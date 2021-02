«  Les vaccins sont sûrs  »: Biden exhorte les Américains à se faire vacciner après avoir visité l’usine Pfizer du Michigan

WASHINGTON – Après avoir visité une usine de fabrication Pfizer au Michigan, le président Joe Biden a plaidé auprès des Américains pour qu’ils se font vacciner vendredi alors qu’il cherchait à souligner le vaste engagement de son administration pour accélérer la production et la distribution des vaccins COVID-19.

«S’il y a un message à transmettre à tout le monde dans ce pays, c’est celui-ci: les vaccins sont sûrs», a-t-il dit aux employés de Pfizer après avoir visité les installations juste à l’extérieur de Kalamazoo, dans le Michigan. «Prenez le vaccin, quand c’est à votre tour et disponible. Voilà comment pour vaincre cette pandémie. «

Le président a cherché à tempérer les attentes quant au moment où le pays pourrait voir un retour à la normale, invoquant les défis logistiques et l’incertitude liés à la pandémie. Les intempéries hivernales ont envahi une grande partie des États-Unis cette semaine et retardé la distribution de 6 millions de doses de vaccin, a déclaré vendredi la Maison Blanche.

« Je ne peux pas vous donner une date à laquelle cette crise prendra fin. Mais je peux vous dire que nous faisons tout notre possible pour que ce jour arrive le plus tôt possible », a déclaré Biden.

Les températures glaciales et les conditions de neige dangereuses ont ralenti de trois jours la distribution des vaccins dans les 50 États, selon Andy Slavitt, conseiller principal de la Maison Blanche sur la réponse du gouvernement au COVID-19.

L’administration vise à éliminer l’arriéré de vaccins la semaine prochaine pour rester en phase avec son calendrier promis de rendre les doses disponibles à 300 millions d’Américains d’ici juillet, selon l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki.

Le voyage, la deuxième visite de Biden dans un État politiquement crucial du Midwest cette semaine, met en évidence le centre central de Pfizer où des millions des premières doses du vaccin COVID-19 du pays sont sorties de la chaîne de production en décembre. Pfizer et son partenaire allemand BioNTech produisent l’un des deux vaccins ayant obtenu une approbation d’urgence pour COVID-19.

Le président, portant un masque bleu marine, a rejoint la gouverneure du Michigan Gretchen Whitmer, le PDG de Pfizer Albert Bourla et le coordinateur de la réponse aux coronavirus de la Maison Blanche, Jeff Zientsvisiter les installations«Freezer Farm», un entrepôt contenant 350 congélateurs ultra-froids contenant chacun 360 000 doses de vaccins. Le président a également rencontré des travailleurs qui produisent le vaccin. Le voyage était initialement prévu pour jeudi mais a été reporté en raison du mauvais temps.

Pfizer a déclaré vendredi qu’il cherchait une mise à jour de son autorisation d’utilisation d’urgence de la Food and Drug Administration qui permettrait à son vaccin COVID-19 d’être stocké à des températures normales de congélation, ce qui pourrait alléger les restrictions d’expédition et rendre le vaccin plus largement disponible. Actuellement, le vaccin doit être conservé entre -112 ° F et -76 ° F et est expédié dans un conteneur thermique spécial rempli de glace sèche pour le maintenir à ses températures ultra-froides.

Les retards hivernaux surviennent alors que l’administration Biden a pris de l’ampleur dans la production et la livraison des vaccins COVID-19. Biden a réitéré la promesse de son administration de fournir suffisamment de vaccins pour chaque adulte américain d’ici juillet, mais a suggéré que cela pourrait être entravé par des retards imprévus.

« Obtenir le vaccin et l’avoir disponible n’est pas la même chose que de mettre dans les bras de quelqu’un », a-t-il déclaré. «Je crois que nous approcherons de la normalité d’ici la fin de l’année. Si Dieu le veut, ce Noël sera différent du précédent. Mais je ne peux pas prendre cet engagement envers vous.

Les responsables de la Maison Blanche ont reconnu qu’une partie de sa vaste campagne de vaccination consiste non seulement à acquérir suffisamment de doses, mais aussi à convaincre certains Américains réticents à se faire vacciner.

Une enquête récente de la Kaiser Family Foundation a révélé qu’environ 43% des adultes noirs et 37% des adultes hispaniques ont déclaré qu’ils voulaient «attendre et voir» comment le vaccin fonctionne pour les autres avant de se faire vacciner eux-mêmes.

L’augmentation des vaccinations est un élément clé du vaste programme de secours COVID-19 de Biden, qui comprend de l’argent pour rouvrir des écoles et des entreprises et distribuer des chèques de 1400 $ aux Américains à faible revenu. Le président a profité de ses premiers voyages en dehors de la région de Washington et de son État natal du Delaware cette semaine pour présenter aux Américains le paquet de récupération, qui a un prix de 1,9 billion de dollars que les républicains du Congrès ont hésité. Il est apparu mardi dans une mairie de CNN à Milwaukee, dans le Wisc.

« Nous avons besoin que le Congrès adopte mon plan de sauvetage américain qui traite de la crise immédiate et de l’urgence », a déclaré Biden vendredi alors qu’il continuait à défendre son plan.

« Maintenant, les critiques disent que mon plan est trop grand. Qu’il coûte 1,9 billion de dollars – » C’est trop. » Laissez-moi leur demander, qu’est-ce qu’ils me couperaient? Qu’est-ce qu’ils me feraient oublier? «

Le président et ses collaborateurs ont rejeté la répression des républicains, affirmant que l’administration tenait sa promesse d’un gouvernement bipartisan grâce au large soutien de la proposition parmi les Américains.

Un récent sondage de l’Université Quinnipiac a révélé que 68% des Américains soutiennent l’adoption de la législation, dont 37% des électeurs républicains, 68% des indépendants et 97% des démocrates.

Et ce n’est pas par hasard que Biden a décidé de présenter son argumentaire de vente au Wisconsin et au Michigan, deux États qui l’ont aidé à remporter la Maison Blanche et qui seront essentiels pour les démocrates à mi-parcours 2022, selon Bob Shrum, un stratège démocrate de longue date qui dirige maintenant le Dornsife Center pour l’avenir politique à l’Université de Californie du Sud.

Shrum a souligné un sondage Morning Consult montrant le taux d’approbation de Biden de 62% auprès des électeurs inscrits.

« C’est très élevé pour un président dans cette ère polarisée et je pense qu’ils veulent continuer à bâtir sur cela », a-t-il déclaré. « Ils n’attendent pas. Ils doivent agir. »

Mais la présentation de Biden – faite alors que le Congrès est en pause – se déroule contre la montre. Le dernier cycle d’allégement des mesures de relance adopté par le Congrès en janvier doit expirer le 14 mars. Le projet de loi actuel fait son chemin à travers le Congrès selon une procédure budgétaire spéciale qui permet aux démocrates de l’adopter sans le soutien républicain du Sénat. Les démocrates de la Chambre ont déclaré qu’ils prévoyaient de reprendre le projet de loi la semaine prochaine.

Malgré les retards météorologiques, l’administration Biden avance à grands pas avec ses plans de production et de distribution de vaccins.

Zients, le coordinateur de la réponse COVID-19 de la Maison Blanche, a déclaré mardi aux gouverneurs des États que le gouvernement commencerait à distribuer 13,5 millions de doses de vaccin contre le coronavirus par semaine, soit une augmentation de 57% par rapport à la prise de fonction de Biden le mois dernier.

Il a attribué l’augmentation des doses de vaccin aux États à la fois aux augmentations de production prévues par les fabricants de vaccins Pfizer et Moderna ainsi qu’aux mesures prises par l’administration, notamment en invoquant la loi sur la production de défense, une autorité en temps de guerre qui peut stimuler la production commerciale des fournitures nécessaires, en ce cas plus de vaccins et de tests.

L’usine de 1 300 acres au Michigan est le plus grand site de fabrication du réseau de Pfizer et constitue la seule usine de finition aux États-Unis fabriquant le vaccin Pfizer, selon la société.

Le PDG de Pfizer, Albert Bourla, a annoncé vendredi que la société augmenterait sa capacité de fabrication et travaillerait avec les fournisseurs pour aider à accélérer la production de son vaccin. USA TODAY a rapporté plus tôt ce mois-ci, la société a déclaré qu’elle réduirait de moitié le temps nécessaire pour produire un lot de vaccin COVID-19 de 110 jours à 60 en moyenne.

Jeudi, près de 29 millions de doses du vaccin Pfizer avaient été administrées dans tout le pays, selon les données des Centers of Disease Control and Prevention.

Contribution: Maureen Groppe et Elizabeth Weisse