Les vaccins réduisent les vagues de décès de Covid à une ondulation malgré le pic de cas, révèlent de nouvelles données

Les VACCINS ont réduit les vagues de décès de Covid à de simples ondulations – malgré une augmentation du nombre de cas signalés, selon les données.

Les patients hospitalisés sont, en moyenne, plus jeunes, moins mal et capables de quitter les services plus rapidement que lors des vagues précédentes, selon l’analyse.

Décès au cours de trois vagues de la pandémie, avec la ligne bleue indiquant la vague actuelle, la ligne jaune montrant la vague d’automne commençant le 5 août et la ligne rouge indiquant la vague hivernale commençant le 29 novembre

Ils sont également moins susceptibles de se retrouver à l’hôpital en premier lieu, d’avoir besoin d’un ventilateur ou de mourir du virus mortel.

Pendant ce temps, le nombre d’infections signalées au Royaume-Uni commence enfin à baisser.

Hier, 36 389 autres cas ont été diagnostiqués pendant la nuit, soit une baisse de près d’un tiers par rapport aux 51 870 signalés vendredi dernier.

Maintenant, le Mail rapporte que, pendant la vague hivernale, lorsque les cas quotidiens étaient à peu près les mêmes qu’aujourd’hui, il y avait près de 27 fois plus de décès de Covid chaque jour.

Il y avait également neuf fois plus de personnes hospitalisées.

Pendant ce temps, il y a actuellement 125 patients sous ventilateurs pour 10 000 nouvelles infections quotidiennes, contre 2 312 pour 10 000 au même moment de la vague précédente.

Et les personnes âgées de 54 ans et moins représentent 60% des patients infectés par le virus admis dans les hôpitaux anglais cette fois-ci – contre seulement 22% pendant la vague hivernale.

C’est probablement parce que quelque 87,6 pour cent des personnes ont maintenant reçu au moins une dose du vaccin, contre 28,9 pour cent au même moment pendant la vague hivernale.

La plupart des PAO ont maintenant reçu les deux doses du vaccin.

Pics pendant les vagues de Covid au Royaume-Uni Le 12 avril 2020, 3 301 personnes étaient sur ventilateurs au Royaume-Uni. Ce jour-là, 3 480 nouveaux cas ont été diagnostiqués, bien que les tests aient été limités lors de la première vague. Le nombre de ventilateurs était de 4 077 le 24 janvier 2021, le pic de la deuxième vague. Au total, 17 158 cas ont été diagnostiqués ce jour-là. Jusqu’à présent, le pic de la troisième vague a été atteint le 22 juillet, lorsque 699 personnes ont reçu une ventilation mécanique. 39 906 nouveaux tests positifs ont été reçus il y a deux jours. Des morts lors de la première vague a culminé le 8 avril 2020, lorsque 1 075 personnes ont été enregistrées comme étant décédées. 5 120 tests positifs ont été enregistrés ce jour-là. Le 19 janvier – le pic de la deuxième vague – 1 359 personnes seraient décédées. 39 467 personnes ont alors été testées positives. La troisième vague à ce jour a culminé le 19 juillet, lorsque 71 vies ont été perdues. 46 338 tests ont été enregistrés ce jour-là. Et 3 565 personnes étaient admis dans les hôpitaux le 1er avril 2020, date à laquelle 4 936 tests positifs ont été effectués. Le nombre a culminé à 4 579 le 12 janvier de cette année – le point le plus élevé de la deuxième vague. 49 367 personnes ont été testées positives pour le virus ce jour-là. Cette fois-ci, 870 personnes ont été admises dans un service le 19 juillet. 46 338 personnes ont été nouvellement diagnostiquées avec le virus lundi dernier. Chiffres de coronavirus.data.gov.uk

Le Dr Kevin O’Kane, consultant en médecine aiguë dans un grand hôpital du centre de Londres, a déclaré que les médecins du papier étaient confrontés à des scènes « presque apocalyptiques » au début de la pandémie.

« Je n’ai jamais vu autant de malades en si peu de temps souffrir de la même manière », a-t-il déclaré.

Cependant, la situation a radicalement changé depuis le début du déploiement des jabs – et il a déclaré: « Maintenant, nous sommes dans une position très différente.

« Le message est : la vaccination fonctionne.

« Avec les patients admis, la grande majorité n’aura pas de maladie grave et n’ira pas en soins intensifs. La démographie est différente.

« La plus jeune personne que nous ayons eue a 22 ans.

« LA PREMIÈRE VAGUE ÉTAIT APOCALYPTIQUE »

« Ensuite, nous avons des personnes dans la quarantaine et la cinquantaine plutôt que les personnes très âgées que nous avons vues lors des vagues précédentes. Nous avons eu six femmes enceintes il y a quelques semaines. C’est un tout nouveau jeu de balle. »

La moyenne sur sept jours des infections quotidiennes à Covid au début de cette semaine était de 46 024, avec 711 hospitalisations, 567 patients sous ventilateurs et 42 décès.

Mais pendant la vague hivernale, lorsque les infections étaient à un niveau similaire de 46 231 le 17 janvier, la moyenne sur sept jours des décès était de 1 119 – 27 fois plus élevée qu’aujourd’hui.

Et il y avait 37 561 patients Covid dans les hôpitaux – neuf fois plus.

D’autres médecins de haut niveau disent que la situation dans les services n’est « nulle part aussi mauvaise que lors des vagues précédentes ».

La durée moyenne d’hospitalisation d’une personne est passée de dix jours en moyenne à environ sept ou huit jours, libérant ainsi 9 000 « jours-lit ».

JABS SLASH DEATHS – MALGRÉ LE SPIKE DANS LES CAS

Hier, 870 patients ont été admis à l’hôpital, le chiffre quotidien le plus élevé depuis le 25 février.

Cependant, les décès restent relativement faibles, avec 64 enregistrés hier.

Le 20 janvier, 1 820 décès ont été enregistrés – le nombre le plus élevé de décès au Royaume-Uni signalés en une seule journée depuis le début de l’épidémie.

Les personnes âgées de 75 ans et plus représentent 19% des patients hospitalisés avec Covid en Angleterre pendant la vague actuelle, qui a jusqu’à présent duré un peu plus de deux mois.

Au même moment de la vague hivernale, ce groupe d’âge représentait 44% de tous les patients infectés par le virus.

Le nombre de lits occupés à l’hôpital pour 10 000 cas de Covid-19 est également en baisse durant la vague actuelle, alors qu’il était en hausse en hiver

Akshay Akulwar, chercheur clinique dans un grand hôpital Trust dans l’Essex et porte-parole de la Doctors’ Association UK, a déclaré: « Le nombre de cas de Covid est presque le même qu’en janvier mais nous ne voyons pas le même niveau d’hospitalisation et de décès et intensif admissions en soins.

« Nous sommes occupés, car le nombre d’admissions aux urgences et urgences est en moyenne de 10 à 12% dans les hôpitaux les plus importants.

« Nous voyons des patients atteints de Covid mais aussi des patients qui n’ont pas pu aller voir leur médecin généraliste. Des personnes atteintes de maladies débilitantes essaient de contourner leur médecin généraliste et de nous voir. »

Pendant la vague actuelle, le nombre de patients ventilés quotidiennement pour 10 000 cas de Covid-19 est en baisse

Le nombre de patients admis à l’hôpital pour 10 000 cas de Covid-19 au cours des trois dernières vagues de la pandémie

Le Premier ministre a averti les Britanniques d’être prudents avant la « journée de la liberté » de cette semaine – mais a soutenu le jab pour sortir le Royaume-Uni de la crise Crédit : AFP