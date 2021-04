Le tsar du vaccin de l’UE a déclaré qu’AstraZeneca avait accepté que tous les lots de son vaccin Covid, sauf un, produits dans une usine néerlandaise soient envoyés aux États membres européens plutôt qu’en Grande-Bretagne.

Dans une interview vendredi, Thierry Breton a déclaré que les doses «zéro» fabriquées dans l’UE seraient sanctionnées pour livraison au Royaume-Uni jusqu’à ce qu’AZ remplisse son contrat avec le bloc.

L’ancien ministre français des Finances a déclaré qu’après un démarrage lent, une augmentation «extrêmement rapide» de la production européenne permettait désormais aux pays de l’UE d’intensifier leurs programmes de vaccination, lui donnant la certitude que le bloc atteindra son objectif d’inoculation complète de 70%. d’adultes d’ici juillet, lui permettant «une saison touristique presque normale» cet été.

En comparant les programmes de l’UE et du Royaume-Uni à «la fable de la tortue et du lièvre», il a déclaré que les programmes européens allaient maintenant de l’avant alors que la campagne britannique de jab semblait s’essouffler. Il a suggéré que le Royaume-Uni devrait être reconnaissant envers les travailleurs européens qui fournissent son programme de vaccins.

Il n’y a pas eu de réponse immédiate du géant anglo-suédois AZ à l’affirmation de M. Breton selon laquelle la société avait reconnu que toutes les doses de vaccin, sauf 1,2-1,5 million produites à l’usine Halix à Leiden, ainsi qu’à l’usine de Seneffe en Belgique, étaient destinées au UE.

conseillé David Cameron regrette d’avoir fait pression sur le chancelier par SMS, disent des amis EXPLICATEUR: Qu’y a-t-il derrière les derniers troubles en Irlande du Nord? Les changements à la frontière « permettront aux voyageurs d’éviter la quarantaine »

Les usines ont été au centre d’une «guerre des vaccins» entre Londres et Bruxelles, le Royaume-Uni insistant sur le fait qu’il a la première réclamation sur la production d’AZ selon les termes des contrats signés l’année dernière.

M. Breton a déclaré: «J’ai organisé une téléconférence vidéo entre le PDG de Halix et le PDG d’AstraZeneca, et enfin le PDG d’AstraZeneca a reconnu que toute la production d’Halix était prévue pour soutenir la livraison dans l’UE. C’est tout ce que je peux vous dire.

Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine

«Le PDG d’AstraZeneca nous a dit qu’en fait, depuis février, toute la production d’Halix était prévue pour être livrée en Europe sauf, a-t-il dit, un lot, pour être très précis.

Il a ajouté: «AstraZeneca a un engagement. Ils ont engagé 70 millions au deuxième trimestre et je sais que 70 millions représentent la production d’AstraZeneca, plus ou moins, d’Halix et de Seneffe. »

Jusqu’à présent, les pays de l’UE n’ont administré qu’environ 19 jabs pour 100 personnes, contre 55 sur 100 au Royaume-Uni.

M. Breton a attribué le retard aux problèmes d’approvisionnement, déclarant: «Si AstraZeneca avait livré la manière dont elle aurait dû nous livrer, comme je crois comprendre qu’elle l’a fait au Royaume-Uni, nous aurions été exactement dans la même situation, voire vraiment mieux, que le Royaume-Uni aujourd’hui, qui a fait une excellente organisation à travers le NHS pour vacciner les gens.

Il a suggéré que la politique du Royaume-Uni de laisser trois mois entre les première et deuxième doses de vaccin signifiait qu’il avait pris de l’avance en termes d’inoculations précoces, mais qu’il pourrait avoir du mal à égaler l’UE lorsqu’il s’agissait de fournir la protection complète de deux injections.

«La politique britannique consistant à prioriser les premières doses était tout à fait compréhensible, mais cela signifie qu’elle doit maintenant trouver des secondes doses, et à la hâte», a-t-il déclaré. «Je ne veux inquiéter personne, nous ferons bien sûr tout notre possible pour répondre à leurs besoins, mais nous avons aussi certaines contraintes en Europe.»

Alors que la première phase du déploiement de la vaccination au Royaume-Uni était «extrêmement impressionnante», il a déclaré que la Grande-Bretagne «commençait à se rendre compte qu’une dose ne suffit pas, que vous avez également besoin de secondes doses – et que dans une large mesure, elle dépendra de l’Europe. »

Dans une remarque barbelée adressée à Boris Johnson, M. Breton a déclaré: «Je ne suggérerai pas au Premier ministre de dire merci – ce n’est pas mon rôle. Mais peut-être qu’un petit signal aux femmes et aux hommes qui travaillent aujourd’hui nuit et jour dans 53 usines à travers l’Europe pour aider à approvisionner le Royaume-Uni serait le bienvenu.

La Grande-Bretagne, l’UE et l’AZ sont en pourparlers depuis qu’il est apparu que 21 millions de doses de vaccin produites sur le continent avaient été exportées vers le Royaume-Uni, aucune ne venant dans l’autre sens. Bruxelles a durci les restrictions à l’exportation en exigeant que les pays recevant des produits de l’UE fassent preuve de «réciprocité» en partageant leur production.

Un porte-parole du gouvernement britannique a déclaré: «La production de vaccins est une entreprise internationale et le Royaume-Uni est fier de jouer un rôle de premier plan dans l’effort mondial de développement et de distribution du vaccin contre le coronavirus.

«Nous continuons à faire des progrès exceptionnels grâce au déploiement de notre programme de vaccination et restons confiants dans nos approvisionnements.

«Les détails de tout accord commercial de fourniture de vaccins entre les gouvernements nationaux et AstraZeneca sont commercialement sensibles et relèvent de ces deux parties.»