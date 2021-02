Mais M. Hancock a averti que « ce n’est pas encore fini », en évoquant des chiffres qui montrent que la récente baisse du nombre de cas ralentit maintenant et s’est complètement aplatie dans certaines régions du pays.

Et le médecin-chef adjoint Jonathan Van Tam a averti que les Britanniques ne peuvent pas se permettre de baisser la garde et de «lever le pied sur le frein» en assouplissant leur observation des règles de distanciation sociale en rencontrant parents et amis.