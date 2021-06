Les vaccins Covid fonctionnent mais plus de personnes doivent se faire vacciner: un médecin américain

Les vaccins agissent contre Covid-19, y compris la variante delta hautement contagieuse – mais le défi est de faire vacciner suffisamment de personnes, selon un professeur de médecine préventive à la faculté de médecine de l’Université Vanderbilt. « Le laisser au réfrigérateur n’aide pas, cela n’empêchera pas la maladie. Vous devez déplacer ce vaccin dans les armes », a déclaré William Schaffner sur « Squawk Box Asia » de CNBC lundi. Les données recueillies par la publication scientifique en ligne, Our World In Data, ont montré environ 22,6% de la population mondiale ont reçu au moins une dose d’un vaccin Covid-19 – mais la plupart d’entre eux se trouvent dans des pays riches et à revenu élevé d’Amérique du Nord et d’Europe occidentale. Moins de 1 % des habitants des pays à faible revenu ont reçu au moins une dose.

Tirs de rappel Covid

On ne sait toujours pas si les personnes vaccinées contre Covid-19 auraient besoin de rappels sur toute la ligne. Un groupe de scientifiques des Centers for Disease Control and Prevention a récemment déclaré qu’il n’y avait pas assez de données pour le moment pour recommander des injections de rappel à la population générale, mais que les groupes plus vulnérables, tels que les personnes âgées ou les greffés, pourraient avoir besoin d’une dose supplémentaire.

Odilest Guerrier, assistante médicale, administre un vaccin Moderna COVID-19 à Pasqual Cruz dans une clinique mise en place par Healthcare Network le 20 mai 2021 à Immokalee, en Floride. Joe Raedle | Getty Images

Schaffner a déclaré que le besoin de rappels dépendrait de deux choses. « La durée de protection de nos vaccins actuels, encore à déterminer mais jusqu’à présent tout va bien, et l’autre est de savoir si de nouvelles variantes se développent qui peuvent échapper à la protection de nos vaccins actuels », a-t-il déclaré, ajoutant que ces variantes n’avaient pas encore apparaître. « Nous devons juste obtenir (les vaccins Covid) plus acceptés dans la population. » Le coronavirus a muté à plusieurs reprises depuis le début de la pandémie l’année dernière. Une variante qui, selon les experts, constitue une menace majeure pour l’élimination de Covid-19 est le delta – une souche virulente qui a été détectée pour la première fois en Inde et a depuis balayé le monde dans plus de 90 pays. Delta est en train de devenir la variante dominante de la maladie dans le monde et a été déclarée « variante préoccupante » par l’Organisation mondiale de la santé.

Réticence à la vaccination

De nombreux pays sont confrontés à une hésitation face à la vaccination, en partie à cause de la désinformation diffusée sur les vaccins. Même aux États-Unis, où plus de 50 % de la population a reçu au moins une dose de vaccin, les efforts de vaccination dans certains États se sont heurtés à un mur car la variante delta se propage rapidement à travers le pays. Cela pourrait devenir un problème potentiel dans certaines parties des États-Unis, en particulier dans les zones rurales, où le taux de vaccination reste faible, ce qui rend plus de personnes vulnérables à la variante delta.

Plus le virus se propage, plus nous sommes exposés à de nouvelles variantes qui peuvent échapper à la protection de notre vaccin. Pas seulement ici aux États-Unis, mais partout dans le monde. Guillaume Schaffner École de médecine de l’Université Vanderbilt