Les vaccins Covid cet automne devraient cibler la variante XBB, selon les conseillers de la FDA

Jeudi, le groupe de conseillers indépendants de la Food and Drug Administration des États-Unis recommandé qui a mis à jour les plans Covid pour l’automne et l’hiver ciblent l’une des variantes XBB, qui sont maintenant les souches dominantes du virus à l’échelle nationale.

Le comité a voté à l’unanimité que les jabs mis à jour devraient être monovalents – ce qui signifie qu’ils sont conçus pour protéger contre une variante de Covid.

Ceux Souches XBB de Covid sont des descendants de la variante omicron, qui a fait grimper les cas à des niveaux records au début de l’année dernière. Ils font partie des souches les plus immuno-évasives à ce jour.

Mais certains conseillers ont exprimé des inquiétudes quant à l’idée de mettre à jour périodiquement les injections pour cibler les variantes XBB après cet automne, notant qu’il n’est pas clair si la composition du vaccin nécessitera une mise à jour saisonnière.

« Je ne sais pas encore s’il s’agit d’un virus saisonnier », a déclaré Henry Bernstein, pédiatre au Cohen Children’s Medical Center. « Je suis d’accord qu’il semble que toutes les étoiles s’alignent pour un vaccin monovalent plutôt qu’un produit bivalent. Ce n’est pas clair pour moi, du point de vue de la santé publique, à quel point la complexité sera atténuée alors que nous essayons d’aller de l’avant avec ce. »

La FDA suit généralement les conseils de ses comités consultatifs, mais n’est pas tenue de le faire. On ne sait pas quand l’agence prendra une décision finale sur la sélection des souches.

Il existe également une incertitude quant aux groupes d’âge que la FDA et le CDC conseillera de recevoir les clichés mis à jour cet automne.

Mais la recommandation du panel est déjà une victoire pour les fabricants de vaccins Pfizer, Moderna et Novavax – qui ont tous évalué et développé des versions de leurs vaccins respectifs ciblant XBB.1.5 et d’autres variantes en circulation avant la réunion.

Ces entreprises livreront probablement leurs vaccins mis à jour à temps pour l’automne, lorsque les États-Unis devraient transférer la distribution des vaccins au secteur privé. Cela signifie que les fabricants de vaccins commenceront à vendre leurs nouveaux vaccins Covid directement aux prestataires de soins de santé et se disputeront des parts de marché commerciales.

La recommandation du panel coïncide avec un changement plus large dans la façon dont la pandémie affecte le pays et le monde en général.

Les cas et les décès de Covid ont abandonné à de nouveaux creux, les gouvernements ont annulé des mandats de santé stricts comme le masquage et la distanciation sociale et beaucoup de gens croient que le la pandémie est terminée tout à fait.

Mais le Dr Peter Marks, chef de la division des vaccins de la FDA, a déclaré que l’agence craignait que les États-Unis n’aient une autre vague de Covid « à une époque où le virus a encore évolué, l’immunité de la population a encore diminué et nous nous déplaçons à l’intérieur pour l’hiver . »

Les vaccins Covid mis à jour qui sont périodiquement mis à jour pour cibler une variante à forte circulation rétabliront l’immunité protectrice contre le virus, a déclaré le Dr David Kaslow, haut responsable de la division des vaccins de la FDA.

C’est une approche similaire à la façon dont les souches sont sélectionnées pour le vaccin annuel contre la grippe. Les chercheurs évaluent les souches du virus en circulation et estiment lesquelles seront les plus répandues au cours de l’automne et de l’hiver à venir.

Mais on ne sait pas combien d’Américains retrousseront leurs manches pour prendre les clichés mis à jour plus tard cette année.

Juste à propos de 17% de la population américaine – environ 56 millions de personnes – a reçu les rappels de Pfizer et Moderna depuis leur approbation en septembre, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

Plus de 40% des adultes de 65 ans et plus ont été boostés par ces injections, tandis que le taux chez les jeunes adultes et les enfants varie entre 18% et 20%.

Ces boosters étaient bivalents, ce qui signifie qu’ils ciblaient la souche originale de Covid et les sous-variantes omicron BA.4 et BA.5.