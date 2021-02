Les vaccins Covid seront déployés à partir de LUNDI alors que Gladys Berejiklian confirme le premier à recevoir le vaccin

Plus de 35 000 travailleurs de première ligne en Nouvelle-Galles du Sud recevront leur premier vaccin Covid-19 dans les trois prochaines semaines, a révélé la première ministre Gladys Berejiklian.

Le personnel de santé et les travailleurs qui soutiennent le programme de quarantaine des hôtels de l’État recevront un vaccin Pfizer dans la première étape du déploiement du vaccin dans l’État.

Le vaccin Pfizer nécessite une deuxième injection trois semaines après la première vaccination pour être efficace.

Son annonce est intervenue alors que NSW passait 31 jours sans cas local de coronavirus – bien que quatre infections aient été découvertes chez des voyageurs d’outre-mer.

Les premiers vaccins seront administrés dans l’un des trois centres de vaccination de Sydney: l’hôpital Westmead, l’hôpital de Liverpool dans l’ouest de la ville et l’hôpital Royal Prince Alfred dans le centre-ville.

Plus de 35 000 travailleurs de première ligne en Nouvelle-Galles du Sud recevront leur premier vaccin Covid-19 dans les trois prochaines semaines. Des agents de santé photographiés dans une clinique de dépistage au volant à Sydney le 7 février

La première ministre de la Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian, a déclaré que la vaccination du personnel de quarantaine des hôtels de première ligne était une priorité pour réduire le risque de nouvelles épidémies

QUI OBTENIRA UN VACCIN COVIDE PFIZER EN NSW AU COURS DES TROIS PROCHAINES SEMAINES? Tous les travailleurs des hôtels de quarantaine et le personnel de contrôle à l’aéroport de Sydney Agents de police et gardes de sécurité NSW Travailleurs de la santé, y compris les employés de la clinique Covid-19, le personnel ambulancier, le personnel du laboratoire de pathologie des coronavirus et les travailleurs du transport des patients

« Nous savons que le plus grand risque d’épidémie en Australie réside dans le retour des voyageurs internationaux séjournant dans le système de quarantaine de l’hôtel », a déclaré mercredi Mme Berejiklian.

« Avec plus de 3000 personnes arrivant à Sydney de l’étranger chaque semaine, la priorité est donnée aux agents de quarantaine pour atténuer le risque d’épidémie et protéger ceux qui nous protègent. »

Lundi, 142 000 doses du vaccin Pfizer sont arrivées en Australie sur un vol de Singapore Airlines.

Ils seront contrôlés et transportés à travers le pays, les premiers coups frappant les bras lundi dans 240 établissements de soins pour personnes âgées.

Des palettes de vaccins Pfizer – qui sont stockées à -70 ° C et ont été fabriquées en Belgique – sont arrivées à l’aéroport de Sydney juste après midi.

«L’aigle a atterri», a déclaré lundi le ministre de la Santé en liesse Greg Hunt.

«Aujourd’hui est un jour important. C’est la prochaine étape d’un plan prudent basé sur la sécurité, et il s’agit de protéger les Australiens.

Les 142000 premiers vaccins contre le coronavirus de Pfizer en Australie sont arrivés dans le pays

Des palettes de vaccin Pfizer sont arrivées à Sydney juste après midi lundi, avec des photos montrant le chargement d’un avion prêt pour le transport

M. Hunt a déclaré que les vaccins subiraient « une assurance de sécurité et de qualité, en particulier pour garantir que le maintien de la température a été préservé tout au long du vol, pour garantir l’intégrité des doses et pour s’assurer qu’il n’y a eu aucun dommage ».

Environ 50 000 doses seront administrées aux États et territoires qui souhaitent vacciner les agents de quarantaine dès que possible et 30 000 seront utilisées par le gouvernement fédéral pour les résidents et les travailleurs âgés.

Les 62 000 vaccins restants seront mis de côté pour être administrés en deuxième dose, 21 jours après la première dose.

Les vaccins seront contrôlés en température et en qualité avant d’être distribués aux centres de vaccination à travers le pays

M. Hunt a déclaré que la décision de fabriquer le vaccin AstraZeneca en Australie était cruciale compte tenu de la pénurie mondiale d’approvisionnement.

« Je pense que les deux décisions les plus importantes pour l’Australie au cours de cette pandémie ont été la fermeture de la frontière avec la Chine et la décision d’investir dans la fabrication à terre par CSL du vaccin AstraZeneca », a-t-il déclaré.

Les hôpitaux ont été invités à se préparer à commencer les vaccinations la semaine prochaine après que la Therapeutic Goods Administration ait effectué des tests par lots sur certains des premiers flacons.

L’Australie a obtenu 20 millions de doses du vaccin Pfizer, ce qui est suffisant pour vacciner 10 millions de personnes.

La société de logistique DHL aidera au transport des vaccins à l’aide de boîtes remplies de glace sèche.