mis en garde contre les catastrophes à partir de la mi-juillet, généralement la période la plus chaude et la plus humide de l’année.

Dans une ville de la province méridionale de la province du Jiangxi, un tronçon de route s’est arqué d’au moins 15 cm à cause de la chaleur, a montré la télévision d’État.

Nanjing, l’une des trois “fournaises” chinoises connues pour leurs étés torrides, a ouvert ses abris anti-aériens souterrains aux habitants depuis dimanche, avec ses bunkers de guerre équipés de WiFi, de livres, de distributeurs d’eau et même de fours à micro-ondes.

La ville a lancé une alerte rouge mardi.

À Chongqing, la deuxième “fournaise”, le toit d’un musée a littéralement fondu, les tuiles d’un toit traditionnel chinois explosant lorsque la chaleur a dissous le goudron sous-jacent. La ville a lancé une alerte rouge lundi.

Chongqing a également déployé des camions pulvérisateurs d’eau sanitaire pour garder ses routes au frais.

Cette semaine, des températures élevées, de l’humidité et des rayons ultraviolets devraient également envelopper la ville centrale de Wuhan, la troisième fournaise, comme on l’appelle.

