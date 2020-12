Ted Adams, 77 ans, a reporté une myriade d’achats tout en s’accroupissant pendant la pandémie.

Adams et sa femme, qui vivent à Minneapolis, ont renoncé à voyager dans leur maison de vacances à Palm Desert, en Californie, ainsi qu’à acheter de nouveaux meubles pour cette maison et une nouvelle Mercedes-Benz Classe S.

Mais la distribution des vaccins COVID-19 «m’a donné confiance que le marché boursier deviendra plus stable et que la vie et l’économie reviendront à la normale d’ici l’été», déclare l’entrepreneur en série à la retraite. «J’étais hésitant à acheter une nouvelle voiture, mais je prévois maintenant de le faire peu de temps après que je sois vacciné… Nous avons beaucoup de dépenses refoulées que nous ferons probablement une fois que ce sera terminé.

Le déploiement des vaccins en décembre a préparé le terrain pour que l’économie américaine affiche sa meilleure performance en deux décennies l’année prochaine alors que la distribution se répand à travers le pays.

Tout d’abord, cependant, la nation doit traverser un premier trimestre qui sera probablement parmi les plus lamentables depuis la Grande Récession de 2007-2009.

En d’autres termes, la pire crise sanitaire des États-Unis depuis un siècle entraînera probablement une deuxième année consécutive de fluctuations sauvages de l’économie. Cette fois, cependant, le résultat global devrait être favorable, car la croissance du vaccin qui change la donne et le produit intérieur brut du pays reviennent à son niveau d’avant la pandémie d’ici la fin de 2021.

«Nous voyons une croissance très forte potentiellement à partir du deuxième trimestre», déclare Jonathan Millar, économiste de Barclays. «C’est une année assez forte.»

Cela ne veut pas dire que l’économie reviendra à la normale. La pandémie laisse un héritage de millions d’Américains sans emploi et de milliers d’entreprises fermées qui mettront des années à s’inverser.

Les économistes interrogés par Wolters Kluwer Blue Chip Economic Indicators prédisent que l’économie croîtra à un taux annuel de 4% l’année prochaine, le rythme le plus rapide depuis 2000. Cela, bien sûr, suivrait une contraction estimée à 3,5% en 2020, le La pire performance de l’économie jamais enregistrée au milieu d’un virus qui a conduit les États à fermer brusquement des restaurants, des centres commerciaux et d’autres entreprises. Le marasme a été marqué par une baisse record de 31,4% du PIB au deuxième trimestre, suivie d’un bond inégalé de 33,1% au troisième trimestre alors que de nombreux points de vente ont rouvert.

Un début sombre pour 2021

Bouclez votre ceinture pour un autre tour de montagnes russes en 2021. Le premier trimestre sera probablement sombre. L’épidémie s’est répandue à travers le pays, avec des cas, des hospitalisations et des décès établissant des records et de nombreux États rétablissant les contraintes commerciales et les fermetures. Les demandes initiales de chômage, une mesure des licenciements, ont totalisé 803 000 sur une base désaisonnalisée pour la semaine se terminant le 17 décembre, un signe que de nombreux employeurs continuent de supprimer des emplois alors que la pandémie impose davantage de restrictions commerciales et décourage les acheteurs.

Millar prédit que l’économie stagnera les trois premiers mois de l’année. Et JPMorgan Chase estime que la production baissera légèrement au début de l’année Il y a aussi un regain d’incertitude quant au sort d’un programme de secours gouvernemental de 900 milliards de dollars, conçu pour aider les petites entreprises, renouveler les allocations de chômage pour 12 millions d’Américains et envoyer des chèques de 600 $ à la plupart des individus. Le président Trump a critiqué le projet de loi et exigé des paiements plus élevés de 1200 dollars aux Américains. Sans cet allégement, estime Millar, le PIB chuterait de 1% à 2%.

Mais la distribution de vaccins est sur le point de s’accélérer fortement d’ici avril et les vaccinations devraient être généralisées d’ici le milieu de l’année, estiment les économistes, déclenchant une forte demande refoulée alors que des millions d’Américains reprennent les voyages, les repas au restaurant, les films et autres activités.

Plus d’arrêts de COVID-19:Apple ferme temporairement tous les magasins de Californie, une douzaine de plus autour des États-Unis au milieu des poussées de COVID-19

Le vaccin COVID-19 inspire confiance

Le vaccin «inspirera beaucoup de confiance», déclare Gus Faucher, économiste en chef du PNC Financial Services Group.

Pourtant, l’évolution du virus et son éradication ne sont pas claires. À quelle vitesse le vaccin peut-il être distribué? Combien d’Américains se sentiront à l’aise de le prendre? Et tandis que beaucoup de personnes licenciées pourraient recevoir une assurance-chômage supplémentaire si la mesure d’allégement fédérale devenait loi, les prestations de 11,2 millions de personnes devraient toujours expirer le 7 mars, selon la Century Foundation, un groupe de réflexion à but non lucratif, et la politique économique de gauche. Institut.

Ils pourraient réduire considérablement leurs achats.

Par conséquent, prévoir la croissance économique est particulièrement difficile. Récemment, 17 décideurs de la Réserve fédérale ont publié un éventail inhabituellement large de prévisions de croissance du PIB pour 2021, allant de près de zéro à un peu plus de 5%.

Mieux ou pire?

«Les choses pourraient être bien meilleures que prévu et les choses pourraient être bien pires», dit Faucher.

La plupart des économistes ne prévoient pas que les États-Unis sombreront dans un autre ralentissement. Mais 63% des prévisionnistes interrogés par la National Association of Business Economics le mois dernier ont cité une probabilité de 20% à 39% d’une telle récession à double creux.

Même si le scénario le plus probable se déroule et que le PIB retrouve sa marque d’avant la pandémie d’ici la fin de 2021, la récession laissera certainement des cicatrices. Près de quatre millions de personnes ont rejoint les rangs des chômeurs de longue durée – ce qui signifie qu’ils sont restés inactifs plus de six mois – le plus depuis 2013. Ce groupe a toujours eu du mal à décrocher un emploi parce que les employeurs craignent que leurs compétences ne s’érodent.

Environ 100 000 petites entreprises ont fermé définitivement, selon Yelp, le site d’évaluation en ligne. Les nouvelles entreprises pourraient prendre des années pour les remplacer. L’emploi aux États-Unis ne reviendra à son niveau d’avant la crise qu’à la fin de 2023, selon Moody’s Analytics.

Voici un aperçu de certaines des forces de l’économie l’année prochaine:

Les dépenses de consommation

La consommation, qui représente 70% de l’activité économique, devrait alimenter la croissance. Selon Wells Fargo, en vertu de la loi CARES, adoptée par le Congrès en mars 2020, le gouvernement fédéral a envoyé des chèques de 1200 dollars à la plupart des particuliers, aidant ainsi les Américains à échapper 1,4 billion de dollars supplémentaires jusqu’en octobre.

Une fois que de nombreuses personnes auront été vaccinées en 2021, elles dépenseront probablement une grande partie de cet argent, ainsi qu’une partie de tout deuxième stimulus qu’elles recevront de l’Oncle Sam et les économies qu’elles ont accumulées en abandonnant les voyages, les repas au restaurant et d’autres activités en 2020. , Dit Millar. Cela devrait stimuler les dépenses de services, qui ont craté pendant la crise alors même que les consommateurs coincés à la maison se sont emparés de téléviseurs, d’appareils électroménagers, de tablettes, de voitures, d’ordinateurs et d’autres biens.

Les économistes interrogés par Wolters Kluwer prévoient que les dépenses de consommation augmenteront de 4,5% l’année prochaine, la plus forte depuis 2000.

Les fabricants américains rentrent-ils chez eux?:Les fabricants américains veulent rentrer chez eux alors que les perturbations de COVID et les tarifs Trump bouleversent les approvisionnements

Ces perspectives optimistes comportent des risques. Quarante pour cent des Américains interrogés par Harris Poll en décembre ont déclaré qu’ils n’étaient pas très susceptibles ou pas du tout susceptibles de prendre le vaccin dès qu’il sera disponible.

D’autres recherchent plus de garanties. Tekai Shu, 39 ans, de Bristol, Tennessee, dit que sa famille a annulé ses quatre vacances annuelles cette année – à la plage, à Disney World, dans un parc national et à New York. Même après avoir été vaccinés, «je ne ferai pas de projets de voyage en famille» tant qu’il ne sera pas convaincu que les cas de COVID-19 dans leurs villes de destination sont à des niveaux bas, dit Shu, notant que sa femme et sa fille souffrent d’asthme.

Travaux

Le pays a récupéré 12,3 millions, ou 56%, des 22,2 millions d’emplois perdus en mars et avril, car de nombreux travailleurs en congé ont été rappelés.

Mais cela signifie que l’emploi est toujours de 9,8 millions d’emplois en dessous de son niveau d’avant la pandémie. Les gains mensuels de masse salariale ont ralenti, passant de 4,8 millions en juin à 245 000 en novembre. Alors que le COVID-19 augmente, le pays pourrait à nouveau supprimer des emplois en décembre, janvier ou février, affirment Faucher et Millar.

La bonne nouvelle: un temps plus chaud et une augmentation des vaccinations devraient conduire à davantage de réouvertures d’entreprises et à une activité plus dynamique, en endiguant la vague de licenciements et en alimentant une plus forte croissance de l’emploi d’ici le printemps, selon les économistes.

Faucher prévoit des augmentations d’emplois mensuelles moyennes de 350000 en 2021 contre 178000 en 2019, tandis que Millar prévoit une moyenne de 344000. Cela devrait ramener le taux de chômage de 6,7% à un taux presque normal de 5% d’ici la fin de 2021, dit Millar.

Faucher, cependant, estime que le chômage restera élevé à 6,3%, car l’amélioration du marché du travail attire davantage de travailleurs découragés qui ont cessé de chercher, ainsi que ceux qui s’occupent de parents malades et d’enfants qui ont suivi des cours à distance depuis leur domicile.

Mary Roberts, 39 ans, de Tallahassee, en Floride, espère que même le secteur des croisières, le plus durement touché par la crise sanitaire, reviendra à la vie. Roberts a perdu ses emplois contractuels en tant que chorégraphe sur des navires de croisière en mars. Il lui a fallu quatre mois pour recevoir des allocations de chômage, ce qui l’a obligée à puiser dans ses économies. Maintenant, elle travaille quatre concerts à temps partiel pour payer les factures: instructeur de studio de danse, chauffeur Uber, concierge d’immeuble de bureaux et responsable des installations dans un studio de yoga.

«C’est épuisant et difficile», dit-elle.

Au total, elle gagne 60% de son salaire de bateau de croisière. Elle a accumulé 10 000 $ de dettes de carte de crédit et suspendu le paiement de sa voiture. Elle essaie de presser une semaine de repas dans une mijoteuse.

«J’espère pour l’année prochaine que l’industrie des navires de croisière sera en mesure de revenir et de fournir des emplois de divertissement», dit-elle. Même si seuls quelques voyages reviennent, «j’espère pouvoir être sur cette ligne de front des directeurs créatifs et des artistes qui parviennent à résoudre» les problèmes.

Logement

Le marché du logement a explosé en 2020 alors que les gens confinés chez eux cherchaient de plus grands espaces, généralement dans les banlieues, plus de milléniaux ont fondé une famille et les taux hypothécaires historiquement bas ont réduit les coûts mensuels.

Ces tendances ne disparaissent pas. Bien que de nombreux employés retournent au bureau après la distribution d’un vaccin, 90% des responsables des ressources humaines prévoient de laisser les employés travailler à domicile au moins une partie du temps, selon un récent sondage Gartner. Faucher et Millar prévoient tous deux environ 1,6 million de mises en chantier l’année prochaine, le plus grand nombre depuis 2006.

Le logement ne représente que 3% à 6% de l’économie, mais il a des effets d’entraînement démesurés. Les personnes qui achètent des maisons les remplissent généralement de nouveaux meubles et appareils électroménagers, par exemple.

«Je pense que le logement va nous aider à surmonter les problèmes à court terme» au début de 2021, dit Faucher.

Pourtant, certaines parties de l’économie pourraient être plus faibles ou mitigées l’année prochaine:

Investissement commercial

Les dépenses en immobilisations des entreprises ont bondi de 21,8% en rythme annualisé au troisième trimestre et les dépenses d’équipement, une catégorie clé, ont grimpé d’un record de 66,6%, poussant cette dernière au-delà de son niveau d’avant la pandémie. Une grande partie de cela a été motivée par des achats d’équipement de réseautage pour la tendance du travail à domicile, et Faucher dit que cela continuera.

Le vaccin, ajoute-t-il, renforcera également la confiance des entreprises. L’optimisme des entreprises sera encore renforcé alors que le président élu Joe Biden atténue l’incertitude liée au commerce générée par les combats tarifaires de Trump avec la Chine et d’autres pays, a déclaré Wells Fargo.

Millar, cependant, pense que les dépenses de travail à domicile diminueront. Et avec la demande des clients toujours bien en deçà des niveaux d’avant la crise, les entreprises ont une capacité suffisante pour absorber des ventes plus fortes et n’ont donc pas besoin d’acheter de nouvelles machines d’usine, d’ordinateurs ou d’imprimantes, dit-il.

Pendant ce temps, la construction de commerces et de bureaux continuera d’être frappée par le commerce électronique et les mouvements de travail à domicile, a déclaré Wells Fargo.

Les économistes interrogés s’attendent à ce que l’investissement des entreprises augmente de 4% l’année prochaine, mais Millar ne recherche qu’une avance de 1%.

Les dépenses du gouvernement

Les dépenses du gouvernement fédéral devraient augmenter, en partie à cause de la relance, mais les dépenses des États et des collectivités locales seront à nouveau faibles à mesure que la pandémie augmentera les coûts des soins de santé et réduira les revenus. Millar s’attend à ce que les dépenses publiques globales n’augmentent que de 1,3%.

Commerce

La croissance à l’étranger devrait reprendre, stimulant les exportations américaines. Cela devrait aider à réduire le déficit commercial, dit Wells Fargo, un facteur positif pour la croissance.

Millar n’est pas d’accord. À mesure que l’économie américaine se rétablira, les consommateurs américains achèteront encore plus de produits à l’étranger, creusant ainsi l’écart commercial, dit-il. Les économistes interrogés prévoient que le déficit commercial augmentera légèrement.

Gardez à l’esprit que les prévisions pour 2021 ont une marge d’erreur plus élevée que d’habitude.

«Il y a plus que beaucoup d’incertitude», dit Millar.