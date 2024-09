Les vaccins Mpox arrivent au Congo, mais pas assez vite car la maladie se propage et les décès augmentent rapidement

Johannesbourg — Les responsables de la santé en République démocratique du Congo ont annoncé jeudi qu’ils commenceraient à administrer vaccinations mpox le 2 octobre, environ une semaine plus tôt que prévu initialement, dans le but de contrer la forte augmentation des cas L’Organisation mondiale de la santé a accordé vendredi une pré-autorisation au vaccin Mpox, déjà largement utilisé dans le monde, ce qui devrait permettre aux pays africains d’obtenir plus facilement des doses – si le monde développé fournit le financement nécessaire.

« Cette première préqualification d’un vaccin contre le mpox est une étape importante dans notre lutte contre la maladie, à la fois dans le contexte des épidémies actuelles en Afrique, et à l’avenir », a déclaré le directeur général de l’OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Les autorités congolaises ont approuvé fin juin deux vaccins mpox destinés aux adultes du pays, dans le cadre de leurs efforts pour contenir une épidémie croissante. Cependant, sans l’autorisation préalable de l’OMS, GaviL’Alliance mondiale pour les vaccins, qui finance l’achat de vaccins pour les pays à faible revenu, ne pourrait accepter que des dons d’autres pays. L’annonce de vendredi ouvre la voie à l’achat direct de vaccins par l’Alliance auprès des sociétés pharmaceutiques pour les expédier aux pays touchés.

Course pour le déploiement des premières vaccinations contre le mpox dans un Congo durement touché

Une première campagne de vaccination de 10 jours, utilisant des vaccins donnés par les États-Unis et l’Europe, doit être lancée simultanément dans plusieurs des régions les plus touchées du Congo, ciblant uniquement les adultes qui travaillent dans les domaines de la santé, du travail du sexe et d’autres emplois communautaires de première ligne, selon Cris Kacita Osako, coordinateur du Comité de réponse à la variole du singe du pays.

Ambassadrice des États-Unis, Lucy Tamlyn annoncé dans une publication sur les réseaux sociaux mardi, l’arrivée de 50 000 doses de vaccin mpox au Congo, offertes par le gouvernement américain, s’ajoutant à 200 000 doses reçues en fin de semaine dernière de l’Union européenne.

Je suis heureux d’annoncer que le don de 50 000 vaccins contre la variole du singe (mpox) en provenance des États-Unis est arrivé aujourd’hui en République démocratique du Congo. Les vaccins sont un élément crucial pour prévenir la propagation du mpox et constituant une des… pic.twitter.com/pPbEtk2w6n – Ambassadeur Lucy Tamlyn (@USAmbDRC) 10 septembre 2024

Le Dr Jean Kaseya, directeur général des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies, a salué les livraisons de vaccins, ajoutant qu’il a appelé les États-Unis à fournir « un soutien continu alors que nous devons vacciner 10 millions de personnes en Afrique au cours des 6 prochains mois ».

Kaseya a déclaré que le CDC Afrique cherchait à obtenir 599 millions de dollars supplémentaires de la part des États-Unis pour soutenir « la réponse continentale à l’épidémie ». Un tel financement aiderait le Congo et d’autres pays pauvres à obtenir beaucoup plus de vaccins grâce à l’alliance Gavi.

Le vaccin Mpox, fabriqué par la société danoise Bavarian Nordic, a été approuvé pour un usage adulte et distribué dans le monde entier. La société a récemment déposé une demande auprès de l’Agence européenne des médicaments pour étendre l’approbation aux enfants à partir de 12 ans. Les autorités réglementaires pourraient autoriser la vaccination pour cette tranche d’âge d’ici la fin du mois.

Les cas de variole se propagent rapidement au Congo et au-delà

Mpox, anciennement connu sous le nom de variole du singeLe virus a continué d’évoluer et de se propager rapidement au Congo, de nouvelles souches ou clades du virus provoquant de multiples épidémies avec des épicentres distincts dans le pays, mettant en danger différents groupes. Les nouveaux vaccins arrivés sont connus pour être efficaces contre l’ancienne variante du clade 2, mais on ne sait pas encore dans quelle mesure ils fonctionneront contre la nouvelle souche du clade 1, plus mortelle.

Les autorités sanitaires du Congo ont confirmé plus de 22 000 cas de MPOX dans le pays et plus de 716 décès dus à la maladie cette année. Mais les experts estiment que les taux de dépistage très faibles et la sous-déclaration des cas signifient que le nombre réel de cas de MPOX au Congo et dans les pays voisins est probablement beaucoup plus élevé.

Le virus s’est propagé dans 22 des 26 provinces du Congo et dans 13 des pays africains voisins. a déclaré une urgence de santé publique par l’OMS et le CDC Afrique, qui ont élaboré un plan de réponse de 600 millions de dollars sur six mois.



L’OMS déclare l’épidémie de MPOX en Afrique comme une urgence sanitaire mondiale 02:47

Les infections au virus Mpox ont atteint des pays comme la Suède, la Thaïlande et l’Inde, la plupart des cas étant liés à des voyages récents dans les régions touchées.

Le Maroc a signalé son premier cas cette semaine, un homme de 32 ans testé positif à Marrakech. Dans un communiqué, le ministère de la Santé a déclaré que l’homme recevait des soins et se trouvait dans un état stable, et qu’aucune des personnes avec lesquelles il avait été en contact ne présentait de symptômes.

L’Afrique du Sud a enregistré son 25e cas la semaine dernière, un homme de 38 ans du Cap qui n’avait pas voyagé ni été en contact avec d’autres cas suspects ou confirmés. Dans un communiqué, le ministère sud-africain de la Santé a déclaré avoir déployé une équipe provinciale de réponse à l’épidémie pour identifier d’éventuels contacts, ajoutant que le protocole prévoyait que les cas positifs soient isolés à domicile.

L’Institut national des maladies transmissibles d’Afrique du Sud affirme qu’il n’existe actuellement aucun vaccin contre le mpox dans le pays. C’est une préoccupation majeure pour les responsables de la santé du pays, qui compte une population très immunodéprimée, avec près de 9 millions de personnes infectées par le VIH.

« Nous devons arrêter cette épidémie maintenant pour garantir que nous n’ayons pas de nouvelle mutation », a déclaré Kaseya, du CDC Afrique, aux journalistes lors d’une conférence de presse virtuelle jeudi.

Plus de 70 % des cas de mpox au Congo concernent actuellement des enfants, et le Centre africain pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) indique que quatre décès sur cinq enregistrés concernent des mineurs. Les responsables de la santé affirment que les enfants sont plus vulnérables au mpox, un virus similaire à celui de la variole. Les experts pensent que les générations plus âgées pourraient encore avoir une certaine immunité au mpox grâce aux vaccinations antérieures contre la variole.

D’autres maladies compliquent la réponse au MPOX au Congo

L’est de la RDC est en proie à des conflits, principalement entre l’armée et des milices, notamment le groupe M23 soutenu par le Rwanda. Ces affrontements ont provoqué des déplacements massifs de population et ont rendu les campagnes de vaccination, toutes maladies confondues, beaucoup plus compliquées.

Avant même l’apparition de la maladie, le Congo était déjà confronté à l’une des plus grandes crises de déplacement de population au monde. Selon l’organisation caritative des Nations Unies pour l’enfance, quelque 7 millions de personnes dans l’est du pays ont fui leurs foyers et plus de 25 millions de personnes ont besoin d’aide humanitaire pour survivre, dont près de 15 millions d’enfants.

« Les choses évoluent très vite, nous constatons une augmentation des cas dans toute la province », a déclaré à CBS News Marietta Nagtzaam, coordinatrice de Médecins sans frontières au Congo, basée dans la région du Sud-Kivu, durement touchée. « Il y a beaucoup de sous-déclarations dans un système de santé surchargé. »

Le Sud-Kivu est divisé en 34 zones de santé. Dans la zone d’Uvira, a déclaré Nagtzaam, son organisation, connue sous l’acronyme français MSF, a traité plus de 850 patients au cours des trois derniers mois seulement. Une poignée de ceux qui ont pu être pris en charge par les médecins sont néanmoins morts de la maladie.

« Ce clade de mpox [clade 1] « C’est tellement nouveau que nous n’en savons pas assez et la population confond facilement la rougeole et la mpox, avec des lésions similaires », a déclaré Nagtzaam à propos des défis auxquels son équipe est confrontée.

MSF travaille également dans la zone de santé de Fizi, dans deux hôpitaux dotés de centres d’isolement où les médecins doivent traiter simultanément les cas de rougeole et de mpox, ce qui nécessite des zones d’isolement séparées.

Des patients suspectés de mpox attendent une consultation dans un centre de traitement de mpox de l’hôpital de Kavumu, dans le territoire de Kabare, province du Sud-Kivu, en République démocratique du Congo, le 29 août 2024. Arlette Bashizi/REUTERS



Diagnostiquer un enfant malade avec des fournitures très limitées, dans une zone où la rougeole et le choléra sont endémiques, où les conditions d’assainissement sont mauvaises et où l’accès à une alimentation adéquate ou à l’eau potable est limité, s’est avéré être un immense défi pour des agents de santé surchargés.

« Le liquide doit être collecté à partir des lésions par un agent de santé portant un équipement de protection, transporté dans une glacière sur des routes souvent inexistantes ou inondées jusqu’à la capitale Bukavu jusqu’au laboratoire de test. Cela seul est très difficile, puis nous avons besoin d’un stock de cartouches PCR coûteuses pour tester le mpox », a-t-elle expliqué, soulignant les défis logistiques.

« Nous aimerions faire du traçage des contacts », a ajouté Nagtzaam, « mais l’argent n’est pas là pour tester les contacts étroits. »

Une pénurie massive de vaccins MPOx en Afrique

Le CDC Afrique a annoncé le mois dernier avoir entamé des négociations avec la société bavaroise Nordic pour la fabrication de son vaccin MPOx en Afrique. Kaseya, du CDC, a déclaré que le transfert de la technologie nécessaire à cette fin en Afrique réduirait le coût du vaccin de 80 à 90 % sur le continent.

Les 250 000 doses de vaccin actuellement disponibles au Congo sont bien loin des 3,5 millions qui, selon le ministre de la Santé du pays, Samuel-Roger Kamba, sont nécessaires de toute urgence pour endiguer la propagation du virus.

La désignation le mois dernier par l’OMS du MPOX comme « urgence de santé publique de portée internationale » visait en partie à inciter les nations du monde entier à contribuer à la réponse au Congo et dans d’autres pays pauvres, ainsi qu’à préparer leurs propres mesures d’urgence.

L’Allemagne, la Belgique et la France ont annoncé qu’elles feraient don de 100 000 doses chacune, selon Kaseya. Mercredi, l’agence de presse Reuters a cité un porte-parole du gouvernement canadien qui a déclaré que le pays enverrait 200 000 doses.

Les promesses d’aide interviennent après les critiques adressées au monde développé alors que les pays africains étaient aux prises avec la dernière épidémie de mpox en 2022, alors qu’ils n’avaient pas de vaccins.

Des responsables africains de la santé ont déclaré à CBS News que certains pays n’étaient toujours pas transparents sur le nombre de doses de vaccin qu’ils avaient en stock.

Plus