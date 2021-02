Les vaccins Pfizer et Moderna développés aux États-Unis produisent TROIS FOIS MOINS d’anticorps contre la souche sud-africaine de Covid-19 – Études en laboratoire

Les vaccins développés par les sociétés américaines Pfizer / BioNTech et Moderna produisent moins d’anticorps contre la mutation du coronavirus qui a émergé en Afrique du Sud, selon des études rapportées dans le New England Journal of Medicine.

Une étude en laboratoire menée conjointement par Pfizer / BioNTech et des chercheurs de l’Université du Texas à Galveston a montré que la neutralisation de la souche sud-africaine «Était plus faible d’environ deux tiers», mais a conclu que c’était « Ne sait pas quel effet » cela aurait sur la protection du vaccin fourni contre la maladie. C’est ce que rapporte la lettre des chercheurs publiée mercredi dans NEJM, la plus ancienne revue médicale américaine.

Une autre étude menée par Moderna et l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses – dont le chef, le Dr Anthony Fauci, est l’administration Biden «Tsar des coronavirus» pour le moment – montré « Réductions d’un facteur 2,7 » dans les titres d’anticorps neutralisants contre le variant connu sous le nom de B.1.351 – et par un facteur de 6,4 lorsqu’ils sont opposés à la gamme complète des mutations sud-africaines.

« La protection contre le variant B.1.351 conférée par le vaccin ARNm-1273 reste à déterminer, » dit la lettre des chercheurs de Moderna / NIAID, également publiée mercredi par le NEJM.

Moderna a déclaré qu’il travaillait sur des rappels si nécessaire. Pfizer et BioNTech se préparent également à développer une mise à jour ou un rappel si nécessaire, selon un communiqué cité par Bloomberg. Dans un communiqué publié en janvier, avant l’examen de l’étude, ils ont déclaré que les performances de leur vaccin étaient « légèrement inférieures » par rapport à la souche sud-africaine par rapport à d’autres mutations, mais que « de petites différences de neutralisation virale observées dans ces études ne devraient pas conduire à une réduction significative de l’efficacité du vaccin. »

L’Afrique du Sud a interrompu la vaccination avec la formule d’Astra Zeneca après qu’une étude ait montré qu’elle ne fonctionnait pas aussi bien pour prévenir le Covid-19 causé par la souche mutante. Le président Cyril Ramaphosa a reçu le vaccin Johnson & Johnson mercredi.

Les vaccins Pfizer / BioNTech et Moderna ont été développés aux États-Unis dans le cadre de l’effort « Operation Warp Speed ​​ » de l’administration Trump pour lutter contre le virus. Ils ont été officiellement approuvés après les élections de 2020 et leur distribution a commencé en décembre. Le tir de Pfizer a été le premier à recevoir une autorisation d’urgence de l’Organisation mondiale de la santé, le 31 décembre.

La souche sud-africaine partage certaines des mutations avec la variante britannique précédemment découverte, connue sous le nom de B.1.1.7. Plus tôt cette semaine, les autorités sanitaires russes ont déclaré que les vaccins russes contre le coronavirus, Sputnik V et EpiVacCorona, sont tout aussi efficaces contre la variante britannique du virus que contre la souche d’origine, qui a été détectée pour la première fois à Wuhan, en Chine.

Bien qu’il ait été le premier vaccin enregistré contre Covid-19 au monde, Sputnik V attend toujours l’approbation de l’OMS, même s’il a été autorisé à être utilisé dans 29 pays et territoires à travers le monde.

