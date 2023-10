Getty Images

Eh bien, la communauté anti-vaccin ne va pas aimer celui-ci.

Un nombre croissant de preuves, étayées par un nouveau rapport sorti le mois derniermontre que les personnes vaccinées ont un risque nettement plus faible de développer la maladie d’Alzheimer.

Oui, c’est vrai : en plus de l’avantage évident de vous protéger contre les infections, il a été démontré, dans deux grandes études, que plusieurs vaccins différents sont associés à une diminution des cas de maladie d’Alzheimer.

Quelle est l’ampleur de l’effet ? Bien, l’étude antérieure, publié il y a environ un an, s’est penché sur le vaccin contre la grippe. Des scientifiques du Centre des sciences de la santé de l’Université du Texas, dirigés par le neurologue Paul Schulz, ont collecté des données sur plus de 1,8 million de patients âgés aux États-Unis, dont la moitié avait reçu le vaccin contre la grippe et l’autre non. Leur âge moyen était de 74 ans et les scientifiques ont examiné les dossiers de santé des quatre années suivantes pour voir combien d’entre eux avaient développé des signes de la maladie d’Alzheimer au cours de cette période.

Dans le groupe vacciné, près de 48 000 patients (sur 936 000) ont développé la maladie d’Alzheimer au cours de la période de suivi de quatre ans, soit environ 5,1 % de tous les patients. Cela peut paraître beaucoup, mais parmi les patients non vaccinés, près de 80 000 ont développé la maladie d’Alzheimer. En d’autres termes, les patients qui ont reçu le vaccin contre la grippe avaient un taux de 40 % inférieur risque d’Alzheimer, 5,1% contre 8,5%.

Il semble cependant que cet avantage ne soit pas spécifique au vaccin contre la grippe. Dans la nouvelle étude publié en septembre, le même groupe de l’Université du Texas a examiné trois autres vaccins : le vaccin Tdap (tétanos, diphtérie et coqueluche), le vaccin contre le zona et le vaccin contre le pneumocoque. Ils ont pu recueillir des données sur 1,65 million de personnes, parmi lesquelles plus de 500 000 avaient reçu un ou plusieurs vaccins. Tous les patients avaient plus de 65 ans.

Remarquablement, les trois vaccins ont montré des bénéfices similaires et assez significatifs contre la maladie d’Alzheimer. Au cours d’une période de suivi de huit ans, le risque de maladie d’Alzheimer était 30 % inférieur (7,2 % contre 10,2 %) chez les patients ayant reçu le vaccin Tdap par rapport à ceux qui ne l’avaient pas reçu. Pour le vaccin contre le zona, la réduction du risque était de 25 %, soit 8,1 % contre 10,7 %. Et pour le vaccin antipneumococcique, le risque était inférieur de 27 %, soit 7,9 % contre 10,9 %.

(Notez que cette étude a porté sur l’ancien vaccin contre le zona. Le plus récent, Shingrix, n’est largement disponible que depuis 2017. Les scientifiques émettent l’hypothèse que le nouveau vaccin, parce qu’il est plus efficace contre le zona, pourrait offrir une protection encore plus grande contre la maladie d’Alzheimer.)

Alors, comment cela pourrait-il fonctionner ? La maladie d’Alzheimer est-elle causée par une infection, et les vaccins préviennent la maladie d’Alzheimer en prévenant l’infection ? Eh bien, la réponse courte est non, probablement pas. Même si nous ne connaissons pas la cause de la maladie d’Alzheimer, nous n’avons aucune preuve solide qu’elle soit le résultat direct d’une infection.

De plus, avec des données montrant qu’au moins quatre vaccins différents offrent des niveaux similaires de protection contre la maladie d’Alzheimer, les preuves indiquent que l’effet ne peut pas être spécifique au vaccin contre la grippe, au vaccin Tdap, ou à l’un des autres vaccins ou à leurs ingrédients.

Le groupe de l’Université du Texas qui a publié l’étude a émis l’hypothèse que les vaccins pourraient protéger contre la maladie d’Alzheimer grâce à une « reprogrammation à long terme des cellules immunitaires innées », également appelée « immunité entraînée ». Cette hypothèse est bien trop complexe pour tenter d’expliquer ici – et elle relève de l’immunologie, que je ne comprends pas vraiment moi-même et qui est «absurdement complexe“, comme l’a dit l’écrivain scientifique Ed Yong. Alors disons simplement que c’est une idée intrigante qui nécessite davantage de recherches.

Et pour tous ceux qui pensent qu’être infecté et guérir (au lieu de se faire vacciner) pourrait offrir le même avantage, cela ne semble pas fonctionner : une autre étude s’est penchée précisément sur cette question et n’a trouvé aucun lien entre le nombre d’infections grippales et le risque de maladie d’Alzheimer. Le vaccin semble donc conférer un bénéfice que la maladie elle-même ne procure pas. (Je mentionne cela parce qu’une affirmation populaire – mais fausse – des militants anti-vaccins est que l’on obtient une meilleure immunité contre l’infection en attrapant la maladie puis en se rétablissant. Ce n’est pas une bonne idée.)

De plus, je dois ajouter que ces études font état d’une corrélation et non d’un lien de causalité. Ainsi, même si les effets sont importants et significatifs, nous ne savons pas avec certitude si les vaccins font quelque chose pour prévenir directement la maladie d’Alzheimer. Peut-être que les personnes vaccinées ont également d’autres comportements qui les aident à éviter la maladie d’Alzheimer, bien que la conception de l’étude ait tenté de minimiser cette possibilité.

Les vaccins présentent d’énormes avantages largement documentés : ils préviennent la souffrance et la maladie et ils ont sauvé d’innombrables millions de vies. Et maintenant, il semble qu’ils offrent autre chose : un risque moindre de développer la maladie d’Alzheimer. Alors si vous n’avez pas reçu vos boosters, vous avez désormais une raison de plus pour vous les procurer.

