Les vaccins COVID largement répandus protègent les non vaccinés ; La variante delta se propage

Alors qu’une lueur d’espoir émerge alors que les États-Unis entrent dans l’été avec certains des taux de cas de COVID les plus bas depuis des mois, le pays pourrait passer 600 000 décès dès ce week-end.

Les Centers for Disease Control and Prevention ont déclaré la semaine dernière que le nombre de cas et de décès était tombé à son plus bas niveau en près d’un an. Mais les experts avertissent les personnes non vaccinées et vaccinées de ne pas baisser la garde pour le moment.

« Les nouvelles concernant la variante delta prouvent vraiment pourquoi il est si important pour nous de nous faire vacciner le plus tôt possible », a déclaré mercredi le Dr Vivek Murthy à CNN, ajoutant que la variante, découverte pour la première fois en Inde, est plus transmissible et potentiellement plus dangereux.

Le Dr Anthony Fauci, spécialiste des maladies, a également mis en garde contre la variante alpha, identifiée pour la première fois au Royaume-Uni, et la variante delta se propageant rapidement à travers le pays.

« Nous ne voulons pas laisser se produire aux États-Unis ce qui se passe actuellement au Royaume-Uni, où une variante gênante prend essentiellement le dessus comme variante dominante, ce qui a rendu la situation très difficile au Royaume-Uni », a-t-il déclaré. CNN.

La variante delta représente désormais environ 6% des infections aux États-Unis, a déclaré Fauci. Mais les données montrent que le vaccin Pfizer est partiellement efficace contre la variante.

Pendant ce temps, le président Joe Biden a présenté jeudi des plans pour que les États-Unis aident à « relancer la lutte mondiale contre cette pandémie ».

Au cœur de cette campagne se trouve l’engagement des États-Unis à acheter 500 millions de doses du vaccin Pfizer COVID-19 et à les donner à 92 pays à revenu faible et intermédiaire, ce que Biden a confirmé lors du sommet du G-7 en Angleterre. Sur le total des vaccins, 200 millions de doses seront distribuées cette année, et le reste au premier semestre 2022, a indiqué le président.

« Il s’agit d’un engagement monumental du peuple américain », a déclaré Biden, ajoutant que les pays du G-7 annonceraient vendredi leur contribution à la réponse mondiale à la pandémie. « Ce n’est pas la fin de nos efforts pour lutter contre le COVID-19 et vacciner le monde. »

Aussi dans l’actualité :

►Deux passagers qui partageaient une chambre à bord du navire Celebrity Millennium de Celebrity Cruises, qui ne transportait que des passagers et des membres d’équipage entièrement vaccinés, ont été testés positifs pour COVID-19.

►La Food and Drug Administration a prolongé de six semaines la date d’expiration de centaines de milliers de doses du vaccin COVID-19 de Johnson & Johnson, donnant aux États disposant de grandes allocations inutilisées plus de temps pour les administrer. La durée de conservation des vaccins J&J est passée de trois mois à quatre mois et demi après des tests de stabilité. De nombreuses doses auraient atteint leur date de péremption le 24 juin.

►Seuls sept pays africains devraient atteindre l’objectif de l’Organisation mondiale de la santé de vacciner 10% de sa population d’ici septembre, a annoncé jeudi l’organisation.

►La plupart des hôpitaux de Washington, DC, exigeront que les employés reçoivent le vaccin COVID-19, rejoignant ainsi un nombre croissant de systèmes de santé et d’autres entreprises à l’échelle nationale en optant pour le mandat controversé.

►L’état d’urgence de près de 15 mois dans le New Hampshire prendra fin vendredi soir, a déclaré jeudi le gouverneur Chris Sununu.

►L’Organisation mondiale de la santé a averti jeudi que bien que les taux de vaccination en Europe soient loin des chiffres initiaux, ils sont encore loin de ce qui est nécessaire pour arrêter une résurgence.

►Moderna a annoncé jeudi avoir demandé une autorisation d’utilisation d’urgence à la Food and Drug Administration pour son vaccin COVID-19 pour les enfants âgés de 12 à 17 ans.

Les chiffres du jour : Les États-Unis comptent plus de 33,4 millions de cas confirmés de coronavirus et au moins 598 700 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux : Plus de 174,7 millions de cas et plus de 3,76 millions de décès. Plus de 141,5 millions d’Américains ont été entièrement vaccinés, soit 42,6% de la population, selon le CDC.

Ce que nous lisons : Le président Joe Biden a fixé un nouvel objectif vaccinal pour l’Amérique : 70 % des adultes reçoivent au moins une injection de COVID-19 d’ici le 4 juillet. Si les tirs se poursuivent à leur rythme actuel, les États-Unis n’atteindront pas cette référence. Lire l’histoire complète.

Continuez à actualiser cette page pour les dernières mises à jour. Vouloir plus? Inscrivez-vous à notre newsletter Coronavirus Watch pour les mises à jour de votre boîte de réception et rejoignez notre groupe Facebook.

Une vaccination généralisée protège les non vaccinés, selon une nouvelle étude

La vaccination de masse peut également réduire la probabilité de transmission du coronavirus aux non-vaccinés, ayant ainsi le potentiel de freiner la pandémie. C’est selon une nouvelle étude israélienne publiée jeudi dans Nature Medicine.

Les chercheurs ont analysé les dossiers de vaccination et les résultats des tests viraux entre le 6 décembre 2020 et le 9 mars 2021 et ont découvert que les taux de vaccination étaient corrélés à une baisse des infections.

« Parmi les personnes vaccinées infectées par le SRAS-CoV-2, une charge virale plus faible a été observée. Une infection et une charge virale réduites suggèrent qu’une transmission réduite s’est produite », indique l’étude.

Mais le masquage et la distanciation sociale étaient toujours importants, a suggéré l’étude, car « la vaccination pourrait, en principe, également augmenter la transmission en raison d’effets comportementaux ».

Les vaccins peuvent être à l’origine d’une légère augmentation des taux d’inflammation cardiaque

Les taux d’inflammation cardiaque semblent plus élevés chez les jeunes qui ont été vaccinés contre le COVID-19 que chez ceux qui ne l’ont pas été, bien que l’effet secondaire soit extrêmement rare, ont déclaré jeudi les Centers for Disease Control and Prevention.

Dans des données mises à jour, le CDC a montré que les adolescents et les jeunes adultes qui ont reçu une deuxième dose des vaccins Moderna ou Pfizer-BioNTech courent un risque légèrement plus élevé que les autres dans leur groupe d’âge de myocardite, gonflement du muscle cardiaque ou péricardite, inflammation de la paroi externe du cœur. Le risque accru, qui survient généralement dans la semaine suivant la deuxième injection, est si faible qu’il n’est pas tout à fait clair si le vaccin en est la cause.

Mais les cas observés dépassent les cas attendus chez les personnes âgées de 16 à 24 ans, a déclaré jeudi le Dr Tom Shimabukuro, du groupe de travail sur les vaccins du CDC, à un comité consultatif fédéral. Comme pour ces conditions en général, les hommes étaient plus à risque que les femmes. Parmi ceux dont le statut était connu, la grande majorité s’est complètement rétablie, a déclaré Shimabukuro, avec plus de 90 % de ceux qui avaient été hospitalisés renvoyés directement chez eux après un traitement plutôt que de nécessiter une rééducation.

Shimabukuro a déclaré qu’il prévoyait de fournir plus d’informations sur la connexion possible lors d’une réunion du comité consultatif du CDC prévue le 18 juin.

— Karen Weintraub

Contribuer : The Associated Press.