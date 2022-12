Les vaccins COVID ont sauvé plus de 3 millions de vies aux États-Unis depuis 2020

En 2 ans, les États-Unis ont administré plus de 655 millions de doses, et 80 % de la population a reçu au moins une dose, selon le rapport.

Selon le rapport d’une équipe dirigée par Meagan C. Fitzpatrick, PhD, avec le Center for Vaccine Development and Global Health de l’Université du Maryland à Baltimore.

13 décembre 2022 – Les vaccinations contre le COVID-19 ont évité 3,2 millions de décès et 18,5 millions d’hospitalisations aux États-Unis de décembre 2020 à novembre 2022 selon un nouveau rapport Mardi du Commonwealth Fund et de la Yale School of Public Health.

Moins de cas, d’hospitalisations et de décès

Depuis le 12 décembre 2020, 82 millions d’infections, 4,8 millions d’hospitalisations et 798 000 décès dus au COVID-19 ont été signalés aux États-Unis, selon les données de l’étude.

Sans vaccination, les États-Unis auraient eu 1,5 fois plus d’infections, 3,8 fois plus d’hospitalisations et 4,1 fois plus de décès, indique la modélisation.

Toutes les variantes prises en compte

La recherche a pris en compte les modèles de cinq variantes, dont chacune a représenté au moins 3% des cas aux États-Unis, y compris Iota, Alpha, Gamma, Delta et Omicron, en plus de la souche SARS-CoV-2 d’origine.

“Nous avons évalué l’impact du déploiement du vaccin en simulant la trajectoire de la pandémie dans le scénario contrefactuel sans vaccination”, écrivent les auteurs.

“Ce rapport met en évidence le fait fondamental et important que les vaccins sauvent des vies”, déclare Syra Madad, DHSc, directrice principale du programme System-wide Special Pathogens à NYC Health and Hospitals.

Elle dit que cette étude, et une étude le mois dernier en JAMARéseau ouvert en examinant la campagne de vaccination COVID-19 de la ville de New York et son retour sur investissement, montrez que les campagnes “réduisent le nombre d’infections et les taux de mortalité, diminuent les taux d’hospitalisation, évitent les coûts des soins de santé et offrent des avantages économiques plus larges tels que le maintien d’une vie plus saine et plus main-d’œuvre productive.