Les vaccins ne sont pas le seul facteur à réduire les cas de Covid

De plus en plus d’Américains sont vaccinés contre Covid tous les jours, mais ce n’est pas la seule raison pour laquelle les cas de coronavirus aux États-Unis continuent de baisser, a déclaré vendredi le Dr Scott Gottlieb à CNBC.

Dans une interview sur « Closing Bell », l’ancien commissaire de la Food and Drug Administration a déclaré que les facteurs supplémentaires contribuant à la baisse des niveaux d’infection comprennent le réchauffement climatique et le fait qu’une partie de la population non vaccinée a déjà été infectée par Covid.

Les commentaires de Gottlieb vendredi sont intervenus alors que la moyenne sur sept jours du pays des nouvelles infections quotidiennes à coronavirus est tombée en dessous de 30000 pour la première fois en près d’un an; à la fin de mars, ce chiffre était d’environ 66 000 personnes.

Le déclin des cas a coïncidé avec une augmentation de la disponibilité des vaccins. Vendredi, près de 50% de la population américaine avait reçu au moins une dose de vaccin Covid, selon les Centers for Disease Control and Prevention. À la fin de mars, ce nombre était légèrement inférieur à 30%.

Cependant, le pourcentage d’Américains qui ont une certaine immunité contre le coronavirus est plus élevé que les taux de vaccination, a déclaré Gottlieb, estimant qu’au moins un tiers de la population a été infecté. Les États-Unis ont enregistré environ 33 millions de cas de Covid confirmés au total, mais Gottlieb a déclaré à plusieurs reprises que le décompte officiel était un sous-dénombrement.

« Nous n’avons pas de données à ce sujet, mais je suppose que le niveau d’infection parmi la population non vaccinée est probablement plus élevé parce que beaucoup de gens ne reçoivent probablement pas le vaccin parce qu’ils savaient qu’ils avaient déjà été infectés », a déclaré Gottlieb.

Les personnes qui se sont rétablies de Covid ont des anticorps naturels, mais le CDC et d’autres experts recommandez-leur également de se faire vacciner. En fait, les personnes atteintes de la maladie et recevant le vaccin Covid peuvent développer une protection plus forte contre les variantes du virus.

Les personnes qui n’ont pas encore été vaccinées auraient pu être moins préoccupées par le virus pendant la pandémie et passer moins de temps à la maison en conséquence, a ajouté Gottlieb.

« Donc, si vous supposez que le pourcentage d’infection antérieure parmi la population non vaccinée est supérieur à ce tiers, et c’est probablement le cas, et vous supposez que nous avons administré au moins une dose à environ la moitié de la population à l’heure actuelle, nous sommes approchant des niveaux d’immunité assez élevés « , a déclaré Gottlieb, qui a dirigé la FDA de 2017 à 2019 dans l’administration Trump. Il siège maintenant au conseil d’administration du fabricant de vaccins Pfizer.

Et tandis que les États lèvent de nombreuses restrictions de l’ère de la pandémie, telles que les limites de capacité dans les restaurants, a déclaré Gottlieb, certaines personnes ne sont pas revenues à leur comportement d’avant Covid, ce qui contribue à la réduction des cas.

« Les gens sont généralement plus prudents, même si nous commençons à enlever les masques et à sortir », a déclaré Gottlieb. « Les gens sont plus prudents quant à leurs interactions, donc une partie de cela a toujours un effet à la baisse sur la transmission. »

Gottlieb a prédit que le nombre de cas dans le pays continuera de baisser dans les semaines à venir, tout en avertissant que la pandémie ne sera probablement pas déclarée «terminée». Il a ajouté: « Je pense que nous allons avoir un été très calme en ce qui concerne la propagation du coronavirus et que nous devrons ensuite y faire face à nouveau alors que nous nous dirigeons vers l’hiver. »