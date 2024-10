Les vaccins COVID ne sont pas disponibles dans certaines pharmacies de Calgary en raison d’un retard de livraison

L’Alberta a lancé sa campagne de vaccination d’automne mardi, mais les personnes espérant recevoir à la fois un vaccin contre la grippe et un vaccin contre la COVID-19 pourraient devoir attendre, de nombreuses pharmacies n’ayant pas encore reçu de livraison des nouveaux vaccins contre la COVID.

« Nous nous attendions à recevoir ensemble les vaccins contre la grippe et le COVID, c’était donc le plan initial, mais juste avant le lancement, on nous a dit que les vaccins seraient un peu retardés pour le COVID », a déclaré Nisma Shaukat, pharmacienne chez Copperfield Pharmasave.

En septembre, Alberta Health a annoncé que les deux vaccins seraient disponibles le 15 octobre.

Alors que de nombreuses pharmacies ne sont pas en mesure d’ouvrir les réservations jusqu’à la livraison des vaccins, d’autres ont été contraintes d’annuler les réservations mardi.

« C’est certainement gênant pour les gens, surtout quand beaucoup d’entre eux ont appris à travers des publicités radiophoniques et des choses comme ça que tout serait disponible ensemble le 15 », a déclaré Shaukat.

« Donc, beaucoup se réunissent, s’attendant à faire les deux et nous devons leur dire : ‘Non, nous n’en avons qu’un de disponible pour le moment.' »

La ministre de la Santé, Adriana LaGrange, a déclaré qu’un « problème » impliquant un distributeur, McKesson, avait entraîné le retard des expéditions.

« Je suis assuré qu’ils distribuent eux-mêmes les produits vaccinaux et les vaccins aux pharmacies et aux cliniques AHS et que tout le monde sera entièrement approvisionné d’ici la fin de la semaine. »

Auparavant, la province imputait les problèmes de distribution au fait que les médecins de famille n’avaient pas accès aux vaccins contre la grippe à administrer.

Maintenant, ce sont les pharmaciens qui craignent que le retard ne rende difficile le retour des gens pour un autre rendez-vous, citant un ralentissement de la vaccination en Alberta.

Au cours de la saison grippale 2023-2024, 1,1 million d’Albertains ont reçu un vaccin contre la grippe, la majorité par l’intermédiaire de pharmacies et de cliniques.

Cela représente environ 140 000 personnes de moins que l’année précédente.

« Cela a ralenti, cela ne fait aucun doute. L’année dernière, je pense que le nombre de cas de grippe était la moitié du pic et c’est aussi la raison pour laquelle nous avons eu une très mauvaise année grippale », a déclaré David Brewerton de Lukes Drug Mart.

Il décrit le retard comme un inconvénient mineur, mais a déclaré que les Albertains ne devraient pas hésiter à se faire vacciner dès qu’ils le peuvent, avec une nouvelle souche de COVID-19 en circulation.

« Ils devraient l’avoir bientôt », a-t-il déclaré.

« La personne à qui je viens de le donner a déjà une personne au travail et d’autres personnes sont avec lui. Il y a certainement du COVID qui circule, cela ne fait aucun doute. »

Les experts de la santé s’inquiètent de l’impact qu’un retard dans la vaccination aura sur la prochaine saison des virus respiratoires.

« Le problème est qu’une faible participation aujourd’hui entraînera un problème non pas demain, ni dans trois semaines, mais à Noël, lorsque tous les hôpitaux vont déborder », a déclaré le microbiologiste Jason Tetro.

Il accuse la province de ne pas faire grand-chose pour encourager les Albertains à se faire vacciner, citant ce qu’il décrit comme l’absence de campagne de vaccination à l’automne, pour des raisons idéologiques.

« La politisation du vaccin a eu un impact énorme, donc maintenant nous avons la droite contre la gauche, mais en fin de compte, se faire vacciner dans le bras ne devrait pas être politique », a-t-il déclaré.

LaGrange a déclaré que la province a investi 500 000 $ dans les campagnes de vaccination, comme l’année précédente.

La date de livraison du vaccin contre la COVID-19 dépend des pharmacies, les Albertains sont donc encouragés à s’enregistrer ou à vérifier en ligne leurs rendez-vous.