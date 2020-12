Le commissaire européen à la santé a déclaré à Euronews que veiller à ce que les gens soient vaccinés contre le COVID-19 sera essentiel pour mettre fin à la pandémie.

Suite à l’approbation du vaccin contre le coronavirus Pfizer / BioNTech par l’Agence européenne des médicaments lundi, Stella Kyriakides a déclaré que convaincre le public qu’ils pouvaient être pris en toute sécurité était la chose la plus importante.

« Ce ne sont pas les vaccins qui vont sauver des vies, ce sont les vaccinations », a-t-elle expliqué à Euronews. « Et je demande aux citoyens de croire que la façon dont nous avons progressé est de disposer d’un vaccin sûr et efficace, et ils doivent répondre à cet appel à se faire vacciner quand c’est leur tour dans leurs États membres. »

Mais Kyriakides a ajouté: « C’était une priorité de suivre la décision de l’autorisation de mise sur le marché conditionnelle à délivrer par l’Agence européenne des médicaments, en mettant avant tout, bien sûr, l’efficacité et la sécurité. Il est important que nous agissions rapidement, mais pour nous-mêmes. et gagner la confiance des citoyens. Il est également important que la sécurité soit toujours une question clé. «

Cependant, certains ont critiqué le fait que le processus était trop lent en Europe, les vaccinations ayant commencé plus tôt aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Mais Kyriakides a défendu l’approche de l’UE, disant à Euronews qu’il s’agissait d’une question de « solidarité » plutôt que de rapidité.

« Les principes clés de la stratégie de vaccination de l’UE depuis le début étaient l’équité et l’égalité d’accès et je pense que nous avons atteint cet objectif, que tous les États membres recevront des doses en fonction de leur population … », a-t-elle déclaré. « C’est la solidarité européenne en action. »

Interrogé sur une potentielle troisième vague de COVID-19 en Europe, Kyriakides tenait à la voir évitée.

« Bien sûr, nous sommes très préoccupés par ce que cela signifierait si les mesures étaient assouplies trop rapidement à Noël et au Nouvel An », a-t-elle déclaré à Euronews. «Nous en avons vu les répercussions dans le passé. Nous ne pouvons pas nous permettre d’augmenter le nombre de cas parce que nous assouplissons les mesures.