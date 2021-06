Les vaccins Covid ouverts à tous les plus de 18 ans à partir de demain, annonce Hancock

Tous les plus de 18 ans doivent être invités à recevoir des injections de coronavirus à partir de vendredi, a annoncé le secrétaire à la Santé Matt Hancock.

M. Hancock a déclaré que cette décision est intervenue alors que le Royaume-Uni franchissait le cap de l’administration d’une première dose de vaccin à quatre adultes sur cinq.

Il a déclaré lors de la conférence annuelle de la Confédération du NHS que la vitesse et l’ampleur de la protection offerte aux personnes à travers le pays étaient « une réalisation incroyable ».

Hancock a déclaré qu’il était « remarquable » que le Royaume-Uni ait pu atteindre ce point dans les six mois suivant les premières vaccinations non expérimentales en décembre et le pic de la deuxième vague de Covid-19 en janvier.

Il a déclaré à la conférence : « Nous avons parcouru un si long chemin depuis lors, au point que je peux confirmer qu’à ce jour, nous avons administré une première dose de vaccin à quatre adultes sur cinq au Royaume-Uni.

conseillé Vaccinations Covid-19 au Royaume-Uni : les derniers chiffres Inside Politics: Hancock «sans espoir» devrait rester malgré les affirmations de Cummings Matt Hancock peut-il survivre en étant qualifié de « désespéré » par son propre Premier ministre ?

« Et la rapidité du déploiement signifie que demain nous pourrons ouvrir la vaccination à toute personne de plus de 18 ans.

« Je pense que c’est un exploit incroyable.