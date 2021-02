Les vaccins réduisent considérablement l’hospitalisation due au coronavirus, montrent des études britanniques

Et des études séparées sur le vaccin Pfizer ont offert de nouvelles preuves alléchantes qu’un seul vaccin pourrait réduire la propagation du virus, montrant qu’il prévient non seulement les cas symptomatiques de Covid-19, mais aussi les infections asymptomatiques.

LONDRES – Les premières études sur le programme d’inoculation de masse britannique ont montré lundi que les vaccins contre le coronavirus fonctionnaient comme prévu, offrant parmi les signes les plus clairs à ce jour que les vaccins réduisent le taux d’admissions à l’hôpital Covid-19 et pourraient réduire la transmission du virus. .

Les résultats ont renforcé et sont allés au-delà des études menées en Israël, qui a également signalé que le vaccin développé par Pfizer et BioNTech offrait une protection significative contre le virus dans des contextes réels, et pas seulement dans les essais cliniques organisés l’année dernière. Aucune autre grande nation n’inocule les gens aussi rapidement que la Grande-Bretagne, et ce fut le premier pays au monde à autoriser et à commencer à utiliser à la fois le vaccin Pfizer et celui développé par AstraZeneca et l’Université d’Oxford.

Les études publiées lundi – deux sur le vaccin Pfizer et une sur celui-ci et l’injection d’AstraZeneca – ont montré que les deux vaccins étaient efficaces contre la variante de coronavirus plus infectieuse qui s’est installée en Grande-Bretagne et s’est répandue dans le monde entier.

«Les deux fonctionnent à merveille», a déclaré Aziz Sheikh, professeur à l’Université d’Édimbourg qui a aidé à mener une étude sur les vaccinations écossaises.

Pourtant, les résultats contenaient des signes de mise en garde. Et alors même que les législateurs britanniques ont cité la force des vaccins en annonçant un assouplissement progressif des restrictions de verrouillage, les scientifiques du gouvernement ont averti que beaucoup plus de personnes devaient être injectées pour empêcher les cas de se propager à des groupes vulnérables et vaccinés et de causer parfois des maladies graves et la mort.