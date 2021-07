Les vaccins Covid fonctionnent alors que les cas augmentent mais les décès restent faibles

Les vaccins contre le CORONAVIRUS fonctionnent même si les cas augmentent, a déclaré Sir Patrick Vallance ce soir.

Le conseiller scientifique en chef du gouvernement a exhorté les Britanniques à obtenir leur vaccin car le vaccin aide à « rompre le lien » entre les cas, les décès et les hospitalisations, mais a souligné qu’il n’arrêtait pas complètement le virus.

Le graphique ci-dessus montre le nombre de personnes au Royaume-Uni qui ont reçu à la fois la première et la deuxième dose

Aujourd’hui, il a été signalé que les cas quotidiens de Covid au Royaume-Uni ont plus que doublé en seulement deux semaines, 27 334 infections ayant été enregistrées.

Malgré l’augmentation des chiffres, seuls neuf décès par coronavirus ont été signalés au cours des dernières 24 heures.

Le nombre de décès quotidiens d’aujourd’hui porte le sombre bilan en Grande-Bretagne à 128 231.

Alors que les chiffres augmentent, la corrélation entre les infections et les décès reste relativement faible.

Les chiffres viennent après que le Premier ministre Boris Johnson a révélé que la dernière série de restrictions sera assouplie le 19 juillet.

S’exprimant aux côtés de M. Johnson ce soir, Sir Patrick a déclaré: « Nous sommes maintenant au milieu d’une nouvelle augmentation des cas, cela va assez vite.

« Le nombre de cas augmente, le temps de doublement est d’environ neuf jours, c’est principalement chez les jeunes mais en étendant les tranches d’âge. »

Sir Patrick est apparu ce soir lors d’une conférence de presse aux côtés du Premier ministre Crédit : PA

Ce graphique montre le nombre de personnes hospitalisées pour Covid. Le graphique montre quel avait été le niveau d’hospitalisations lors du premier pic en avril 2020

Expliquant les diapositives présentées au public, il a déclaré: « Il ne fait aucun doute que nous sommes maintenant confrontés à une augmentation du nombre de cas.

« Ce que vous pouvez voir, c’est qu’il y a eu à nouveau un pic d’hospitalisations en novembre et un gros pic en janvier et février mais en contraste frappant avec le nombre de cas, nous avons une augmentation mais ce n’est pas aussi raide.

« Le 1er juillet, il y avait 1 905 personnes à l’hôpital.

« Ce que cela montre essentiellement, c’est que les vaccins ont affaibli le lien entre les cas et les hospitalisations, mais c’est un lien affaibli pas un lien complètement rompu. »

Des millions de vaccins ont été déployés à travers le Royaume-Uni pour protéger les gens de Covid et le Premier ministre a annoncé ce soir que toutes les personnes de moins de 40 ans pourraient désormais recevoir leur deuxième vaccin huit semaines après leur premier.

Ce graphique montre le nombre de personnes testées positives au Covid au Royaume-Uni – de septembre 2020 à juillet

Sir Patrick a ajouté: « Au fur et à mesure que le nombre de cas augmente, vous vous attendez à ce que les hospitalisations augmentent.

« C’est encore plus évident quand on regarde les décès.

« Les décès augmentent, ils sont à des niveaux bas, mais il y a une augmentation.

« Les cas augmentent, le lien entre les cas et les hospitalisations et les hospitalisations et les décès est affaibli mais pas complètement rompu. »