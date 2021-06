Les vagues de chaleur brûlent le nord-est, le nord-ouest. Quand cela se finira-t-il?

Une humidité élevée et des vents légers ajoutent à la misère thermique dans le nord-est.

Quelques orages violents sont possibles mercredi après-midi et en soirée dans certaines parties du nord-est.

Un ouvrier agricole de l’Oregon est décédé samedi sur un lieu de travail alors que les températures atteignaient 104 degrés ce jour-là.

Bien qu’il ne soit pas aussi extrême que celui du nord-ouest du Pacifique, le nord-est subit sa propre vague de chaleur cette semaine.

Après avoir atteint au moins 90 degrés lundi, les températures devraient rester dans les années 90 dans les grandes villes du nord-est jusqu’à mercredi. Trois jours de sommets dans les années 90 constituent officiellement une vague de chaleur dans la région, selon AccuWeather.

Une humidité élevée et des vents légers ajoutent à la misère thermique.

Un avertissement de chaleur excessive est en vigueur à Philadelphie jusqu’à mercredi soir, a déclaré le National Weather Service, s’attendant à « des conditions dangereusement chaudes avec des valeurs d’indice de chaleur allant jusqu’à 105 degrés ».

L’indice de chaleur est ce que ressent la température du corps humain lorsque l’humidité est combinée à la température de l’air.La plupart des températures dans le nord-est seront supérieures à 100 à cause de l’humidité, a déclaré le service météorologique.

« La chaleur et l’humidité extrêmes augmenteront considérablement le potentiel de maladies liées à la chaleur, en particulier pour ceux qui travaillent ou participent à des activités de plein air », a déclaré le service météorologique.

Heureusement, le régime météorologique stagnant des conditions ensoleillées, chaudes et humides devrait s’effondrer au cours de la seconde moitié de la semaine, a déclaré AccuWeather.

« Un plongeon vers le sud du courant-jet et un front froid devraient se déplacer vers le nord-est des États-Unis à partir de mercredi », a déclaré le météorologue d’AccuWeather, Matt Benz.

Certains orages violents sont possibles mercredi après-midi et soir dans des parties du nord-est de la Pennsylvanie au Maine, a déclaré le Storm Prediction Center.

L’effet des nuages, des averses et des orages aura tendance à limiter les températures dans le nord-est jeudi et vendredi et potentiellement jusqu’au week-end férié. Après une prévision d’un maximum de 98 degrés mardi à Boston, le maximum de samedi devrait être d’environ 69 degrés, a indiqué le service météorologique.

Lundi, la Vermont Electric Cooperative a demandé à ses membres d’économiser l’électricité mardi et mercredi soir, car la demande d’électricité dans la région devrait augmenter en réponse au temps chaud.

La vague de chaleur historique du Nord-Ouest s’atténue dans certaines régions

Une vague de chaleur historique a battu des records de tous les temps dans le nord-ouest au cours des derniers jours, et bien qu’un certain soulagement arrive pour les zones plus proches de la côte, les emplacements intérieurs continueront de cuire avec une chaleur record jusqu’au week-end férié du 4 juillet, Weather.com mentionné.

Le service météorologique a déclaré mardi que « la chaleur sans précédent se poursuivra jusqu’à la fin de la semaine pour le nord du Grand Bassin et le nord des Rocheuses, tandis que les régions à l’est des Cascades bénéficieront de températures plus proches de la normale à partir d’aujourd’hui ».

Canicule du Nord-Ouest :« Comme un sauna dans notre appartement » : la chaleur record dans le nord-ouest du Pacifique atteint des sommets ; des températures plus fraîches attendues mardi

« Le cœur de la chaleur extrême se trouvera dans l’intérieur de Washington et de l’Oregon jusqu’en milieu de semaine, ainsi que dans le nord de l’Idaho et le nord-ouest du Montana », a déclaré le service météorologique. « Les températures élevées devraient atteindre les 100 et 110 dans cette région. »

Le service météorologique de Portland a déclaré que les gens verraient un certain soulagement mardi, et les modèles météorologiques prédisent un sommet dans les années 90 à moyen.

Seattle et Portland connaîtront des températures élevées dans les années 80 d’ici mercredi, toujours au-dessus de la moyenne mais loin de la chaleur incroyable de ces derniers jours, ont déclaré les prévisionnistes.

Seattle a établi un record de 104 degrés dimanche et a battu ce lundi avec 107 degrés, a annoncé l’Organisation météorologique mondiale. Portland a battu le record à deux reprises : 108 samedi et 112 dimanche. De nombreux autres records ont chuté lundi.

À Dallasport, Washington, le mercure est monté à 118 degrés lundi après-midi, ce qui a égalé le record de l’État, a déclaré AccuWeather.

Dans la vallée de Willamette, au sud de Portland, un ouvrier agricole est décédé samedi sur un lieu de travail à St. Paul alors que les températures atteignaient 104 degrés ce jour-là.

Dôme chauffant :Il apporte des records dans le nord-ouest du Pacifique. Qu’est-ce qu’un dôme chauffant ?

La chaleur est causée par un motif de blocage atmosphérique qui a conduit à un dôme thermique et à une basse pression de chaque côté, qui n’est pas déplacé par le courant-jet, a déclaré l’OMM.

Cette vague de chaleur fait suite à une autre vague de chaleur historique il y a moins de deux semaines qui a ravagé le désert du sud-ouest et de la Californie avec des centaines de records.

Kristie Ebi, professeur à l’Université de Washington qui étudie le réchauffement climatique et ses effets sur la santé publique, a déclaré que les vagues de chaleur deviennent de plus en plus courantes à mesure que le monde se réchauffe.

« Nous savons, grâce à des preuves à travers le monde, que le changement climatique augmente la fréquence, l’intensité et la durée des vagues de chaleur », a-t-elle déclaré. « Nous allons devoir nous habituer à cela à l’avenir. »

Contribution : Lindsay Schnell, USA AUJOURD’HUI ; The Associated Press.