Des chercheurs allemands ont souligné que l’apparition d’une surmortalité début 2021 dans le pays a coïncidé avec le déploiement des vaccins, ce qui, selon l’équipe, « justifie une enquête plus approfondie ».

Cependant, les données plus récentes concernant les effets secondaires n’ont pas été mises à la disposition du public, les pays conservant leurs propres bases de données individuelles sur les dommages, qui reposent sur l’auto-déclaration du public et des médecins, ont prévenu les experts.

Retards vers d’autres traitements

Les chercheurs ont déclaré qu’il était « probable » que l’impact des mesures de confinement, des soins de santé restreints et des bouleversements socio-économiques pendant la pandémie aient contribué aux décès, même s’ils ont admis que cela était difficile à prouver.

Gordon Wishart, médecin-chef de Check4Cancer et professeur invité de chirurgie du cancer à l’Université Anglia Ruskin, a averti à plusieurs reprises que retarder le diagnostic du cancer entraînerait des décès.

« Il a été prédit au début de la période de confinement qu’un accès limité aux soins de santé pour les affections non liées au Covid entraînerait des retards dans le diagnostic et le traitement de pathologies critiques telles que le cancer, les maladies cardiaques, le diabète et la démence, et que cela entraînerait un excès de soins de santé. décès dus à ces conditions », a-t-il déclaré.

Les données du NHS England montrent que pour 100 000 personnes, l’incidence du cancer était de 521 au cours de l’année précédant le confinement, puis est tombée à 456 en 2020-2021, ce qui suggère qu’environ 45 000 cancers ont été manqués au cours de la première année pandémique.

Le taux d’incidence est passé à 540 pour 100 000 l’année suivante, ce qui suggère que de nombreux cancers ont été diagnostiqués tardivement, alors que le traitement serait moins efficace.

Parlant du potentiel nocif du vaccin, M. Wishart a ajouté : « Les auteurs ont raison de souligner que de nombreux événements indésirables graves liés au vaccin peuvent n’avoir pas été signalés, et soulignent le fait que l’apparition simultanée d’une surmortalité et de la vaccination contre le Covid en Allemagne mérite à lui seul une enquête plus approfondie.

« Le document apporte plus de questions que de réponses, mais il est difficile de ne pas être d’accord avec leur conclusion selon laquelle une analyse plus approfondie est nécessaire pour comprendre les causes sous-jacentes de la surmortalité afin de mieux préparer la gestion future des crises pandémiques. »