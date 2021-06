Les vaccins Covid ont «brisé la chaîne» entre attraper un virus et tomber malade, déclare un expert du NHS avec tous les yeux le 21 juin

Les vaccins COVID ont « brisé la chaîne » entre attraper le virus et tomber gravement malade, a déclaré aujourd’hui un chef du NHS.

Chris Hopson, directeur général de NHS Providers, a également averti que la nouvelle variante indienne « se propagerait encore plus rapidement » si les restrictions de verrouillage étaient levées le 21 juin.

Mais l’expert a déclaré que le nombre de personnes hospitalisées avec la variante n’augmentait pas « très significativement ».

Et ceux qui sont hospitalisés dans le hotspot de Bolton, qui compte le plus grand nombre de cas de variante indienne en Angleterre – sont plus jeunes que ceux observés précédemment lors de la pandémie.

M. Hopson a déclaré à BBC Breakfast: « Les personnes qui sont venues cette fois-ci étaient en fait beaucoup plus jeunes et risquaient beaucoup moins de complications très graves, moins de risques de décès, et cela signifie qu’elles étaient moins sollicitées par les critiques se soucier.

« Ce que nous pensons pouvoir commencer à dire maintenant, sur la base de cette expérience, c’est qu’il semble que les vaccins aient rompu la chaîne entre attraper Covid-19 et potentiellement être très, très gravement malade et potentiellement mourir.

« Il y avait très, très peu de gens qui ont eu ces doubles jabs et qui ont pu avoir cette accumulation de protection après ces jabs. »

Boris Johnson se bat pour tenir sa promesse de lever complètement les règles le 21 juin – la phase finale de sa feuille de route.

Mais les cas de la variante indienne du virus ont augmenté – les infections augmentant de 50% en une semaine.

Les données suggèrent que la mutation est deux fois plus susceptible de provoquer une hospitalisation, laissant la Journée de la liberté de ce mois-ci en suspens.

Le Sun a révélé aujourd’hui comment un plan secret est en cours d’élaboration pour retarder la levée du verrouillage de deux semaines.

Les ministres et les responsables travaillent sur des plans d’urgence pour déplacer la «Journée de la liberté» au mois prochain, ainsi que pour maintenir une distance et des limites pour les fans dans les stades – ce qui pourrait plonger l’Euro dans le chaos.

Le Dr Adam Kucharski, épidémiologiste à la London School of Hygiene and Tropical Medicine, a averti aujourd’hui que la variante indienne pourrait voir un « grand nombre » de personnes admises à l’hôpital.

Dans l’émission Today de la BBC Radio 4, il y avait un « nombre de signes inquiétants » suite aux premières preuves que les vaccins à première dose ne sont pas aussi efficaces contre la nouvelle souche.

Le Dr Kucharski, membre du groupe consultatif gouvernemental du Scientific Pandemic Influenza Group on Modeling (Spi-M), a ajouté : « Je pense que c’est particulièrement cette augmentation de la transmission qui va potentiellement nous causer des problèmes considérables.

« Nous obtenons maintenant des estimations qui confirment que nous envisageons quelque chose de potentiellement 40 à 60 % plus transmissible que le B.117, la variante Kent qui était dominante.

« Et cela signifie que les infections vont vraiment nous atteindre assez rapidement et nous le voyons dans les cas maintenant. »

Sur les 12 431 cas de variantes indiennes confirmés à ce jour au Royaume-Uni, 10 797 se trouvent en Angleterre, 1 511 en Écosse, 97 au Pays de Galles et 26 en Irlande du Nord.

En Angleterre, les cas sont répartis dans tout le pays et les zones les plus touchées sont Bolton dans le Grand Manchester (2 149 cas), Blackburn avec Darwen dans le Lancashire (724), Bedford (608), Leicester (349), Manchester (278) et Birmingham (223).

Cela survient après qu’un rapport de Public Health England a montré que les personnes testées positives pour la variante indienne – également connue sous le nom de variante Delta – couraient 161% de risques supplémentaires d’avoir besoin d’un traitement hospitalier dans les 14 jours.

Et les experts ont averti que la mutation indienne de Covid pourrait être 100 % plus infectieuse que la variante Kent, ce qui a provoqué le verrouillage du pays en janvier.

La « variante népalaise » trouvée en Grande-Bretagne – une version mutée de la variante indienne déchirant le pays – a également suscité des inquiétudes.

Et le taux R crucial atteint également 1,2 selon Sage, ce qui signifie que le virus est à nouveau en hausse.