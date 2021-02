Les vaches indiennes ont-elles des pouvoirs spéciaux? Le programme du gouvernement est ridiculisé

NEW DELHI – Les étudiants indiens ont frappé fort les livres en préparation d’un grand test sur les vaches, lisant que les vaches indiennes ont plus d’émotions que les étrangères et que leurs bosses ont des pouvoirs spéciaux. Mais face au ridicule généralisé, le gouvernement a brusquement reporté ce week-end le premier examen basé sur un nouveau programme, poussé par le gouvernement nationaliste hindou du Premier ministre Narendra Modi. Les étudiants des universités publiques et des écoles publiques avaient été invités à se ressaisir sur du matériel que les scientifiques et d’autres jugeaient sans fondement, accusant le gouvernement de promouvoir la pseudoscience religieuse sur les vaches, que l’hindouisme considère comme sacrée, auprès d’étudiants involontaires. Les critiques ont déclaré que le programme, conçu par la Commission nationale de la vache mise en place par le gouvernement de M. Modi, était une initiative particulièrement audacieuse de son parti au pouvoir pour pousser sa idéologie et saper la laïcité qui est inscrite dans la Constitution indienne mais qui semble de plus en plus menacée chaque jour.

«C’est très étrange, cet examen», a déclaré Komal Srivastava, un fonctionnaire de la India Knowledge and Science Society, un groupe éducatif à but non lucratif. «Ils peuvent tout dire sur les vaches: ce rayonnement est réduit par ses excréments, ce qui n’est pas scientifique. Si nous voulons enseigner aux enfants les vaches, il faut que ce soit des connaissances scientifiques et non de la mythologie. » L’Inde est à 80% hindoue, mais elle abrite également d’importantes minorités religieuses musulmanes, sikhs, chrétiennes et autres. Depuis que M. Modi est arrivé au pouvoir en 2014, son parti s’est lancé dans une campagne régulière, intense et source de division pour faire de l’Inde un État ouvertement hindou. Les organismes gouvernementaux ont réécrit les manuels, supprimant des sections sur les dirigeants musulmans. Ils ont changé les noms de lieux officiels en hindous de musulmans. Et il y a un peu plus d’un an, le Parlement a adopté une loi sur la citoyenneté qui discriminait ouvertement les musulmans, provoquant des manifestations fulgurantes dans tout le pays qui ont duré jusqu’à ce que Covid-19 frappe. Les vaches sont devenues un point d’éclair spécial. Depuis que M. Modi est arrivé au pouvoir, le nationaliste hindou Des foules de lynches ont tué des dizaines de personnes au nom de la protection des vaches. Les victimes sont généralement des musulmans ou d’autres membres de minorités, et les tueurs s’enfuient souvent.

De nombreux universitaires voient le fait qu’un organisme gouvernemental a tenté de promouvoir un programme sur les vaches – un programme qui comprenait de nombreuses affirmations totalement non fondées – comme une preuve que le gouvernement est de plus en plus tombé sous l’emprise de groupes suprémacistes hindous comme le RSS, dans lequel M. Modi et de nombreux hauts fonctionnaires étaient autrefois actifs.

En 2019, le gouvernement de M. Modi a créé la Commission nationale des vaches dans le but exprès de protéger les vaches. Son site Web répertorie, parmi autres objectifs, «La bonne application des lois relatives à l’interdiction de l’abattage et / ou de la cruauté envers les vaches.» De nombreux États indiens, mais pas tous, interdisent l’abattage du bétail. Le matériel d’étude dans le nouveau cours a été conçu par la commission de la vache, qui relève du ministère de l’élevage et de la production laitière, et a été largement diffusé en ligne en plusieurs langues, dont l’anglais. Le premier examen en ligne devait avoir lieu jeudi. Le matériel contient des chapitres sur l’entrepreneuriat des vaches et des dictons tirés des écritures hindoues. Le cours se penche sur l’amélioration de la race, la bioénergie à partir de la bouse de vache, les pesticides, les médicaments à base d’urine de vache, le concept de promotion du tourisme de la vache, l’utilisation de la bouse de vache au lieu du plâtre de Paris pour des raisons écologiques et la différence entre les vaches indiennes et étrangères. La commission est dirigée par Vallabhbhai Kathiria, chirurgien et ancien député du parti Bharatiya Janata de M. Modi. La vache indienne, ou zébu, diffère des races de vaches familières à l’Occident. Le zébu, facilement reconnaissable à sa grosse bosse d’épaule et à son fanon prononcé, est plus tolérant à la chaleur et à la sécheresse, et plus résistant à certaines maladies, bien qu’il produise moins de lait. Le matériel que les étudiants devaient absorber pour l’examen, cependant, faisait des affirmations sans fondement, comme celle selon laquelle à l’intérieur de la bosse de la vache indienne «il y a une impulsion solaire qui est connue pour absorber la vitamine D des rayons du soleil et la libérer dans son Lait. » Les vaches «Jersey» sans bosse, selon le document, n’ont pas de tels pouvoirs. Une autre partie du programme disait que les vaches indigènes étaient «émotionnelles envers les humains et les autres êtres vivants», mais que chez les vaches étrangères, «aucun de ces sentiments ne se manifestait». Les vaches indiennes sont «alertes» et «fortes», selon le document, mais les vaches étrangères sont «paresseuses».