Les vaccins Covid-19 peuvent ne pas être pleinement efficaces chez les personnes souffrant d’obésité, car les experts ont suggéré mardi que le processus de guérison pourrait être plus lent chez les personnes obèses par rapport aux personnes en bonne santé. Selon un rapport sur Nature, l’obésité est en corrélation avec une réponse immunitaire émoussée au Covid-19. Et les vaccins pour une poignée d’autres conditions ne fonctionnent souvent pas aussi bien chez les personnes obèses, ce qui suggère qu’un vaccin contre Covid-19 pourrait ne pas fournir autant de protection que les chercheurs le souhaiteraient.

«La gravité du Covid-19 est potentiellement élevée chez les personnes obèses ou diabétiques. Le fait est que l’immunité et le processus de guérison peuvent être plus lents chez une personne obèse qu’une personne en bonne santé», Navneet Sood, consultant en pneumologie, Dharamshila Narayana Superspeciality Hospital , a dit IANS.

« De telles conditions influencent également la réponse du système immunitaire aux vaccins. Il en va de même pour le vaccin Covid-19 mais, il n’y a pas encore d’étude qui confirme fortement la relation directe entre l’efficacité des vaccins Covid-19 et l’obésité », a ajouté Sood.

L’obésité peut provoquer une inflammation chronique de faible intensité, qui contribuerait à augmenter le risque de maladies telles que le diabète et les maladies cardiaques. En conséquence, les personnes obèses peuvent avoir des niveaux plus élevés d’une variété de protéines de régulation immunitaire, y compris des cytokines.

Les réponses immunitaires déclenchées par les cytokines peuvent endommager les tissus sains dans certains cas de Covid-19 sévère, selon le rapport. Selon une étude récemment publiée, publiée dans la revue Perspectives on Psychological Science, suggère que la dépression, le stress, la solitude et les mauvais comportements en matière de santé peuvent affaiblir le système immunitaire du corps et réduire l’efficacité des nouveaux vaccins Covid-19.

Les chercheurs soulignent que les facteurs environnementaux, ainsi que la génétique et la santé physique et mentale d’un individu peuvent affaiblir le système immunitaire du corps, ralentissant la réponse à un vaccin. «En plus du bilan physique du COVID-19, la pandémie a une composante de santé mentale tout aussi troublante, causant de l’anxiété et de la dépression, parmi de nombreux autres problèmes connexes. infections », a déclaré la chercheuse de l’étude Annelise Madison de l’Université d’État de l’Ohio aux États-Unis.

Les experts de la santé suggèrent également qu’il existe plusieurs facteurs susceptibles de réduire l’efficacité des nouveaux vaccins Covid-19 et que cela devrait donc être évité. «Le système immunitaire des personnes souffrant de problèmes de santé graves et d’une faible immunité peut influencer la réponse au vaccin», a déclaré Jyoti Mutta, consultant principal, microbiologie, Sri Balaji Action Medical Institute, New Delhi.

«Les personnes sous stéroïdes, les maladies hépatiques sévères, le diabète incontrôlé ou avec des conditions immunodéprimées comme les patients cancéreux, les patients rénaux sévères peuvent entrer dans cette catégorie. De plus, la consommation d’alcool doit être évitée. Ajouta Mutta.