L’Organisation mondiale de la santé a exhorté les gens à continuer à prendre l’épidémie de coronavirus au sérieux et à ne pas agir comme si la pandémie était bientôt terminée, malgré les progrès récents dans le développement des vaccins Covid-19.

«Les progrès en matière de vaccins nous donnent à tous un coup de pouce et nous pouvons maintenant commencer à voir la lumière au bout du tunnel», a déclaré vendredi le directeur général de l’organisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus, avant d’ajouter: «Cependant, l’OMS s’inquiète de la perception croissante que la pandémie de Covid-19 est terminée.»

Le responsable de la santé a poursuivi en expliquant que «À l’heure actuelle, de nombreux endroits connaissent une transmission très élevée du virus Covid-19». Cela met une énorme pression supplémentaire sur les hôpitaux, les unités de soins intensifs et les agents de santé, qui sont parfois « Fonctionnant à pleine capacité ou au-dessus. »

De plus, de nouvelles données alarmantes indiquent que la protection contre les vaccins « Peut ne pas durer toute la vie et par conséquent, des réinfections peuvent survenir », Mike Ryan, le plus grand expert de l’OMS en matière d’urgence, a déclaré.

Les vaccins ne sont pas égaux à zéro Covid.

Les commentaires de l’OMS font suite au fait que le Royaume-Uni est devenu le premier pays au monde à approuver un vaccin, développé conjointement par Pfizer et BioNTech.

Notamment, jeudi, le PDG de Pfizer semblait faire écho aux préoccupations de Ryan, affirmant qu’il « N’était pas certain » si le remède déjà allumé en vert arrêterait la transmission de Covid-19.

