Les vaccins Pfizer et Moderna Covid peuvent aider à arrêter les futures pandémies, car une étude suggère qu’ils bloquent d’autres virus chez les animaux

Les vaccins Pfizer et Moderna peuvent aider à se prémunir contre les futurs virus d’origine animale, selon de nouvelles recherches.

Les experts disent que les jabs actuels d’ARNm Covid-19 peuvent déjà offrir une certaine protection contre des tueurs comme le MERS ou d’autres menaces inconnues.

Getty

Un homme reçoit le vaccin Pfizer-BioNTech à Hexham, Northumberland[/caption]

Dans «passionnant» expériences, des scientifiques de l’Université Duke de Caroline du Nord ont testé des vaccins à ARNm similaires aux vaccins Covid approuvés sur des singes de laboratoire.

Ils ont découvert qu’ils induisaient des anticorps qui non seulement protégeaient contre le Sars-CoV-2 – qui cause Covid-19 – mais pourraient également protéger contre d’autres coronavirus, rapporte le Telegraph.

«Ces résultats démontrent que les vaccins à ARNm actuels peuvent fournir une certaine protection contre les futurs bétacoronavirus zoonotiques [coronaviruses crossing from animal to human] épidémies, et fournir une plate-forme pour le développement ultérieur de vaccins pan-bétacoronavirus », ont conclu les chercheurs.

Les vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna utilisent la technologie de l’ARNm tandis qu’AstraZeneca est considéré comme un vaccin à base de vecteur viral.

Le vaccin Covid à base d’ARNm agit en incitant le corps à produire un morceau inoffensif du virus, déclenchant une réponse immunitaire.

Les scientifiques ont longtemps averti que la prochaine pandémie de type coronavirus pourrait bien être juste «au coin de la rue».

Ils disent qu’il ne s’agit pas de «si», mais de «quand» une autre pandémie de type Covid secoue le monde.

Interrogé sur le point de savoir si la prochaine maladie X pourrait être imminente, Mark Woolhouse, professeur d’épidémiologie des maladies infectieuses à l’Université d’Édimbourg, a déclaré en janvier «absolument».

S’adressant à l’agence de presse PA, il a déclaré: «Vous pouvez utiliser l’expression » c’est quand, pas si « .

«Nous ne pouvons pas déterminer quand, bien sûr. Le mécanisme précis par lequel un virus sort est toujours extrêmement imprévisible.

« Vous ne pouvez jamais prédire des événements précis, vous devez donc le faire sur une sorte de probabilité statistique. »

«Maladie X» est le nom donné aux virus inconnus qui présentent un grand danger.

Le professeur Woolhouse a déclaré que chaque année ou deux scientifiques découvraient un ou deux virus transmissibles à l’homme – un taux constant depuis plus de 50 ans.

Sars-Cov-2 est le troisième coronavirus menaçant à frapper ce siècle, après les virus responsables du MERS (syndrome respiratoire du Moyen-Orient) et du SRAS (syndrome respiratoire aigu sévère).





L’équipe de recherche de Duke – dont l’article a été publié dans Nature – a également testé un nouveau vaccin qu’ils ont développé et qui fonctionne différemment des autres vaccins à ARNm.

Il a montré une protection croisée encore plus puissante contre d’autres coronavirus, y compris toutes les variantes connues de Sars-CoV-2, de coronavirus de chauve-souris et de Sars-CoV-1.

Ce nouveau vaccin a également arrêté la réplication virale dans le nez, suggérant qu’il pourrait avoir un impact majeur sur la propagation de virus mortels.