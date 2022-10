Les vagues de chaleur au Royaume-Uni liées à un nombre record de décès parmi les personnes âgées en Angleterre

LONDRES – L’été caniculaire de l’Angleterre qui a vu les températures atteindre des sommets record a également vu les décès excédentaires les plus élevés enregistrés parmi les personnes âgées. L’Angleterre a enregistré 2 803 décès supplémentaires pour les personnes âgées de 65 ans et plus, selon une analyse récente de l’Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA) et de l’Office for National Statistics. Les agences ont déclaré qu’il s’agissait du chiffre le plus élevé de décès excessifs chez les personnes âgées depuis qu’ils ont commencé à enregistrer ces chiffres en 2004. “Ces chiffres démontrent l’impact possible que le temps chaud peut avoir sur les personnes âgées et la rapidité avec laquelle de telles températures peuvent avoir des effets néfastes sur la santé dans les groupes à risque », ont déclaré les groupes dans un communiqué.

Le 19 juillet, les températures ont grimpé au-dessus de 104 degrés Fahrenheit, soit 40°C, la journée la plus chaude jamais enregistrée en Grande-Bretagne. Les voies ferrées se sont déformées, plusieurs incendies se sont déclarés dans le Grand Londres et, dans certaines régions, les autorités ont émis leurs toutes premières «alertes de chaleur de niveau 4». Les scientifiques ont déclaré que la vague de chaleur avait été rendue au moins 10 fois plus probable en raison du changement climatique d’origine humaine.

Cela peut prendre un certain temps pour comprendre l’impact plus large de ces températures, y compris sur les chiffres de mortalité, en partie parce que les décès peuvent ne pas être enregistrés immédiatement.

Les agences ont examiné la période entre juin et août, qui a connu plusieurs périodes de chaleur accablante, certaines vagues de chaleur se produisant beaucoup plus tôt en été que d’habitude. L’UKHSA n’a utilisé que des données d’Angleterre – pas d’Écosse, du Pays de Galles et d’Irlande du Nord, les trois autres nations de Grande-Bretagne, où la santé est une question décentralisée.

“Ces estimations montrent clairement que des températures élevées peuvent entraîner une mort prématurée pour les personnes vulnérables”, a déclaré Isabel Oliver, directrice scientifique de l’UKHSA, dans un communiqué. “Un excès de décès plus élevé s’est produit pendant les jours les plus chauds de cette année et un réchauffement climatique signifie que nous devons nous adapter pour vivre en toute sécurité avec des étés plus chauds à l’avenir.”

Les climatologues affirment que le changement climatique rend les périodes de vagues de chaleur intenses plus fréquentes et que davantage doit être fait pour se préparer à la chaleur extrême et au risque accru pour les personnes les plus vulnérables.

Le terme « décès excessifs » est utilisé pour désigner le nombre de décès qui dépasse ce qui est normalement prévu pour cette période de l’année.

Les agences ont déclaré qu’entre le 17 et le 20 juillet, il y avait environ 1 012 décès supplémentaires chez les personnes âgées de plus de 65 ans. Ils ont déclaré que la période avec la surmortalité globale la plus élevée chez les personnes âgées était du 8 au 17 août, qui a vu 1 458 décès supplémentaires estimés. chez les plus de 65 ans.

Sarah Caul, responsable de l’analyse de la mortalité à l’Office for National Statistics, a expliqué dans un article de blog d’été que les causes de décès les plus courantes sont des affections telles que l’insuffisance respiratoire, les maladies cardiaques et la maladie d’Alzheimer. “Il est probable que certains de ces décès soient accélérés par des circonstances associées à une chaleur extrême”, a-t-elle écrit.

D’autres pays européens ont également lié des milliers de décès excessifs au cours de l’été à la chaleur intense.

L’institut national des statistiques français a rapporté le mois dernier que plus de 11 000 personnes sont décédées de plus entre le 1er juin et l’été août par rapport à la même période avant la pandémie, une augmentation “susceptible de s’expliquer par la canicule de la mi-juillet, après une première canicule épisode dès la mi-juin.