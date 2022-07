Les vaccins Covid-19 ont temporairement modifié les cycles menstruels, selon une étude

La recherche, publiée vendredi dans la revue Science Advances, montre que 42% des personnes ayant des cycles menstruels réguliers ont présenté des saignements plus abondants après la vaccination, tandis que 44% n’ont signalé aucun changement et 14% ont signalé des règles plus légères. De plus, 39 % des personnes interrogées sous traitements hormonaux d’affirmation de genre, 71 % des personnes sous contraceptifs à action prolongée et 66 % des femmes ménopausées ont présenté des saignements intermenstruels après une ou les deux injections.

“Je pense qu’il est important que les gens sachent que cela peut arriver, afin qu’ils n’aient pas peur, qu’ils ne soient pas choqués et qu’ils ne soient pas pris sans fournitures”, a déclaré Katharine Lee, anthropologue biologique à la Washington University School of Medicine à St. Louis, et le premier auteur de l’étude.

Le Dr Lee a toutefois averti que l’étude n’a pas comparé les résultats avec un groupe témoin de personnes qui n’ont pas été vaccinées. Et il est possible que les personnes qui ont observé des changements dans leurs cycles après la vaccination aient été plus susceptibles de participer à l’enquête. Pourtant, les résultats correspondent à des études plus petites qui ont signalé des changements menstruels après la vaccination avec des contrôles plus robustes.

Il est important de noter que la nouvelle étude a également révélé que certaines données démographiques peuvent être plus susceptibles de subir des changements menstruels, et l’étude peut les aider à être mieux préparées, a déclaré le Dr Lee. Un flux menstruel plus abondant était plus probable pour celles qui étaient plus âgées, par exemple. Les répondantes à l’enquête qui utilisaient une contraception hormonale, avaient été enceintes dans le passé ou avaient reçu un diagnostic de maladie reproductive comme l’endométriose, les fibromes ou le syndrome des ovaires polykystiques étaient également plus susceptibles d’avoir des saignements plus abondants pendant leurs règles. Les personnes qui se sont identifiées comme hispaniques ou latinos avaient également tendance à signaler des saignements plus abondants. Et les personnes qui ont subi d’autres effets secondaires des vaccins, comme de la fièvre ou de la fatigue, avaient également plus de chances d’avoir des règles irrégulières.