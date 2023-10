Il y a environ 1,5 milliard de vaches sur la planète qui sont élevées comme bétail pour la viande et les produits laitiers – et il s’agit d’un problème climatique que nous avons eu du mal à résoudre. Les vaches ont un tube digestif spécialisé qui leur permet de digérer les matières végétales dures comme l’herbe ou le foin, mais dans ce processus, du méthane est produit sous forme de déchet, et les vaches… le rotent. Le méthane est un gaz à effet de serre près de 25 fois plus puissant que le dioxyde de carbone. Selon l’Environmental Protection Agency, ces animaux qui rotent sont considérés comme l’une des plus grandes sources de production de méthane aux États-Unis, représentant près de 25 % de toutes les émissions de méthane.

Vous avez probablement entendu parler de quelques solutions à ce problème. La campagne la plus bruyante est probablement la campagne visant à inciter les gens à réduire leur consommation de viande de bœuf ou à opter pour des substituts de viande. C’est une solution importante, mais les gens sont souvent réticents à l’adopter. Au lieu de cela, certains scientifiques détournent leur attention des humains et se concentrent sur le régime alimentaire des vaches. Ils ont découvert que certains additifs présents dans l’alimentation des vaches peuvent contribuer à réduire les émissions de méthane, et des travaux récents ont attiré beaucoup d’attention sur un héros inattendu : les algues.

