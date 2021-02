Les vaccins sont tout à fait sûrs et les effets secondaires sont rares, rapportent les CDC.

Le CDC a rassemblé des rapports d’un réseau de surveillance national établi de longue date et d’un nouveau système de surveillance de la sécurité, appelé V-Safe, créé spécifiquement pour suivre les vaccins contre les coronavirus. Les participants se portent volontaires pour s’inscrire et remplir des sondages quotidiens signalant les symptômes.

Les deux vaccins contre le coronavirus autorisés à être utilisés aux États-Unis sont en sécurité , ont rapporté vendredi les Centers for Disease Control and Prevention.

La surveillance n’est ni uniforme ni complète, mais l’effort de suivi est néanmoins «le plus intense et le plus complet de l’histoire des États-Unis», a déclaré l’agence.

Du 14 décembre au 13 janvier, près de 14 millions de doses de vaccins fabriqués par Pfizer-BioNTech et Moderna ont été administrées, principalement aux agents de santé et aux résidents des établissements de soins de longue durée.

Il y a eu près de 7 000 rapports d’événements indésirables, a rapporté le CDC, mais 91% n’étaient pas graves. Les événements indésirables correspondaient à ceux observés dans les essais cliniques des vaccins. Les effets secondaires les plus courants étaient les maux de tête, la fatigue, les douleurs musculaires, les frissons et les étourdissements. Ils avaient tendance à se produire le lendemain de la vaccination.

Le CDC a rapporté des données sur les réactions à la deuxième dose uniquement pour le vaccin Pfizer-BioNTech, constatant qu’elles étaient plus fréquentes qu’après la première dose.

Les décès consécutifs à la vaccination ont été rares – seulement 113 ont été signalés – et ils semblaient être une coïncidence, sans rapport avec les vaccins. Soixante-dix-huit décès sont survenus parmi les résidents des établissements de soins de longue durée. La moitié de ces résidents étaient déjà en soins palliatifs ou avaient reçu une ordonnance de non-réanimation au moment de la vaccination.