Les vaccins et antiviraux Covid-19 ne peuvent pas résoudre les inégalités des soins de santé aux États-Unis

La transition hors de la pandémie et le retour à la « normale » reposent sur l’idée que le Covid-19 est, pour les personnes qui choisissent d’utiliser les ressources disponibles, en grande partie une maladie évitable et traitable. Mais cette idée est basée sur une fausse prémisse : que le système de santé américain a la capacité de fournir des soins équitables.

En théorie, nous avons les outils pour limiter les dégâts du Covid-19. Les vaccins sont efficaces pour prévenir les symptômes graves, surtout après une ou plusieurs injections de rappel. Deux traitements antiviraux peuvent atténuer les symptômes des personnes infectées par la souche dominante omicron BA.2 du virus ; un cocktail d’anticorps monoclonaux offre une protection aux personnes vulnérables s’ils sont pris avant qu’ils ne soient infectés. Les tests rapides à domicile peuvent permettre aux gens de savoir quand ils sont infectés et les aider à se lancer rapidement dans le traitement. (Paxlovid, qui est actuellement l’antiviral le plus efficace, est censé être pris dans les cinq jours suivant l’infection.)

Implicitement dans le marché que les Américains peuvent revenir à la normale tant qu’ils utilisent ces outils, il est entendu qu’ils sont disponibles pour tout le monde s’ils en ont besoin.

Mais il n’y a pas une telle garantie dans le système de santé américain, où certaines personnes sont moins susceptibles que d’autres d’avoir une assurance maladie ou un médecin de premier recours, le strict nécessaire pour accéder aux soins de santé dans ce pays.

Il sera plus difficile pour de nombreuses personnes – les personnes de couleur, les personnes non assurées, les personnes vivant dans des zones médicalement mal desservies – de se faire tester, de se faire vacciner et de se faire prescrire des médicaments si elles en ont besoin. Ils supporteront davantage le risque d’être infectés et de tomber gravement malades alors que notre société continue de passer de Covid-19 en mettant fin aux politiques pandémiques telles que les exigences de masquage pour les transports publics.

« Qui est-ce que cela va affecter ? Les individus et les communautés qui ont le moins de ressources, qui ont toujours été exposés aux inégalités de notre système de santé », a déclaré Utibe Essien, professeur adjoint de médecine à l’Université de Pittsburgh. « On revient à un monde où les gens sont surexposés à cause de leur travail, parce qu’ils doivent prendre le métro. Ils sont surexposés et sous-protégés.

Les personnes de couleur et les non-assurés auront du mal à accéder aux traitements Covid

Ils sont littéralement sous-protégés dans un sens : les Américains noirs et hispaniques qui sont probablement éligibles pour une injection de rappel sont nettement moins susceptibles de l’avoir reçu que les Américains blancs, selon une récente enquête de la Kaiser Family Foundation. Parmi tous les adultes, la part des personnes boostées est plus faible chez les Noirs (41%) et les Hispaniques (39%) que chez les Blancs (52%).

Les vaccinations sont censées être la première ligne de défense dans la nouvelle normalité, mais elles ne sont pas efficaces à 100 % pour prévenir la maladie. Les personnes qui sont généralement plus à risque de développer des symptômes graves de Covid-19 (personnes âgées et personnes souffrant de maladies chroniques) sont toujours confrontées à un risque élevé de développer des symptômes graves par rapport aux personnes plus jeunes et en meilleure santé.

C’est là que les pilules antivirales développées par Pfizer et Merck sont censées entrer en jeu. Lorsqu’elles sont prises dans les cinq jours suivant l’infection, la pilule Pfizer en particulier peut réduire considérablement les risques qu’une personne à risque développe des symptômes graves. Mais pour profiter de ces traitements, il faut un accès rapide aux soins de santé – et c’est un autre domaine où les disparités existantes dans le système de santé américain exposent certaines personnes au risque de passer entre les mailles du filet.

Les patients noirs (qui ont un taux de 12 % de personnes non assurées), les patients hispaniques (20 %) et les patients amérindiens (22 %) sont moins susceptibles d’avoir une assurance maladie que les patients blancs (7 %). Ils sont également moins susceptibles d’avoir leur propre médecin de premier recours : 19 % des Noirs américains déclarent ne pas en avoir, tout comme 36 % des Américains d’origine hispanique, 26 % des Américains d’origine asiatique et 25 % des Amérindiens, par rapport aux 16 pour cent des Américains blancs qui disent la même chose.

Ces disparités dressent des obstacles à chaque étape qu’un patient peut rencontrer pour obtenir l’antiviral Pfizer, Paxlovid. Nous savons que les personnes non assurées sont moins susceptibles de rechercher les soins de santé nécessaires que les personnes assurées. Mais même si vous êtes assuré, vous devrez toujours obtenir le médicament prescrit par un médecin, et les personnes de couleur sont moins susceptibles d’avoir cette source régulière de soins. Les rapports indiquent également que les médecins ont généralement été tièdes quant à la prescription du médicament antiviral et, historiquement, les patients de couleur ont été plus susceptibles de signaler que leur médecin ne leur a pas prescrit de médicaments pour leurs maux. La recherche sur les pratiques de prescription renforce ces sentiments.

Le programme de test pour traiter de l’administration Biden est censé combler ces lacunes, en donnant aux patients la possibilité de se rendre directement à leur pharmacie locale, de se faire tester pour Covid-19 et de se faire prescrire Paxlovid immédiatement s’ils sont positifs. Le gouvernement fédéral a fait un gros pari sur ce programme, réservant un quart de sa commande à Pfizer pour les sites test-to-treat.

Mais un récent rapport de Kaiser Health News a documenté à quel point il pouvait être difficile d’obtenir un rendez-vous et d’obtenir le médicament comme prévu :

Il a fallu à un journaliste de KHN dans la région de Washington, DC, trois heures de route entre les magasins pour déterminer si des tests étaient disponibles et des antiviraux en stock dans quatre sites MinuteClinic – un temps que peu de gens peuvent se permettre en général, et encore moins quand ils sont malades. Chaque magasin fournissait des services de test pour traiter, qui pouvaient être réservés via un kiosque. Mais trois des magasins n’avaient pas de rendez-vous le jour même ou n’avaient pas les pilules antivirales en stock ce jour-là.

L’un de ces rendez-vous CVS pourrait coûter jusqu’à 100 $ à un patient non assuré, ont noté les journalistes du KHN. Des recherches antérieures indiquent que tout type de barrière de coût, même aussi peu que 10 $, peut amener les gens à sauter les soins médicaux nécessaires.

C’est juste une indignité de plus que le système de santé américain impose aux patients.

Même les experts en santé publique peuvent avoir du mal à accéder aux traitements Covid-19

Farzad Mostashari, un ancien haut responsable fédéral de la santé, a récemment raconté sa propre expérience après que plusieurs membres de sa famille eurent contacté Covid-19, dont son père à risque. Il ne pouvait pas simplement obtenir l’ordonnance du médecin généraliste de son père.

Je suis tellement content pour la science et que nous ayons retardé son infection jusqu’à ce que Paxlovid soit largement disponible. Les pharmacies l’avaient toutes en stock Mais obtenir rapidement une ordonnance de son centre médical universitaire PCP était au-delà de mes capacités Messages du portail, répondeur – Farzad Mostashari (@Farzad_MD) 14 avril 2022

Sa solution de contournement consistait à planifier une visite virtuelle dans une clinique de soins d’urgence (quelque chose qui, comme la CVS MinuteClinic, coûte probablement plus cher au patient). La santé rénale de son père a présenté un autre obstacle, car la clinique avait besoin de voir une analyse rénale récente pour s’assurer qu’il était sûr de prescrire Paxlovid. Ils ont finalement résolu le problème, mais c’était un défi, même pour quelqu’un ayant l’expérience de Mostashari.

Bijan Salehizadeh, un investisseur dans le secteur de la santé, a fini par rédaction un plan de traitement basé sur les tweets de l’ancien responsable de la santé. Il a fallu deux pages, à simple interligne, avec beaucoup de notations pour parcourir le processus d’obtention de l’antiviral le plus rapidement possible si vous testez positif pour Covid-19. Comme les journalistes du KHN l’ont reconnu après leur propre chasse aux rendez-vous test pour traiter, beaucoup de gens n’auront pas ce genre de temps ou d’énergie.

Mais même avec ces trous dans nos défenses, les États-Unis poursuivent le retour à la normale. L’annulation cette semaine du mandat fédéral de masque pour les avions et autres transports publics ressemble à un point de démarcation. Même avec l’augmentation des cas, une autre politique de réponse à la pandémie est en train d’être retirée. La société abandonne l’idée que vous pouvez éviter d’être exposé au Covid-19.

Ce changement mettra les individus dans des situations difficiles. Le système de métro sur lequel ils comptent pour se rendre au travail pourrait bientôt avoir beaucoup plus de passagers non masqués. Les entreprises dans lesquelles ils travaillent peuvent alléger certaines politiques en cas de pandémie. Et ils peuvent avoir le genre de vie à la maison où ils vivent avec d’autres qui sont encore plus vulnérables au coronavirus, ce qui ajoute au risque s’ils devaient ramener quelque chose à la maison du travail.

Et s’ils tombent malades, ils seront confrontés à un système de santé qui a déjà échoué d’une manière qui rendra plus difficile pour eux d’obtenir le traitement dont ils ont besoin.

“La propagation incontrôlée expose les personnes et les groupes qui sont déjà les plus vulnérables à un plus grand risque”, a déclaré Arrianna Planey, professeur de politique de santé à l’Université de Caroline du Nord. “Cela est particulièrement pertinent car les mandats de masque ont été sapés, et maintenant les personnes qui dépendent des transports en commun (principalement des travailleurs de couleur) seront encore plus exposées.”

Nous avons techniquement les outils pour vivre avec Covid-19. Mais en raison des profondes inégalités ancrées dans le système de santé américain, les personnes vulnérables ne pourront pas profiter de cette promesse.