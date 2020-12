Les prix par dose des vaccins sont inférieurs à ceux de la plupart des médicaments de marque, mais les centaines de millions de doses nécessaires pour vacciner des populations entières feront grimper considérablement les coûts pour chaque pays. Les différences entre les prix plus élevés aux États-Unis et en Europe dans les prix totaux des médicaments ont longtemps suscité l’indignation du Congrès.

La liste de l’UE souligne également pourquoi les décideurs politiques espèrent que le vaccin d’AstraZeneca sera efficace et sera approuvé – à 2,19 $ par dose, c’est près d’un septième du prix du vaccin Pfizer actuellement vendu aux États-Unis et en Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne est administrée. La plupart des vaccins en cours de développement nécessitent deux doses, bien que celle de Johnson & Johnson – 10 $ aux États-Unis et un peu plus en Europe – ne soit qu’une seule fois.