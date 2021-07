Les vaccins Covid « jetés car pas assez de personnes se manifestent »

Ceux qui administrent les vaccins contre les coronavirus se feraient dire de jeter les stocks en raison d’une baisse du nombre de jeunes choisissant d’obtenir leur premier vaccin, suggèrent des rapports.

Les tentatives d’utilisation de vaccins excédentaires sur les personnes en attente de leur deuxième vaccin sont également contrecarrées en raison des directives strictes énoncées par le gouvernement, qui stipule que les vaccins doivent être administrés au moins à huit semaines d’intervalle, a déclaré une source anonyme au Le télégraphe du jour.

« Au cours des deux dernières semaines, nous avons littéralement jeté le vaccin dans la poubelle », a déclaré le vaccinateur, du nord-est de l’Angleterre.

Ils ont ajouté que la plupart des personnes qui souhaitent recevoir leur première dose se sont déjà manifestées, mais que « l’hésitation » empêche davantage de personnes de se manifester.

Plus de 87 pour cent de la population ont reçu leur premier vaccin, mais ce chiffre tombe considérablement à un peu moins de 60 pour cent pour les 18 à 25 ans. « Certains ne se présentent pas parce qu’ils ont eu un vaccin ailleurs », a affirmé la source, tout en critiquant l’attitude de gaspillage consistant à jeter le médicament.

« C’est dommage parce que les pays les plus pauvres ont désespérément besoin de vaccins », ont-ils déclaré.

Le Comité conjoint pour la vaccination et la vaccination (JCVI) recommande actuellement un intervalle de huit à 12 semaines entre les doses de vaccin Covid-19, sur la base d’études suggérant qu’il offre une plus grande immunité.

Les scientifiques ont décrit cette semaine l’intervalle de huit semaines comme un « point idéal » pour ceux qui reçoivent le vaccin Pfizer, après que des recherches ont montré que le temps d’attente générait plus d’anticorps neutralisants et de lymphocytes T « auxiliaires » contre Delta et d’autres variantes préoccupantes qu’un délai de trois semaines. programme.

Les vaccinateurs ont été invités à suivre strictement les directives, ce qui signifie parfois jeter le vaccin au lieu de le donner aux gens plus tôt, a déclaré la source anonyme.

Ce n’est pas la première fois que de telles allégations sont formulées. En février, le magazine GP Impulsion a révélé que dans un e-mail, la British Medical Association (BMA) a déclaré qu’elle continuait d’entendre des rapports de Clinical Commissioning Groups (CCG) « exigeant que les vaccins soient jetés » plutôt que d’être administrés en deuxième dose ou à « d’autres cohortes ».

Bien qu’il y ait la même interdiction de raccourcir l’écart entre la première et la deuxième dose qu’aujourd’hui, la BMA a rappelé aux médecins généralistes qu’ils pouvaient prendre des mesures telles que proposer des injections initiales en dehors des quatre premières cohortes prioritaires s’il y avait un « risque » de vaccin. gaspillage.

Dans l’e-mail, envoyé aux cabinets de médecins généralistes à travers le pays, la BMA a déclaré: «Nous tenons à réitérer que le NHSE / I a clairement indiqué que la priorité absolue est que tous les vaccins soient utilisés et ne doivent donc pas être délibérément gaspillés.

« Tous les sites devraient avoir des listes de réserve qu’ils peuvent utiliser pour faire tout leur possible pour inviter des patients ou des professionnels de la santé afin de s’assurer qu’ils peuvent utiliser pleinement tous les vaccins non utilisés plutôt que de les gaspiller. »

Certains professionnels de la santé demandent désormais que l’écart entre les doses soit réduit à quatre semaines pour éviter le gaspillage de vaccins.

Paul Hunter, professeur de médecine à l’Université d’East Anglia, a déclaré que réduire l’intervalle pour Pfizer et Moderna pour les jeunes pourrait même être bénéfique. « Si nous donnons aux plus jeunes cette immunité supplémentaire plus tôt, cela pourrait en fait aider à ralentir le taux [of infection] ou même l’inverser dans les cas », a-t-il déclaré au Télégraphe.

Nadhim Zahawi, le ministre des Vaccins, a soutenu cette semaine la décision du gouvernement de s’en tenir à l’écart de huit semaines, comme conseillé par le JCVI.

« Alors que nous nous précipitions pour offrir un vaccin à tous les adultes, nous avons suivi le conseil du JCVI de raccourcir l’intervalle de dosage de 12 à huit semaines pour aider à protéger plus de personnes contre la variante Delta », a-t-il déclaré.

« J’exhorte chaque adulte à recevoir les deux doses de vaccin pour se protéger et protéger ceux qui l’entourent et nous cherchons à offrir à des millions de personnes les plus vulnérables un rappel à partir de septembre pour garantir le maintien de cette protection. »

L’indépendant a été en contact avec le ministère de la Santé et des Affaires sociales pour commentaires.