Ceci est un extrait de Second Opinion, une analyse hebdomadaire de l’actualité de la santé et des sciences médicales. Si vous n’êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire en cliquant sur ici.

Les vaccins bivalents – qui ciblent plus d’une souche de coronavirus – font leur chemin au Canada, le vaccin COVID-19 de Moderna ciblant la variante Omicron BA.1 étant déployé dans les provinces et les territoires cette semaine.

Et ce n’est que le début. Pfizer-BioNTech a une application pour son vaccin BA.4-BA.5, le vaccin de Moderna ciblant les mêmes souches étant également attendu prochainement.

Mais avec le déploiement de nouveaux vaccins plus ciblés, qu’adviendra-t-il des vaccins existants ?

Le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, s’est engagé la semaine dernière à essayer de minimiser tout gaspillage de vaccins à mesure que les derniers vaccins seront déployés. Tout au long de la pandémie, le Canada a fait don de certains de ses vaccins excédentaires à d’autres pays, et les responsables fédéraux de la santé ont déclaré la semaine dernière qu’ils continueraient à donner des vaccins comme ils le souhaitaient.

Mais ceux qui ont suivi de près les promesses de dons internationaux de vaccins du Canada affirment que le dossier du Canada en matière d’expédition de vaccins vers les pays à faible revenu a été lent ou trop tard pour leurs dates d’expiration. Et certains experts craignent que cette dernière étape du déploiement des vaccins ne signifie que davantage de vaccins soient gaspillés à mesure que la demande des autres pays diminue.

“Il est logique que vous obteniez la dernière et nouvelle version [of the vaccine]comme si vous aviez la chance d’acheter un nouveau téléphone intelligent », a déclaré Ananya Tina Banerjee, professeure adjointe au département d’épidémiologie, de biostatistique et de santé au travail de l’Université McGill.

“Je pense qu’il y aura encore plus de vaccins [now]…gaspillé.”

La demande pour les vaccins à ARNm originaux diminue à mesure que les vaccins bivalents arrivent au Canada. (Erik White/CBC)

Quel est notre plan pour les vaccins existants ?

Le vaccin original devra encore être stocké au Canada. Dans ses dernières recommandations le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) continue de recommander une série primaire avec un vaccin à ARNm autorisé.

Des milliers de Canadiens n’ont pas encore reçu leurs doses initiales. Selon les données fédérales, environ 86 % des Canadiens de cinq ans et plus ont terminé leur première série.

Pour l’instant, le Canada conserve les doses originales car ce sont les seules actuellement approuvées pour la série primaire.

Mais le gouvernement fédéral a commencé à passer aux nouveaux vaccins bivalents. Moderna et le gouvernement canadien ont récemment convenu de convertir six millions de doses du vaccin COVID-19 de la société, qui cible le virus d’origine, en un vaccin bivalent contenant de l’Omicron.

Les responsables fédéraux de la santé recommandent toujours une série primaire de vaccins COVID-19 avec un vaccin à ARNm autorisé, comme ceux illustrés sur cette photo d’archive. (Rogelio V. Solis/Associated Press)

La recette originale du vaccin est toujours nécessaire, a déclaré Deepta Bhattacharya, professeur d’immunobiologie à l’Université de l’Arizona.

“Est-il logique d’avoir un Omicron uniquement [vaccine]? En tant que première série, non, je ne pense pas. Parce qu’il est clair que vous obtenez généralement une immunité assez étroite contre Omicron, mais pas certaines des autres choses que nous avons vues auparavant”, a déclaré Bhattacharya.

Réserve nationale du Canada

Le gouvernement fédéral a affecté jusqu’à 8 milliards de dollars pour les vaccins COVID-19 début 2021 mais un porte-parole de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) n’a pas confirmé le montant dépensé jusqu’à présent.

Au fur et à mesure que de nouvelles doses seront disponibles, les responsables fédéraux de la santé ont déclaré la semaine dernière qu’ils essaieraient de minimiser l’élimination des vaccins existants.

“Avec un approvisionnement assez important de vaccins à bord en septembre, ce changement se produira tout au long de ce mois. Il est important de minimiser autant que possible le gaspillage. Si nous n’avons pas besoin du vaccin, bien sûr, ne pas en acquérir plus et pour pouvoir le fournir s’il est utile aux autres », a déclaré l’administrateur en chef de la santé publique du Canada, la Dre Theresa Tam, lors de l’annonce de l’approbation du vaccin bivalent de Moderna.

“Mais cela signifie que certains d’entre eux ne seront probablement pas utilisés, mais nous devons toujours minimiser tout gaspillage potentiel.”

Environ 13,6 millions de doses d’AstraZeneca achetées par le Canada ont récemment été éliminées lorsqu’elles ont expiré. (Nathan Denette/La Presse canadienne)

Tout au long de la pandémie, le Canada a eu un inventaire national de vaccins où il a stocké des vaccins approuvés par Santé Canada.

Le nombre de vaccins dans le stock national a changé tout au long de la pandémie, avec la réserve à certains moments dépassant la limite de quatre millions de doses promise par le gouvernement fédéral.

Au 2 septembre, il y avait plus de huit millions de vaccins à ARNm pour adultes dans l’établissement fédéral, selon un communiqué de l’ASPC.

Des millions de doses périmées

Le gaspillage de vaccins est une préoccupation depuis que les vaccins ont commencé à être déployés.

Au niveau fédéral, mercredi, environ 8,9 millions de vaccins du stock fédéral ont expiré et ont été éliminés, a déclaré un porte-parole de l’ASPC. Cela n’inclut pas le nombre de vaccins qui ont expiré après avoir été distribués aux provinces et aux territoires.

En outre, 13,6 millions de doses d’AstraZeneca achetées par le Canada “bilatéralement et via COVAX” ont également été éliminés après leur expiration ce printemps. COVAX est l’initiative mondiale de partage de vaccins.

Ces vaccins faisaient partie d’une annonce fédérale l’année dernière visant à offrir 21,8 millions de doses d’AstraZeneca aux pays dans le besoin, a déclaré Natalie Mohamed, porte-parole de Santé Canada et de l’ASPC, dans un courriel.

“Cependant, en raison de la demande limitée de vaccins et des difficultés de distribution et d’absorption rencontrées par les pays bénéficiaires, ils n’ont pas été acceptés. Le Canada continue de travailler avec COVAX pour aider à éliminer les obstacles à la vaccination”, a-t-elle ajouté.

REGARDEZ | Ottawa exhorté à soutenir l’équité mondiale en matière de vaccins contre la COVID-19 :

Des experts demandent à Ottawa de soutenir l’équité mondiale en matière de vaccins contre la COVID-19 Un groupe d’éminents experts en santé mondiale a rédigé une lettre ouverte au premier ministre Justin Trudeau appelant le Canada à soutenir un meilleur accès aux vaccins, tests et traitements contre la COVID-19.

Le problème des dons de vaccins

Des pays plus riches comme le Canada s’étaient engagés à donner une partie de leurs vaccins excédentaires – ainsi que des fournitures médicales et de l’argent – ​​aux pays à faible revenu, principalement par le biais de COVAX. Mais il y a eu des problèmes avec certaines de ces expéditions, certains vaccins arrivant également dans des pays à faible revenu proches de leur date de péremptionou le Canada faisant don de vaccins moins demandés.

Et maintenant, avec l’émergence des vaccins bivalents, certains partisans affirment que les dons de vaccins n’ont jamais été la solution pour répondre à la demande mondiale.

« La solution ici a toujours été de produire suffisamment de doses de vaccin pour répondre à la demande mondiale et de rendre ces doses disponibles à un prix équitable », a déclaré Jason Nickerson, représentant humanitaire au Canada pour Médecins sans frontières.

En date de mardi, le Canada a fait don de plus de 50 millions de vaccins excédentaires par l’intermédiaire de COVAX et de contributions financières équivalant à environ 87 millions de vaccins, selon le gouvernement. site Internet .

Les dirigeants fédéraux s’étaient engagés à donner l’équivalent d’au moins 200 millions de doses à COVAX avant la fin de cette année.

Des responsables ont posé à côté des premières doses du vaccin AstraZeneca données par le Canada, qui sont arrivées dans trois pays d’Afrique le 2 septembre 2021. Les doses faisaient partie d’un engagement canadien envers COVAX. (Gavi)

Nickerson et Banerjee ont déclaré que le Canada aurait dû faire plus plus tôt dans la pandémie pour faire face à l’équité en matière de vaccins.

“Cela a été globalement frustrant pour nous”, a déclaré Banerjee. “Nous venons à peu près d’atteindre une impasse et nous pouvons tous convenir que nous avons absolument échoué en matière d’équité mondiale en matière de vaccins.”

Nickerson dit que si les dons de vaccins étaient nécessaires plus tôt dans la pandémie, les pays à revenu élevé comme le Canada auraient également dû faire pression sur les sociétés pharmaceutiques pour qu’elles augmentent la production et transfèrent la technologie des vaccins aux fabricants prêts à fabriquer des vaccins dans les pays à faible revenu.

“Le monde n’a pas surmonté le problème fondamental ici, à savoir que les produits de santé comme les vaccins et les thérapies – en particulier pendant une pandémie – doivent être considérés plus comme des biens publics mondiaux si nous voulons réellement nous attaquer sérieusement à ce virus. et les virus à venir également à l’avenir », a-t-il déclaré.