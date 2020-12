Cet article fait partie de la newsletter On Tech. Vous pouvez inscrivez-vous ici pour le recevoir en semaine. Avoir la bonne science n’est qu’un élément du succès des vaccins contre les coronavirus. Les gens doivent aussi leur faire confiance, ce qui nécessite une mobilisation efficace des communications. Mon collègue Davey Alba a co-écrit mardi un article sur une augmentation récente des allégations trompeuses concernant les vaccins contre le coronavirus. Elle m’a parlé du défi pour les professionnels de la santé et d’autres personnes de diffuser le message sur l’efficacité et la sécurité des vaccins et le rôle des sociétés Internet dans le ralentissement des informations trompeuses. Shira: Vous ne pouvez pas blâmer les gens d’être prudent sur les nouveaux vaccins pour prévenir un virus que les scientifiques ne comprennent pas encore complètement. Davey: Absolument pas. Je veux faire la distinction entre les récits de désinformation et la prudence compréhensible que nous avons tous à propos des nouveaux vaccins.

Voici un exemple. Les régulateurs surveillent si le vaccin contre le coronavirus Pfizer provoque une réaction indésirable pour la santé chez les personnes qui ont des antécédents d’un type spécifique de réaction allergique grave. Les récits de désinformation en tirent parti pour répandre la crainte que les réactions allergiques aux vaccins soient répandues, ce qui n’est pas vrai. (Les journalistes du New York Times ont réponses aux questions courantes des gens sur les vaccins contre le coronavirus.) Il y a une histoire de noirs américains maltraités ou maltraités dans le domaine de la santé. Cet héritage apparaît-il dans désinformation sur la pandémie ou des vaccins? Les campagnes de désinformation passées ont tenté de capitaliser sur les craintes ou les divisions existantes des gens. En 2016, par exemple, la désinformation russe a ciblé les Noirs américains et les groupes d’immigrants parce qu’ils pensaient que c’était une tactique efficace pour essayer d’élargir les divisions sociales existantes. J’ai vu quelques premiers signes que les gens pourraient essayer d’exploiter l’hésitation à la vaccination chez les Noirs américains. Quelle est la responsabilité des sociétés Internet pour la diffusion d’informations trompeuses sur les vaccins? Cette année, les entreprises Internet ont semblé disposées à être plus agressives pour lutter contre les risques urgents d’informations trompeuses. Facebook et YouTube ont déclaré qu’ils supprimeraient le contenu sur les vaccins contre les coronavirus qui ont été démystifiés par des experts en santé publique, et Twitter dit qu’il travaille sur sa propre politique.

Mais rédiger des politiques est une chose. Leur efficacité et la manière dont les entreprises appliquent leurs politiques en sont une autre. Une fois que des informations trompeuses commencent à se répandre largement – comme nous l’avons vu avec de fausses allégations de fraude électorale lors des récentes élections américaines – c’est un pansement pour que les entreprises Internet prennent des mesures après coup. Les entreprises appliquent souvent leurs propres règles de manière inégale et certaines personnes profitent des failles. Le problème fondamental est que les plates-formes Internet dépendent de la maximisation de l’attention des gens. Et les fausses informations sont efficaces pour attirer l’attention des gens. La chercheuse en désinformation Renée DiResta a écrit que les responsables de la santé n’ont pas fait suffisamment d’efforts pour rendre des informations fiables sur la santé convaincantes et compréhensibles. Y a-t-il des professionnels de la santé ou des représentants du gouvernement qui essaient de résoudre ce problème? Je suis reconnaissant aux professionnels de la santé qui prennent le temps de communiquer avec les gens sur le coronavirus et les vaccins de manière claire. Les organisations de presse ont également un rôle à jouer à cet égard en rendant les messages de santé accessibles et relatables. (Voici l’interview de Shira avec un médecin qui crée des vidéos TikTok populaires pour enseigner aux gens le coronavirus et les vaccins.) Dans les jours précédant Internet, les gens absorbaient des informations importantes principalement de leurs amis et de leur famille, d’autres avec lesquels ils interagissaient personnellement et avec les médias traditionnels. Serions-nous mieux informés sur les vaccins contre les coronavirus dans un monde hypothétique sans Internet?

Je ne sais pas. La richesse des informations actuellement disponibles – bonnes et mauvaises – nous impose davantage d’être des consommateurs d’informations plus prudents. Il est également plus important pour les chercheurs, les professionnels de la science et de la santé, les journalistes et autres d’imaginer des moyens de communiquer efficacement les informations afin que les gens ne soient pas tous seuls à essayer de comprendre ce qui se passe. Si vous ne recevez pas déjà cette newsletter dans votre boîte de réception, veuillez vous inscrire ici. L’échec n’est pas mal du tout Je vais donner à Periscope, une application que vous n’avez probablement jamais utilisée, un moment sous le soleil (de la newsletter). Periscope a été parmi les premières applications de rupture à donner à quiconque la possibilité de diffuser facilement ce qu’il voulait dans le monde en temps réel. Twitter, qui a acheté l’application en 2015, a déclaré mardi que Le périscope serait débranché d’ici mars. Periscope est à la porte de la mort depuis un certain temps, en partie parce que la plupart d’entre nous ne veulent pas publier de vidéos en direct de ce qui se passe. Mais son influence perdure, car la vidéo en direct est partout. Si, au cours de cette année pandémique, vous avez traîné sur Zoom, joué à des cours de guitare en temps réel sur Instagram ou interagi avec des artistes sexuels en direct sur des sites Web comme OnlyFans, alors Periscope mérite un peu de crédit. Ma grande question n’est pas de savoir pourquoi certaines idées comme Periscope échouent, mais pourquoi des idées relativement similaires ont des résultats très différents. Pourquoi Periscope s’est-il fané, mais Twitch a construit une communauté florissante de personnes qui se diffusent en direct en jouant à des jeux vidéo ou simplement en train de parler? Pourquoi la vidéo en direct n’a-t-elle pas vraiment séduit Facebook – bien que la société ait fait de gros efforts – mais elle l’a fait pour Instagram appartenant à Facebook?