Les vaccins Covid ont évité au moins 330 000 décès parmi les seniors américains en 2021

Les vaccins Covid ont empêché au moins 330 000 décès et près de 700 000 hospitalisations parmi les bénéficiaires adultes de Medicare en 2021, a déclaré le Département de la santé et des services sociaux dans un nouveau rapport publié vendredi.

La réduction des hospitalisations dues à la vaccination a permis d’économiser plus de 16 milliards de dollars en frais médicaux, selon le rapport du HHS. Selon l’étude, une augmentation de 10% de la couverture vaccinale était associée à une baisse de 12% et 15% des risques d’hospitalisation et de décès, respectivement, chez les adultes bénéficiaires de Medicare.

L’étude HHS a examiné les données au niveau du comté sur les taux de vaccination et les changements d’hospitalisation et de décès parmi un échantillon de bénéficiaires de Medicare âgés de 18 ans et plus. Le Texas et Hawaï n’ont pas été inclus dans l’étude en raison de données de vaccination incomplètes.

L’écrasante majorité des bénéficiaires de Medicare, 86 %, sont des personnes âgées de 65 ans et plus. Certains groupes de moins de 65 ans, tels que les personnes handicapées, sont également éligibles à la couverture. Les personnes qui ne sont pas âgées représentent environ 14 % des bénéficiaires de Medicare, selon les données du Center for Medicare and Medicaid Services.

Les personnes âgées sont exposées au risque le plus élevé de maladie grave et de décès par Covid. Près de 93% des personnes âgées de 65 ans et plus aux États-Unis ont reçu deux doses d’un vaccin Covid, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

Malgré la couverture vaccinale au sein du groupe le plus à risque, plus de 300 personnes meurent encore chaque jour en moyenne de Covid, tandis que plus de 3 300 sont hospitalisées quotidiennement, selon les données du CDC. Le Dr Ashish Jha, qui dirige le groupe de travail Covid de la Maison Blanche, a déclaré que 70% des décès de Covid concernaient des personnes âgées de 75 ans et plus.

“C’est inacceptable, en particulier parce que nous pouvons désormais prévenir presque tous les décès de Covid dans le pays avec les vaccins et les traitements dont nous disposons”, a déclaré Jha aux journalistes lors d’un appel vendredi.

Bien que la plupart des personnes âgées de 75 ans et plus aient reçu leur série de vaccins primaires, celles qui meurent ne sont pas à jour sur leurs rappels ou ne reçoivent pas de traitements tels que Paxlovid lorsqu’elles ont une infection percée, a déclaré Jha. Il a ajouté que les taux de mortalité sont considérablement plus élevés chez les personnes de ce groupe d’âge qui n’ont pas reçu leur premier rappel l’automne dernier.

“Si vous êtes à jour dans vos vaccins et que vous êtes traité lorsque vous avez une infection percée, vos chances de mourir sont proches de zéro, même dans cette population à haut risque”, a déclaré Jha.

Jha a déclaré que la mesure la plus importante que les personnes de ce groupe d’âge puissent prendre pour se protéger est de recevoir les nouvelles injections de rappel qui ciblent la sous-variante dominante omicron BA.5 ainsi que la souche originale de Covid qui est apparue pour la première fois à Wuhan, en Chine, en 2019.

Les vaccins Covid originaux ont été développés contre la première souche apparue en Chine, et leur efficacité à prévenir les infections et les maladies bénignes a considérablement diminué à mesure que le virus a muté. Bien qu’ils protègent toujours généralement contre les pires résultats, leur capacité à prévenir l’hospitalisation a également diminué au fil du temps, en particulier chez les personnes âgées qui ne sont pas à jour avec leurs vaccins.

Les responsables de la santé pensent que les nouveaux rappels offriront une protection nettement meilleure contre la maladie, car les injections correspondent désormais à la principale variante de Covid circulant aux États-Unis.

Mais la FDA et le CDC ont autorisé les nouveaux boosters BA.5 sans données provenant d’essais sur l’homme, il n’est donc pas clair à quel point ils seront plus efficaces que les anciens vaccins. Les responsables de la FDA ont déclaré qu’ils avaient autorisé les rappels en utilisant le même processus qu’ils utilisent pour changer les vaccins contre la grippe chaque année, qui ne repose normalement pas non plus sur des données humaines directes.

L’étude HHS n’a pas examiné l’effet des injections de rappel sur les maladies graves et la mort, car ces injections ont commencé à se déployer à la fin de 2021.

La FDA a autorisé les vaccins de Pfizer et de Moderna en décembre 2020. Les personnes âgées ont été les premières à se faire vacciner, et l’éligibilité s’est progressivement élargie au cours de l’année 2021.